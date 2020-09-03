С ребенком в немецкой больнице во время коронавируса

Больница для детей - всегда очень неприятное испытание. Для родителей, разумеется, тоже, но детские страхи сильнее. Это не только боль или неприятное ощущение от наркоза, незнакомая обстановка, незнакомые врачи и медсестры, пугающие медицинские инструменты... И мамы рядом нет...

Права детей в больнице

Правда, Германия и некоторые другие страны ЕС еще в 1988 году подписали "Европейскую хартию прав ребенка в больнице", которая обговаривает право ребенка на то, чтобы родители или другой близкий человек были с ним в больнице и, если такая возможность есть, даже оставались там на ночь. Дети в немецких обычно лежат в палатах на одного или двух человек, и в них предусмотрено место для того, чтобы можно было поставить кровати для родителей. И если пациентам меньше 7-ми, а в некоторых федеральных землях меньше 9-ти лет, то проблем с ночевкой родителей в палате ребенка никогда не возникало. Старше - уже в зависимости от диагноза. Если медицинская страховка это не предусматривает, то родители доплачивают небольшую сумму.

Но все это в прошлом. Пандемия коронавируса и связанные с этим неизбежные ограничения сказались особенно серьезно на медицинских учреждениях, в том числе на детских больницах. "Сегодняшняя ситуация поставила перед нам всеми очень сложные проблемы", - подчеркивает один из ведущих немецких педиатров Хайдрун Тайс (Heidrun Thaiss), возглавляющая Федеральный центр санитарного просвещения.

Только папы или мамы

Единых правил посещения больниц, в том числе и детских, в Германии нет, эти правила принимают сами больницы по согласованию с региональными отделами здравоохранения. Со взрослыми пациентами проще: если случай не слишком серьезный, многие клиники просто запрещают посещение. Или разрешают приходить к больным максимум на час в день. Разумеется, посетитель должен быть совершенно здоров, без каких-либо даже слабых симптомов гриппа или простудного заболевания и в течение минимум двух недель не имевший контактов с инфицированными COVID-19. На территории больницы обязательно носить маски - как посетителям, так, разумеется, и персоналу.

Так выглядит стандартная палата в одной из гамбургских клиник

С детьми дело обстоит сложнее. Детские больницы разрешают посещения, причем в серьезных случаях оставаться с ребенком в палате можно хоть целый день, - но только папе или маме. Братьев-сестер и бабушек-дедушек нигде не пускают. И в день можно приходить лишь одному человеку - либо маме, либо папе. Исключение делается только для близнецов, - если оба попали в больницу. Настоятельно рекомендуется не выходить без надобности из палаты в коридор, благо туалеты и души есть в каждой палате или в крайнем случае в каждом блоке на две палаты.

А если выйдешь из больницы (покурить, например, или купить поесть, потому что кафе во всех немецких больницах открыты только для персонала), снова входить нельзя: всё, визит сегодня окончен. За этим очень строго следят. Созданы даже особые бюро пропусков, чего раньше никогда не было.

Жесткие правила для ночующих

Жесткие правила действуют и для родителей, которые ночуют в больнице с маленькими детьми. Это, как и прежде, разрешено, вот только выходить из палаты фактически нельзя. "Муж носит мне передачи, как в тюрьму", - пожаловалась мне одна мама, с которой я познакомился, когда мой сын попал в одну из детских клиник Кельна с сотрясением мозга - к счастью, всего на два дня. А вот мама жила в больнице со своим маленьким сыном, одна в палате с ним, уже неделю. С мужем общалась только по скайпу. Продукты он передавал через медсестер.

Правда, можно заказать за небольшую плату больничный завтрак/обед/ужин: принесли бы, как приносят и детям, и это даже довольно вкусно (я попробовал), - но все диетическое, и здоровый взрослый человек наесться этим вряд ли может.

Мы с этой мамой разговаривали на балконе, который галереей опоясывает все здание больницы, - на расстоянии двух метров друг от друга и в масках. В самой палате маски разрешается снимать. У входа в отделение и в палаты - дозирующие устройства с дезинфекционной жидкостью, и никто не входит, не продезинфицировав руки. А у входа в саму больницу, кстати, заполняешь длинную анкету, в которой, кроме подробных личных данных, адреса и телефона, указываешь, что подозрительных симптомов у тебя нет, с заболевшими коронавирусом последние две недели не общался и в странах риска не был.

Во что играют дети в немецких больницах

Во многих немецких больницах посетителям предварительно делают анализ на коронавирус. Результат готов примерно через два часа, и только тогда можно входить. В федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия этого нет, но детям-пациентам тест делают обязательно везде.

Во всех детских отделениях немецких больниц есть специальные игровые комнаты, но сейчас они почти везде закрыты. В кельнских больницах, правда, открыты, но в них могут одновременно находиться не больше двух детей и, если они старше семи лет, - только в масках. То есть дети из разных палат играют по очереди, а родителям вход туда воспрещен. Хорошо еще, что в палате есть телевизор и бесплатный Wi-Fi, а планшетники есть сейчас почти у всех.

Эти жесткие правила нервируют многих родителей, и, конечно, очень тяжелы для детей. Но судя по всему, они себя оправдывают: ни одно из детских отделений немецких больниц, ни одну из детских клиник не пришлось пока закрывать на карантин из-за того, что кто-то из пациентов, посетителей или медперсонала заразился коронавирусом.

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