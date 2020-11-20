Что нужно делать с детьми каждый день

Хотя бы 15 минут в день. Так мало? Но и этого времени у многих немецких семей, оказывается, нет, говорит актуальное исследование. Печально, ведь речь идет о важном.

Есть такой день в Германии - День чтения вслух, по-немецки - Vorlesetag . Он отмечается по всей стране, всегда - в третью пятницу ноября. В 2022 году - 18 ноября. В этот день о важной роли книг в развитии ребенка говорят многие и много. Праздник чтения был инициирован немецкими фондами Zeit, Stiftung Lesen и Deutsche Bahn Stiftung и проводится уже с 2004 года. Среди известных чтецов, которые радуют детей и взрослых, наряду с актерами и актрисами был уже бывший нападающий сборной ФРГ Томас Мюллер (Thomas Müller) и ведущий игрок мюнхенской "Баварии". Ну как такое можно пропустить!

Зачем устраивать День чтения вслух

А зачем вообще нужен такой особенный день? "Это важный день, - считает Ульрике Шёнхерр (Ulrike Schönherr), библиотекарь со стажем. - Мы хотим привлечь больше внимания к этой теме". Незадолго до самого праздника главные организаторы - фонды Zeit и Deutsche Bahn Stiftung - публикуют исследование о том, как часто читают детям в Германии. Результаты с каждым годом все больше огорчают, чем радуют. Если в 2019 году почти 40 процентов родителей читали своим детям несколько раз в неделю, то в 2022 году таких осталось только 30 процентов. В два раза сократился и процент тех, кто читает своим детям один раз в неделю. Сегодня только 60 процентов родителей в Германии регулярно читают своим детям, а вот каждый пятый ребенок остается без этого важного семейного ритуала. И таких детей за последние три года стало значительно больше.

Почему? Почти половина из тех, кто читает редко, честно признаются, что у них просто нет времени и есть более срочные дела по домашнему хозяйству. А половина говорит о том, что они полагаются на других: в саду или в школе ведь детям тоже читают.

"Эти исследования показывают, что у родителей нет желания или времени, - комментирует специалист по детской и юношеской литературе Шёнхерр. - Нехваткой времени можно, конечно, все оправдать. А еще есть семьи, которые говорят, что у них просто не хватает книг. Но ведь возможности достать литературу сегодня есть у каждого". Тем более в эпоху интернета. Например, на сайте Einfachvorlesen.de для чтения вслух совершенно бесплатно предлагают интересные истории на немецком языке, дополненные яркими картинками.

Ульрике Шёнхерр Фото: Heiko Bahlmann

Хотя бы раз в год полезно напоминать о том, что книги должны быть в жизни ребенка обязательно, считают организаторы Дня чтения вслух. Будь то традиционная книга или цифровая, формат не имеет большого значения. "Чтение вслух - очень важная составляющая, - уверена руководитель отдела литературы для детей и юношества в городской библиотеке Дельменхорста. - Это важно для развития речи, становления личности, для фантазии и воображения, воспитания терпимости и приобретения социальных качеств. А главное - для словарного запаса ребенка". Как показывают многочисленные исследования, достаточно уделить 15 минут в день чтению вслух - и уже можно достигнуть многого.

Как лучше читать

Когда лучше читать, у опытного библиотекаря Ульрике, которая также входит в жюри престижного конкурса на немецкую премию в области детской литературы, нет золотого правила: "Днем или на ночь, пока сам не заснешь вместе с ребенком или только перед сном, строго по 15 минут, - каждая семья выбирает для себя свой путь. Главное, чтобы чтение вслух стало ритуалом", - подчеркивает Ульрике Шёнхерр. Cамое ценное, что вы можете подарить ребенку, - свое время и внимание, а чтение вслух - отличная возможность провести время с пользой и душевно, уверен немецкий эксперт из нижнесаксонского Дельменхорста, который в 2018 году получил звание "Особенного города, где читают вслух". А читают вслух здесь везде. До короны в год было более 200 мероприятий! Чтения проходили в общественном транспорте, в часовне на кладбище, в магазине нижнего белья (разумеется, речь идет здесь не о детской литературе).

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