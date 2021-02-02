Немецкие стипендии для белорусов: где окажут помощь

В знак солидарности c теми, кто пострадал от преследований со стороны властей, был отчислен или уволен, ряд организаций в Германии оказывает сейчас белорусам адресную поддержку. Например, несколько немецких вузов дают студентам возможность пройти дистанционное обучение. Но также есть стипедиальные программы (как универсальные, так и созданные специально для жертв репрессий), участие в которых возможно и для граждан Беларуси.

Стипендия для работников культуры

Инициатива Мартина Рота (Martin Roth-Initiative), названная в честь известного немецкого музейного директора, оказывает поддержку художникам, актерам, музыкантам и другим представителям творческих профессий, выступающим в своей родной стране за соблюдение прав человека, свободу искусства и испытывающим политическое давление. Стипендиальная программа предназначена и для белорусов, которые не могут продолжать работать из-за своих политических убеждений.

Мартин Рот

Участники программы могут некоторое время жить и работать в Германии (до 12 месяцев) или другой безопасной для них стране (от 3 до 6 месяцев) при финансовой помощи Инициативы Мартина Рота. Инициатива выделяет стипендию, покрывающую все необходимые расходы, а от претендентов требуется только одно: найти гостевую организацию, от которой будет оформлено приглашение. Это может быть как общественная организация, так и культурная институция.

Как объясняет DW руководитель инициативы Майк Мюллер (Maik Müller), с ее основания в 2018 году поддержку получили почти семь десятков человек. Белорусам она оказывалась и до нынешнего политического кризиса. Однако сейчас число заявок из Беларуси возросло. Знания немецкого или английского языка не являются обязательным условием, если гостевая организация находится, например, в Литве или Украине, где участники проекта смогут общаться на русском. Обращаться в инициативу следует через гостевую организацию либо с ее упоминанием по адресу info@martin-roth-initiative.de

Стипендия GFPS

Студенты из Беларуси, Польши и Чехии на одной из встреч GFPS. Архивное фото

Немецкое Общество студенческих обменов с Центральной и Восточной Европой (GFPS) предоставляет стипендии на один семестр обучения в немецком университете по выбору стипендиата. Это примерно 800 евро в месяц. Также оплачиваются медицинская страховка, обязательный семестровый сбор и расходы на дорогу из Беларуси в Германию и обратно. Конкурс объявляется раз в полгода. Число стипендий зависит от того, сколько средств будет собрано - обычно до шести стипендий в год.

Сейчас в связи с давлением на студентов в Беларуси посредством краудфандинга GFPS собирает пожертвования на дополнительные стипендии в этом году. На одного человека средства уже набраны. Набор на предстоящий летний семестр закончился. В феврале будет объявлен прием заявок на обучение в зимнем семестре 2021/2022. Следите за информацией на сайте общества.

Инициатива Филиппа Шварца

Немецкий Фонд имени Александра фон Гумбольдта (Alexander von Humboldt-Stiftung) оказывает помощь научным cотрудникам, которые подвергаются на своей родине давлению по политическим мотивам. В рамках Инициативы имени Филиппа Шварца (Philipp Schwartz-Initiative) иностранные ученые могут, получая стипендию, заниматься исследовательскими проектами в вузах или других научных организациях Германии.

В этом году у участников программы также появилась возможность получить трудовой договор. Стипендиальная поддержка оказывается в течение 24 месяцев. В некоторых случаях ее можно продлить еще на год. Как объяснили DW в Фонде Гумбольдта, подать заявку могут и ученые из Беларуси. Документы на новый набор принимаются до 5 марта. Подавать заявку необходимо через немецкую принимающую организацию, которую ученый сам должен найти. Среди требований к претендентам - кандидатская степень, наличие научных публикаций, знание языка, необходимого для проведения исследований, а также доказательство того, что ученый подвергался репрессиям, подтвержденные третьей стороной, например, организацией Scholars at Risk или Council for At-Risk Academics.

Кроме того, у Фонда имени Гумбольдта есть целый ряд стипендиальных программ для научных сотрудников, поддержка по которым оказывается без учета политических факторов. Например, стипендия для постдокторантов и ученых с опытом, которые хотели бы работать над своим исследовательским проектом в Германии сроком до двух лет. Найти подходящую программу можно на сайте фонда.

Стипендии DAAD

Штаб-квартира DAAD в Бонне

Германская служба академических обменов DAAD не только способствует сотрудничеству между немецкими и белорусскими вузами, но и оказывает индивидуальную стипендиальную поддержку. Так, для ученых и преподавателей есть возможность получить стипендию для работы над кандидатской диссертацией в Германии или в бинациональном формате, а также для проведения исследований в немецких вузах или научных институтах сроком до 10 месяцев.

Студенты с дипломом специалиста или бакалавра могут получить финансирование для обучения в магистратуре одного из вузов Германии. Есть отдельные программы для выпускников-экономистов, а также музыкантов, архитекторов и тех, кто изучал искусство или дизайн. Студенты, еще не завершившие обучение, могут получить стипендию для посещения языковых курсов, ознакомительной поездки или прохождения практики.

Подробности можно узнать в минском Информационном центре DAAD (в пандемию по электронной почте и телефону), а также из нашей статьи по ссылке. Помимо DAAD стипендии для обучения или стажировки в Германии выделяют и другие общественные фонды, о которых мы рассказывали ранее.

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