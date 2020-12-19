 Аресты в ″черный четверг″, или Чем опасны для Лукашенко студенты | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 16.02.2021

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Беларусь

Аресты в "черный четверг", или Чем опасны для Лукашенко студенты

В ходе протестов в Беларуси жертвами репрессий стали сотни студентов. Шестеро из них - активисты Ассоциации белорусских студентов - уже три месяца находятся под стражей. Какую опасность видят в них власти?

Ассоциация белорусских студентов

Ассоциация белорусских студентов объединяет 15 университетов по всей Беларуси

По данным Студенческой инициативной группы, в ходе протестов против результатов президентских выборов в Беларуси с сентября 2020 года было задержано 415 учащихся вузов, 135 - отчислено, в отношении 27 заведены уголовные дела. Шестеро задержанных - активисты Ассоциации белорусских студентов (Задзіночанне беларускіх студэнтаў, ЗБС - Ред.). Почему их так боятся власти?

Чем занимается Ассоциация белорусских студентов

Ассоциация белорусских студентов - одна из старейших молодежных организаций страны. Она была создана еще в конце 1980-х годов. Сейчас это единственная крупная независимая студенческая организация в Беларуси.

"Мы заўседы ядналі прадстаўнікоў розных універсітэтаў, якія дбалі пэўных мэтаў. Гэта - павышенне якасці адукацыі, прасоўванне беларускай мовы і культуры, прасоўванне ідэй Балонскага працэсу", - объясняет член совета ЗБС, выпускница Белорусского государственного экономического университета Дарья Рублевская. А после протестов против интеграции Беларуси с Россией в ЗБС решили, что еще одной целью объединения станет защита независимости и суверенитета Беларуси, добавляет девушка.

ЗБС - один из основателей Европейского студенческого союза. Его активисты способствуют развитию студенческого самоуправления, решению таких проблем как обязательное распределение, нехватка общежитий, льготный проезд. Они выступали за возможность обучения по-белорусски, за переход на дистанционное обучение во время пандемии. "В 2016 году была гучная кампанія "Студэнты супраць", калi ўводзіліся ў БДУ платныя пераздачы, - рассказывает Дарья. - Таксама па кожным універсітэце вялася праца, напрыклад, каб там была туалетная папера, мыла ў прыбіральнях, альбо каб увялі навучальныя блокі па выбару".

Празднование 30-летия ЗБС в 2018 году

Празднование 30-летия ЗБС в 2018 году

В 2001 году ЗБС лишили регистрации. "У нейкi момант арганізацыя была вельмі вялікая - 2000-3000 прыхільникаў. Было афіцыйнае прадстаўніцства ва універсітэтах. Пасля чаго была зачыстка", - вспоминает член совета ЗБС. Но это не помешало студентам объединять свои усилия и дальше. Власти этому особо не препятствовали. Последние репрессии и массовые отчисления, по словам Дарьи Рублевской, были в 2016 году после акции "Студэнты супраць":  "Потым былі кропкавыя рэпрэссіі, калі студентаў адлічалі ці з імі вялі размовы. Улада рабіла выгляд, што нас не заўважае. Нейкіх суперпалітычных акцый мы не рабілі. Наша мэта - гэта адукацыя, правы студэнцтва".

Обыски и аресты в "черный четверг"

После президенстких выборов 2020 года многие активисты вновь испытали давление властей. 12 ноября, в так называемый "черный четверг", в их квартирах и офисе ЗБС прошли обыски. Выпускницу медуниверситета Алану Гебремариам, студентов БГУ Ксению Сыромолот, Егора Канецкого и Татьяну Екельчик, студенток педагогического университета Яну Оробейко и Касю Будько задержали. Все шестеро до сих пор находятся под стражей.

Алана Гебремариам

Алана Гебремариам

Наибольшей известностью среди задержанных активистов пользуетсяАлана Гебремариам. В 2019 году она была кандидатом в депутаты на парламентских выборах. А после начала протестов в 2020 году присоединилась к Координационному совету и стала представителем Светланы Тихановской по делам молодежи и студентов. Она входит в совет ЗБС, как и Ксения Сыромолот - пресс-секретарь организации. "Іх усіх яднае прага да справядлівасці. Усе апроч Ксюшы і Аланы - вельмі маладыя людзі, якія нядаўна ў актывізме. Па ім было бачна, што, калі здарыліся выбары, у іх штосьці ўнутры надламілася", - говорит Дарья Рублевская.

Первую неделю после задержания активисты провели в тюрьме КГБ. Сначала к ним не допускали адвоката. Долгое время им блокировали корреспонденцию даже от родителей. "Толькі ў апошні месяц з гэтым стала лепей. Пры гэтым з усіх, хто сядзіць у СІЗА, я атрымліваю адказы толькі ад аднаго чалавека. Але па іншых пісьмах відавочны псіхалагічны ціск. Іх пераводзяць з камеры ў камеру. На іх ціснуць, называюць нейкія імёны і кажуць "Мы ведаем, што вы іх ведаеце". У іх ўсё яшчэ дапытваюць, колькі ім плацілі за акцыі, хто імі кіраваў з-за мяжы. Нягледзячы на гэта, студэнты вельмі пазітыўныя. Дасылаюць жарты, аптымістычныя малюнкі. ", - рассказывает Дарья.

Их совесть чиста, говорит она, они не сделали ничего плохого. В сознании тех, кто их задерживал и допрашивал, не укладывается, что люди, которым 20 с небольшим лет, не хотят жить так, как жили их родители и деды. "Мы іншыя. Для нас вельмі важная свабода", - констатирует девушка.

Акция протеста в Минске, 2020 год

Акция протеста в Минске, 2020 год

В ЗБС задержание лидеров и активистов связывают, скорее, с общей активностью студентов, чем с деятельностью организации. "У жніўні перад нашай арганізацыяй стаяла  пытанне, як мы мусім сябе паводзіць у гэты гістарычны момант. Нам важна была небяспека людзей, і мы вырашілі, што публічна ніякіх заклікаў мы не будзем рабіць", - отмечает Дарья.

Последние массовые аресты студентов - 70 лет назад

По мнению руководителя правозащитной организации "Весна" Алеся Беляцкого, ЗБС не делало ничего, что вредило бы другим: "Они занимались гражданским студенческим активизмом. В принципе, абсолютно хорошая деятельность, которую можно только поддерживать". Правозащитники считают обвинения, предъявленные активистам объединения, политически мотивированными.

"Власти всегда относились к ЗБС с подозрением. Потому что у нас есть лишь одна большая проправительственная организация - БРСМ (Белорусский республиканский союз молодежи - Ред.), которая напоминает советский комсомол. Все другие молодежные организации являются идеологическими противниками - власти их так воспринимают", - объясняет Алесь Беляцкий в беседе с DW.

Алесь Беляцкий

Алесь Беляцкий

Он считает, что ЗБС "попало под раздачу", когда подавляли массовые протесты, в которых студенты играли существенную роль. Они участвовали в маршах и устраивали акции в стенах своих университетов. "И власти решили стукнуть по структурным организациям. Естественно, ЗБС было в первом ряду. Они били по активистам, которые, по представлению КГБ, организовывали эти акции", - говорит Беляцкий.

Он подчеркивает, что в Беларуси еще никогда студентов так массово не задерживали и не арестовывали. "Последние посадки были в конце 1940-х - начале 1950-х годов, когда в учебных заведениях раскрывали антисоветские группы, которые протестовали против руссификации Беларуси. Тогда ими занимался тоже КГБ", - вспоминает правозащитник.

Протесты студентов и ошибка властей

Давление на активистов ЗБC и других студентов изменило приоритеты организации, которая сегодня объединяет 15 университетов по всей Беларуси. Она продолает собирать статистику по тем, кто стал жертвой респрессий. Кроме того, в планах ассоциации - формирование национального студенческого союза. ЗБС прилагает все усилия, чтобы ее активистов-политзаключенных выпустили на свободу. Студенческие протесты не прекратятся, уверены в ЗБС, поэтому третий приоритет организации - юридические консультации и помощь студентам.

"Пратэстныя настроі нікуды не сышлі, праблемы не былі вырашаныя. Студэнцтва не гатовае мірыцца з тым, што нас не ставілі ні ў ва што", - подчеркивает Дарья. Она говорит, что, пытаясь подавить студенческие протесты, власти не учитывают одного: они имеют дело со взрослыми людьми с полностью сформировавшимся мировоззрением. " Нас білі, нам затыкалі рот, нам вешалі лапшу на вушы. Але гэта толькі глыбей закладвае хвалю супраціву і нязгоды", - уверена член совета ЗБС Рублевская.

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