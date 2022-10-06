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Французская писательница Анни Эрно
Анни ЭрноФото: Ger Harley/EdinburghElitemedia/picture alliance
ЛитератураГлобальные темы

Нобелевскую премию по литературе присудили Анни Эрно

Павел Мыльников
34 мин. назад

Жюри премии особо выделило "мужество и проницательность", с которыми французская писательница раскрывает "отчуждение и коллективные ограничения личной памяти".

https://www.dw.com/ru/nobelevskuu-premiu-po-literature-prisudili-francuzenke-anni-erno/a-63354310

Лауреаткой Нобелевской премии по литературе в 2022 году стала французская писательница Анни Эрно. Такое решение членов Шведской академии было оглашено в четверг, 6 октября.

Жюри премии особо выделило "мужество и хирургическую проницательность", с которой Эрно "раскрывает корни, отчуждение и коллективные ограничения личной памяти".

Первый роман уроженки города Ивто в Нормандии был опубликован в 1974 году. В нем, как и во многих последующих работах писательницы, отражены действительные эпизоды ее биографии. Как ранее заявляла Эрно, писательская деятельность является политическим актом, открывающим глаза на социальное неравенство. Среди произведений Эрно - "Женщина", "Событие", "Годы", "Память девушки" и другие.

Анни Эрно является обладательницей ряда литературных наград. В частности, в 1984 году она получила премию Ренодо, в 2008-м - премию Маргерит Дюрас за книгу "Годы". В том же году Эрно была удостоена премии Франсуа Мориака за это произведение и премии французского языка за совокупность творчества.

Лауреаты премии прошлых лет

В 2021 году награда досталась уроженцу Танзании прозаику Абдулразаку Гурне, в 2020-м - поэтессе Луизе Глюк из США. В 2019 году премия была вручена сразу двум лауреатам: награду за 2018 год получила польская писательница Ольга Токарчук, а за 2019 год - австриец Петер Хандке. Это было связано с тем, что в 2018 году премия по литературе не присуждалась из-за #MeToo-скандала в Шведской академии.

В 2017 году  лауреатом премии стал британский писатель японского происхождения Кадзуо Исигуро. В 2016 году награду получил американский музыкант Боб Дилан, годом ранее - белорусская писательница Светлана Алексиевич. С 1901 по 2021 год лауреатами Нобелевской премии по литературе стали в общей сложности 118 человек, в том числе 16 женщин.

В Осло 7 октября назовут лауреата Нобелевской премии мира. 10 октября в Стокгольме объявят решение о присуждении премии в области экономики. Размер наград в 2022 году составляет 10 миллионов шведских крон (в пересчете - 921 тысяча евро). Награждение лауреатов всех шести Нобелевских премий проходит по традиции 10 декабря - в день смерти Альфреда Нобеля.

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