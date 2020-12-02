Чем коронавирус опасен для детей: немецкие врачи о своем опыте

Пандемия коронавируса не жалеет детей, - если не в прямом, то в переносном смысле. В начале пандемии, в марте-апреле 2020 года, в Германии про детей говорили не иначе, как "Virusschleuder": мол, дети могут катапультировать распространение инфекции. Поэтому доволно быстро закрыли детские сады и школы, запретили в рекомендательном характере навещать пожилых родственников, фактически изолировали их дома. Когда школы вновь открыли, далеко не все смогли разделить радость. Ощущение, что дети выступают свобеобразными подопытными кроликами, не покидало многих родителей. Сейчас Германия находится во втором, более мягком, локдауне, детские сады и школы продолжают работать. То и дело появляются новые исследования на тему "Дети и коронавирус".
Специализированные потралы как, например,kinderaerzte-im-netz, радостно сообщает, что результаты 32-х исследований из разных стран мира показывают, что дети заражаются SARS-CoV-2 гораздо реже, чем взрослые. И все же на фоне второй волны коронавируса, с которой сейчас пытается справиться Германия, остается много вопросов именно про детей. Поэтому мы решили спросить немецких врачей, как на практике выглядит ситуация: заражают ли дети одноклассников, тяжело ли переносят болезнь, что беспокоит врачей. Сразу скажем, что далеко не каждый педиатр в Германии уже имел дело с коронавирусом в своей практике.
Психосоматика на фоне коронавируса
В своей врачебной практике в Дюссельдорфе детский врач Херман Йозеф Каль (Hermann Josef Kahl) за время пандемии сталкивался с разными ситуациями. Некоторые родители уже при легких симптомах простуды начинают беспокоиться и боятся, что их ребенок заболел коронавирусом. "Если есть такие сомнения, мы делаем тест", - говорит DW Херман Йозеф Каль. Но сам коронавирус - не единственная проблема, которая беспокоит врачей. Есть дети, которые сидя дома, начинают быстро скучать. Они испытывают негативные эмоции. "Это было особенно заметно при первом локлауне. Сейчас, к счастью, ситуация лучше. Но все равно проблема остается: у детей начинают усиливаться страхи перед "короной". В таких случаях мы рекомендуем родителям больше разговаривать с детьми, чтобы снять страх и сомнения", - говорит детский врач и представитель Союза педиатров Германии (Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte).
Психосоматика у детей бывает очень разной. "Когда сами родители испытывают страх, он передается и детям. Нарушения сна, пищеварения, - все это встречается у детей, как последствия эмоциональных переживанийи и стресса на фоне пандемии", - объясняет немецкий педиатр. Однако по его наблюдениям и опыту коллег, дети стали меньше болеть инфекционными заболеваниями. Соблюдение правил гигиены и мер защиты, предписанных во время пандемии, очевидно сказались позитивно и на общей ситуации с инфекционными заболеваниями.
При проявлении первых симптомов простуды - насморка, кашля, покраснений в горле - сейчас в Германии родители чаще всего приводят детей не в практику к своему педиатру, а снаала делают с ребенком тест на коронавирус в специальных центрах. "Некоторые предпочитают делать это в практике у врача. Такая возможность у нас тоже есть, но в строго назначенное время, выделенное специально для проведения тестов у больных с симптомами, похожими на признаки коронавируса", - рассказывает Херман Йозеф Каль. За все время с начала пандемии только у троих детей, которым был сделан тест в его практике в Дюссельдорфе, результат оказался положительным. Протекание болезни было легким, как и у тех, кому поставили положительный тест в центре. "Слава богу, у всех наших маленьких пациентов инфекция протекала в легкой форме, без осложнений на легкие и других негативных последствий", - делится своим опытом немецкий врач.
Поэтому представитель Союза педиатров Германии на своем опыте может утверждать однозначно, что дети не относятся к суперраспространителям, как это предполагалось весной. "По нашим наблюдениям, дети до 12 лет болеют реже, чем подростки и взрослые. Наверняка, бывают вспышки, но в целом среди детей уровень распространения инфекции относительно низкий, считает немецкий врач. На фоне пандемии он заметил еще одно явление. "Некоторые дети, которые страдают лишним весом, говорят нам, что во время короны они стали есть еще больше. У меня складывается впечатление, что наши маленькие пациенты, страдающие от излишнго веса, охотно ищут оправдание своей проблеме и теперь все объясняют короной", - не без улыбки отмечает Херман Йозеф Каль.
Точно не супперраспространители
То, что дети не являются суперраспространителями коронавируса, подтверждает и Йорг Дёч (Jörg Dötsch), директор клиники детской и подростковой медицины университетской больницы Кельна. "Конечно, этот вирус может передаваться и через детей, но вероятность гораздо ниже, чем передача от взросого к взрослому", - говорит немецкий врач. Ссылаясь на исследование австралийских коллег, он приводит такие цифры: заражение ребенка от ребенка - 0,3 процента, взрослого от взрослого - 4,4 процента. Получается, что дети заражают друг друга в 10 раз меньше, чем взрослые. Это подтверждают и первые результаты пилотного проекта, который проводится сейчас в Германии при поддержке министерства образования и научных исследований ФРГ.
Йорг Дёч
В проекте задействована команда из вирусологов, педиатров, сотрудников ведомств здравоохранения. На практике это выглядит так, рассказывает Йорг Дёч: "Мы идем в школу и тестируем весь класс на коронавирус. Тест делаем каждому ученику, но смотрим сначала на общий результат по классу. Так работает новый метод тестирования - Proben Pooling - который позволяет получить результаты очень быстро. Если в классе есть положительные результаты, мы уже ищем конкретного носителя вируса". В городах результат по классу готов уже к обеду, индивидуальный - к вечеру. В сельской местности тесты доступны на следующий день после сдачи. Проект реализуется в четырех землях: Баварии, Баден-Вюртемберге, Сааре и Северном Рейне - Вестфалии. Ученика с позитивным тестом отправляют на карантин, в отдельных случаях - и тех ребят, которые сидели поблизости от него. Но весь класс и школу при этом не закрывают, как было на первых этапах.
"В Германии примерно 11 миллионов школьников и еще 1 миллион учителей, - объясняет Йорг Дёч. - Мы можем тестировать 30 учеников за раз, тогда нам надо провести 400 000 тестов. Это уже реальная цифра". В пилотном проекте участвуют пока 16 образовательных учреждений (среди них два детских сада). Было уже проведено 5000 проверок (среди них - 2000 детей дошкольного возраста). В 16 классах были "позитивные" результаты. Но и в этих классах не ни одного случая заражения соучеников, то есть не было дальнейшего распространения инфекции, подчеркивает немецкий врач.
Что беспокоит немецких врачей
Что же касается тяжести протекания заболевания, то тут врач дает сдержанную оценку. "Доступные на сегодня исследования показывают, что коронавирус протекает у детей легче, тяжелые осложнения бывают у них очень редко, но они случаются. И дети могут попасть в реанимацию. Особенно если у ребенка уже есть какое-либо серьезное сердечно-сосудистое заболевание или диабет", - подчеркивает Йорг Дёч. Однако, если сегодня врачи могут довольно точно определить группы риска среди взрослого населения, то в ситуации с детьми цифры слишком низкие, чтобы говорить о том, какая группа - в риске. "В отношении детей мы можем только предполагать, но точных данных у нас нет", - заявляет немецкий врач. Как показывает практика директора кельнской клиники, дети очень редко попадают с коронавирусом в реанимацию, как, впрочем, и вообще в больницу.
Если его коллегу из Дюссельдорфа беспокоит проблема лишнего веса и малой подвижности детей во время пандемии, то врач из Кельна обращает внимание еще на одну важную проблему - оказание своевременной медицинской помощи. "Если у младенца до шести недель поднялась температура, надо ехать к врачу даже ночью. Когда ребенок много пьет литрами воду и все равно чувствует жажду, часто ходит в туалет (признаки диабета), надо сразу обращаться к врачу, а не ждать, пока ситуция станет критической. Коронавирус, конечно, есть, но, поверьте, у большинства детей причина их плохого самочувствия - не ковид. Родители всегда должны помнить об этом и поступать так, как бы они сделали, если бы не было пандемии", - подчеркивает немецкий врач.
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Автор: Максим Нелюбин