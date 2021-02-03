 Студенты из Беларуси могут приехать на учебу в Германию | Учеба и работа в Германии | DW | 28.04.2021

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Учеба и карьера

Студенты из Беларуси могут приехать на учебу в Германию

В Германии для студентов из Беларуси объявлен конкурс на получение стипендии для полугодичного обучения в одном из немецких вузов. Что же требуется от соискателей?

В студенческой аудитории

Ты - гражданин Беларуси, успешно учишься в одном из ее вузов и активно участвуешь в общественной, социальной и культурной жизни своей страны? Ты также хорошо знаешь немецкий язык и хотел бы учиться в немецком вузе? Тогда подавай заявление на стипендию! - примерно так звучит приглашение к участию в конкурсе, который в очередной раз проводит немецкое Общество студенческих обменов с Центральной и Восточной Европой (GFPS). Об особенностях этого проекта и о том, как отразилась на его реализации пандемия коронавируса, в беседе с DW рассказал Денис Фридрих (Denis Friedrich), пресс-секретарь отборочной комиссии GFPS. 

Стипендия на один семестр 

Стипендиальную программу для студентов из Беларуси GFPS реализует уже 16 лет. За это время учащимся белорусских вузов было предоставлено около 60 стипендий. Сейчас проводится отборочный конкурс кандидатов на зимний семестр 2021/2021. Прием заявлений заканчивается 8 мая 2021 года. 

В Техническом университете Ильменау

В Техническом университете Ильменау: архивное фото

"Стипендия GFPS предоставляется на один семестр. В качестве наших спонсоров выступают различные немецкие фонды и организации, и количество стипендий зависит от того, сколько GFPS удается собрать средств. В 2020 году, например, на летний семестр стипендию получила лишь одна студентка из Беларуси, но из-за пандемии коронавируса мы ее учебу перенесли на зимний семестр", - рассказывает Денис Фридрих. 

При всесторонней поддержке 

Как поясняет пресс-секретарь, по своему размеру стипендия GFPS соответствует максимальной ставке государственной стипендии-ссуды BAföG. Это около 800 евро в месяц. GFPS также берет на себя оплату медицинской страховки, погашает сбор, который каждый студент обязан оплачивать перед началом нового семестра, и возмещает расходы на дорогу из Беларуси в Германию и обратно. Но за аренду жилья студент должен платить сам. 

Две студентки сидят на скамейке

При поддержке тьютора

"За стипендиатом из Беларуси заранее закрепляется тьютор. Он встречает своего подопечного уже по прибытии того в Германию - на вокзале или в аэропорту - и на протяжении первых недель опекает вновь прибывшего постоянно, будь то помощь в поиске жилья, походы по инстанциям, открытие счета в банке, визит в приемную комиссию или поход к врачу", - подчеркивает собеседник DW. 

По его словам, победитель конкурса сам выбирает немецкий  вуз и факультет, где ему хотелось бы учиться. Как отмечает Фридрих, большинство стипендиатов из Беларуси отдают предпочтение таким направлениям, как немецкий язык и германская филология, лингвистика, экономика, культурология. Вторая по численности группа - это те, кто хочет изучать инженерные науки, архитектуру, физику, химию, а также искусство.

Требования к кандидатам 

Претендентам на стипендию GFPS необходимо выполнить целый ряд условий. Так, соискатель должен быть студентом одного из белорусских вузов (отучившись четыре семестра) и иметь гражданство Беларуси. При этом студентам выпускных курсов GFPS стипендий не предоставляет. От кандидата также требуют представить сертификат, подтверждающий его хорошие знания немецкого языка. Уровень владения немецким должен быть не меньше B2.

Университет имени Гумбольдта в Берлине

Университет имени Гумбольдта в Берлине

Следующее условие - белорусский студент должен убедить отборочную комиссию в том, что он серьезно интересуется Германией: ее общественной жизнью, культурой, политикой, экономикой, а также политическими процессами в Евросоюзе. А еще соискатель должен доказать хорошую успеваемость: для этого ему необходимо показать выписку из зачетной книжки. 

"Претенденту на нашу стипедию нужно показать, что он активно участвует в общественной, социальной и культурной жизни своей страны. Так что помимо прочих документов, к резюме нужно приложить рекомендацию какой-либо общественной организации или гражданской инициативы либо ссылки на публикации, где рассказывается о его общественной деятельности. От соискателей, о которых нам уже известно из СМИ, мы этого не требуем. К слову, тот, кто не прошел конкурс, может попробовать свои силы в следующий раз", - уточняет Денис Фридрих. 

В условиях пандемии коронавируса 

Пандемия коронавируса не могла не сказаться на немецких вузах. В период локдауна вузы перешли на дистанционное обучение. 

"Мы надеемся, что во время зимнего семестра студентам не придется учиться дистанционно, что все лекции и семинары будут проходить в аудиториях. Мы придаем большое значение тому, чтобы наши стипендиаты посещали университетские библиотеки, принимали участие в коллоквиумах, были задействованы в работе в команде, чтобы при выполнении домашних заданий и контрольных работ они могли без проблем обратиться за советом и разъяснениями по тем или иным вопросам к сокурсникам и преподавателям - вживую, а не онлайн. Это очень важно", - подчеркивает Денис Фридрих. 

По его словам, первостепенная задача стипендиальной программы GFPS - побудить студентов к тому, чтобы они активно участвовали в общественной жизни университета, обменивались с другими студентами культурным опытом, не боялись вести дискуссии по самым разным вопросам, чтобы как можно лучше узнали Германию, а также рассказывали другим о своей стране. 

Импульс на всю жизнь 

Почти в каждом крупном городе Германии, будь то Берлин, Гамбург, Мюнхен, Кельн, Бонн, Лейпциг, Дрезден, у GFPS есть свои представители - группы кураторов-наставников, оказывающих поддержку стипендиатам. В течение семестра они организуют со стипендиатами, среди которых, помимо белорусов, представители Украины, Польши и Чехии, а также немцы, решившие пройти обучение в восточноевропейских вузах, несколько встреч - как правило, в начале, в середине и в конце обучения.

По словам Дениса Фридриха, во время этих встреч завязываются новые знакомства, нередко перетекающие в крепкую дружбу: ребята и потом поддерживают связь, ездят друг к другу в гости. 

"Что дает человеку этот семестр в немецком вузе? Очень много. Студенты из Восточной Европы, получившие возможность участвовать в нашей программе, лучше узнают мир, начинают смотреть на него другими глазами, становятся более открытыми и толерантными. Провести полгода в такой свободной стране, как Германия, и при этом в статусе студента одного из ее вузов, - это бесценный опыт, который дает импульс на всю жизнь. Я сам в свое время приехал сюда из Беларуси и знаю, о чем говорю", - подчеркивает пресс-секретарь отборочной комиссии GFPS Денис Фридрих. 

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    Автор: Виктор Вайц


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