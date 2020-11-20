  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
Чтение в слух в детском саду
Фото: Thomas Banneyer/dpa/picture alliance
ЛитератураГермания

Что нужно делать с детьми каждый день

Марина Борисова
8 мин. назад

Хотя бы 15 минут в день. Так мало? Но и этого времени у многих немецких семей, оказывается, нет, говорит актуальное исследование. Печально, ведь речь идет о важном.

https://p.dw.com/p/3lZYU

Есть такой день в Германии - День чтения вслух, по-немецки - Vorlesetag. Он отмечается по всей стране, всегда - в третью пятницу ноября. В 2022 году - 18 ноября. В этот день о важной роли книг в развитии ребенка говорят многие и много. Праздник чтения был инициирован немецкими фондами Zeit, Stiftung Lesen и Deutsche Bahn Stiftung и проводится уже с 2004 года. Среди известных чтецов, которые радуют детей и взрослых, наряду с актерами и актрисами был уже бывший нападающий сборной ФРГ Томас Мюллер (Thomas Müller) и ведущий игрок мюнхенской "Баварии". Ну как такое можно пропустить!

Зачем устраивать День чтения вслух

А зачем вообще нужен такой особенный день? "Это важный день, - считает Ульрике Шёнхерр (Ulrike Schönherr), библиотекарь со стажем. - Мы хотим привлечь больше внимания к этой теме". Незадолго до самого праздника главные организаторы - фонды Zeit и Deutsche Bahn Stiftung - публикуют исследование о том, как часто читают детям в Германии. Результаты с каждым годом все больше огорчают, чем радуют. Если в 2019 году почти 40 процентов родителей читали своим детям несколько раз в неделю, то в 2022 году таких осталось только 30 процентов. В два раза сократился и процент тех, кто читает своим детям один раз в неделю. Сегодня только 60 процентов родителей в Германии регулярно читают своим детям, а вот каждый пятый ребенок остается без этого важного семейного ритуала. И таких детей за последние три года стало значительно больше. 

Почему? Почти половина из тех, кто читает редко, честно признаются, что у них просто нет времени и есть более срочные дела по домашнему хозяйству. А половина говорит о том, что они полагаются на других: в саду или в школе ведь детям тоже читают.

"Эти исследования показывают, что у родителей нет желания или времени, - комментирует специалист по детской и юношеской литературе Шёнхерр. - Нехваткой времени можно, конечно, все оправдать. А еще есть семьи, которые говорят, что у них просто не хватает книг. Но ведь возможности достать литературу сегодня есть у каждого". Тем более в эпоху интернета. Например, на сайте Einfachvorlesen.de для чтения вслух совершенно бесплатно предлагают интересные истории на немецком языке, дополненные яркими картинками. 

Ульрике Шёнхерр
Ульрике ШёнхеррФото: Heiko Bahlmann

Хотя бы раз в год полезно напоминать о том, что книги должны быть в жизни ребенка обязательно, считают организаторы Дня чтения вслух. Будь то традиционная книга или цифровая, формат не имеет большого значения. "Чтение вслух - очень важная составляющая, - уверена руководитель отдела литературы для детей и юношества в городской библиотеке Дельменхорста. - Это важно для развития речи, становления личности, для фантазии и воображения, воспитания терпимости и приобретения социальных качеств. А главное - для словарного запаса ребенка". Как показывают многочисленные исследования, достаточно уделить 15 минут в день чтению вслух - и уже можно достигнуть многого.

Как лучше читать

Когда лучше читать, у опытного библиотекаря Ульрике, которая также входит в жюри престижного конкурса на немецкую премию в области детской литературы, нет золотого правила: "Днем или на ночь, пока сам не заснешь вместе с ребенком или только перед сном, строго по 15 минут, - каждая семья выбирает для себя свой путь. Главное, чтобы чтение вслух стало ритуалом", - подчеркивает Ульрике Шёнхерр. Cамое ценное, что вы можете подарить ребенку, - свое время и внимание, а чтение вслух - отличная возможность провести время с пользой и душевно, уверен немецкий эксперт из нижнесаксонского Дельменхорста, который в 2018 году получил звание "Особенного города, где читают вслух". А читают вслух здесь везде. До короны в год было более 200 мероприятий! Чтения проходили в общественном транспорте, в часовне на кладбище, в магазине нижнего белья (разумеется, речь идет здесь не о детской литературе).

Смотрите также:
Детские книжки от немецких писателей

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Маргит Ауэр

Книги, которыми зачитываются дети в Германии

Книги, которыми зачитываются дети в Германии

Общий тираж - восемь миллионов. Книги есть на 26 языках. Они регулярно попадают в списки бестселлеров. Маргит Ауэр - самая успешная детская писательница из Германии. Эксклюзивное интервью DW.
Литература7 ноября 2022 г.
Девочка в образе принцессы

Почему в Германии есть книги только для девочек

Почему в Германии есть книги только для девочек

Немецкие детские книги делятся на литературу для девочек и для мальчиков. Не все, конечно, но оправдан ли такой подход в эпоху борьбы за равноправие.
Культура8 сентября 2020 г.
Мама и дочь ловят рыбу

Когда мама пошла на рыбалку, или Как дети воспринимают стереотипы

Когда мама пошла на рыбалку, или Как дети воспринимают стереотипы

Что делать мужу, если жена ушла ловить рыбу? Немецкие ученые только что завершили работу над любопытным проектом, в котором участвовали дети.
Культура28 сентября 2020 г.
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Здание конгресса США

Выборы в США: республиканцы получают небольшой перевес

Политика7 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Veranstaltung "Women in Tech"

Как белоруски помогают белорускам войти в сферу IT

Как белоруски помогают белорускам войти в сферу IT

Цифровые технологии4 ч. назад
Ведущие DW Новости Шоу Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Пригожин и выборы в США. Усманов минус Шагал. DW Шоу

Пригожин и выборы в США. Усманов минус Шагал. DW Шоу

Конфликты22 ч. назад60:02 мин.
Киев после российских ударов по объектам энергетической инфраструктуры, 31 октября 2022 года - троллейбус на фоне многоэтоажного дома с темными окнами

Пункты обогрева, точки WiFi. Киев готовится к блэкауту

Пункты обогрева, точки WiFi. Киев готовится к блэкауту

Общество4 ч. назад
Мобилизованные в Серпухове, 10 октября 2022 года

Почему мобилизованные в РФ идут на войну с Украиной

Почему мобилизованные в РФ идут на войну с Украиной

Политика8 ноября 2022 г.
Описание карикатуры: мужчина в деловом костюме с гаслтуком, напоминающий российского бизнесмена Алишера Усманова, находящегося под санкциями ЕС, летит в попытке поймать пару влюбленных из известной картины художника Марка Шагала.

Как картина Шагала улетела от Алишера Усманова

Как картина Шагала улетела от Алишера Усманова

Общество8 ноября 2022 г.
Установка по производству многоатомных спиртов на заводе химической компании Covestro в Дормагене

ФРГ: дорогой газ замедлил, но не остановил промышленный рост

ФРГ: дорогой газ замедлил, но не остановил промышленный рост

Экономика и бизнес8 ноября 2022 г.
На главную страницу