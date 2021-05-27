Четвертая волна пандемии: что происходит в немецких школах

Четвертая волна пандемии набирает обороты в Германии, но у нее есть одно существенное отличие от предыдущих - школы должны оставаться открытыми. Такое обещание немецкие политики дали после первых двух локдаунов, во время которых школьники оставались на домашнем обучении. Председатель Постоянной конференции министров образования и культуры федеральных земель Германии (Kultusministerkonferenz der Bundesländer) Бритта Эрнст (Britta Ernst) уже не раз публично заявляла, что этой зимой можно больше не думать о закрытии школ. Немецкие родители таким безоблачным перспективам, конечно, обрадовались, но явно преждевременно.

Показатели растут - школы снова закрываются

В Саксонии в последнюю неделю ноября полностью закрыли более 100 школ, а в целом по стране список учебных заведений, частично закрытых на неопределенное время, превысил 160 и продолжает пополняться. Кошмар в виде совмещения Homeschooling и выполнения своих рабочих обязанностей для многих родителей вновь стал явью. И с ростом новых случаев заражения коронавирусом обещание председателя конференции министров образования и культуры многим кажется уже несбыточным. Вслед за Саксонией обязательное посещение занятий отменили и в Бранденбурге, а зимние каникулы в этой федеральной земле решили продлить - они начнутся почти на неделю раньше, 17 декабря.

Правда, далеко не все федеральные земли реагируют таким образом на быстрые темпы роста случаев заражения коронавирусом. Например, Бавария, где показатели заболеваемости особенно высоки, пока не собирается продливать рождественские и новогодние каникулы. Премьер-министр этой федеральной земли Маркус Зёдер (Markus Söder) дал понять, что Бавария придерживается более сдержанной политики в отношении закрытия учебных заведений. "Мы хотим сделать выводы из предыдущих волн пандемии и не начинать снова с детей и подростков", - заявил немецкий политик.

Дети часто болеют ковидом бессимптомно

Это только на первый взгляд, кажется, что единодушия нет только среди политиков. Среди немецких родителей мнения тоже разные. Конечно, немногие хотят снова совмещать и работу, и домашнее обучение детей, но есть и такие, кто предпочитает не рисковать на фоне стремящихся вверх показателей заболеваемости. В земле Северный Рейн - Вестфалия ситуация пока более благополучная, если сравнивать с Саксонией и Баварией. И, наверное, поэтому земельное правительство считает, что растущее число заболеваний не влияет на ситуацию в школе и дополнительные меры пока не нужны.

Йорг Дёч

Профессор Йорг Дёч (Jörg Dötsch), директор клиники детской и подростковой медицины университетской больницы Кельна, подчеркивает, что в больницах, как и во время первых трех волн пандемии, мало детей с тяжелыми симптомами COVID-19. Гораздо больше случаев, когда дети попадают совсем с другими болезнями, а тест на коронавирус уже в больнице оказывается положительным. Как отмечает немецкий врач, дети действительно часто переносят ковид бессимптомно, и их иммунная система гораздо лучше борется с коронавирусом еще на самом первом этапе заражения, когда этот патоген попадает на слизистую оболочку.

Школы как самое безопасное место?

Надо сказать, что немецкие школы в борьбе с пандемией можно по праву считать одним из самых безопасных мест. Да, с одной стороны, доля вакцинированных в учебных заведениях относительно низкая. Ведь привиты пока только преподаватели и подростки, да и то не все. В Германии вакцинация от коронавируса пока доступна для подростков старше 12 лет. Детей от 5 до 12 лет до сих пор не вакцинируют, но уже вскоре ситуация может измениться: Европейское агентство лекарственных средств (EMA) разрешило производителям вакцины BioNTech/Pfizer , которые обратились к регуляторам FDA и EMA, начать вакцинировать детей в возрасте от пяти до 12 лет.

Несмотря на одобрение регулирующих органов, в Германии зеленый свет должна дать и независимая Постоянная комиссия по вакцинации (Stiko). Этого решения эксперты ожидают к концу 2021 года. В некоторых странах вакцинация детей младше 12 лет уже началась. Сторонники вакцинации детей и немецкие педиатры уверены, что это единственный путь, который позволит вернуться в нормальное русло.

Впрочем, даже при том, что многие дети еще не привиты, их так часто и эффективно тестируют в школах, что немецким школьникам могли бы позавидовать даже немецкие футболисты.

Как тестируют в немецких школах

О тестах на коронавирус в немецких школах стоит рассказать подробнее. К примеру, во всех начальных учебных заведениях в Северном Рейне - Вестфалии проводится так называемый Lolli-Test. Это система тестирования при помощи ПЦР-тестов, но в более приятной для детей форме. Пробы для анализа школьники берут сами: для этого им нужно пососать как леденец зонд со стерильным тампоном (отсюда и название теста: Lolli по-немецки - леденец). Этот тест ученики сдают два раза в неделю. Для быстрого результата с наименьшими затратами тесты берутся у каждого ученика, но тестируется весь класс вместе.

В Северном Рейне - Вестфалии ученикам разрешили снимать маску за партой. Но далеко не все решаются на этот шаг

Если в общем "пуле" окажется позитивный случай, на следующий день все дети из "позитивного" класса остаются дома, а родители приносят утром колбочку с новым тестом, взятым дома. Все колбы снова отсылают в лабораторию, тестируют уже каждого школьника отдельно, и только после получения негативного результата ребенок может вернуться в школу.

Почему со школ можно брать пример

В целом такой системный подход к выявлению случаев заражения себя оправдывает. Профессор Йорг Дёч уже после первой волны пандемии рассказывал DW, как работает новый метод тестирования - Proben Pooling с помощью Lolli-тестов. Тогда этот пилотный проект реализовывался в четырех землях: Баварии, Баден-Вюртемберге, Сааре и Северном Рейне - Вестфалии. Сегодня по этой системы тестируют во всех начальных школах Северного Рейна - Вестфалии. В средней школе и в старших классах ученики сдают экспресс-тесты.

Еще один важный вывод, который сделала команда из вирусологов, педиатров, сотрудников ведомств здравоохранения, состоял в том, что заражение в основном происходит в семейном кругу и среди друзей. "Школы же, конечно, при соблюдении всех необходимых мер предосторожности гораздо безопаснее, чем домашнее окружение. Поэтому закрытие школ - плохое решение", - уверен немецкий врач.

Поскольку образование в Германии - дело федеральных земель, каждая земля вправе принимать самостоятельные решения. На практике же единообразия нет и на земельном уровне: каждая школа, по сути, - остров в океане. И в пандемию это ощущается еще сильнее. Так, например, в Северном Рейне - Вестфалии школьникам разрешается сидеть за партой без защитной маски, но многие школы и учителя, тем не менее, просят своих учеников оставаться в масках. При этом данная предосторожность, по сути, единственная возможность для ребенка избежать 14-дневного карантина, если сосед по парте окажется "позитивным".

В целом же кельнский профессор отмечает, что со школ можно брать пример. И он сожалеет, когда СМИ пишут том, что какая-то из школ стала очагом распространения инфекции, не упоминая при этом, что тысячи других школ держат ситуацию под контролем.

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