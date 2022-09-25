  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
Светлана Алексиевич, лауреат Нобелевской премии по литературе
Светлана АлексиевичФото: Christoph Soeder/dpa/picture alliance
КонфликтыБеларусь

Светлана Алексиевич: СССР лишь сейчас уходит в историю

Дарья Бернштейн Вильнюс
1 ч. назад

Писательница, лауреат Нобелевской премии рассказала, что думает о войне, развязанной Россией в Украине, и революции в Беларуси.

https://www.dw.com/ru/svetlana-aleksievic-lis-segodna-sssr-ponastoasemu-uhodit-v-istoriu/a-63231129

"Я уверена, что Путин не победит", - заявила известная писательница, нобелевский лауреат Светлана Алексиевич. На книжном фестивале Open Books, который состоялся 23-24 сентября в Вильнюсе, Алексиевич говорила больше о политике, чем о литературе. Впрочем, все ее книги - о жизни, которую как раз и ломает эта самая политика.

"Мои книги никак не становятся историей, всё движется по одному и тому же кругу", - отметила писательница. В своем выступлении она рассказала, что думает о войне в Украине и революции в Беларуси, а также почему на Западе пока не хотят ставить спектакли и снимать фильмы по ее книгам.

"Мы всю жизнь жили в лагере"

Последняя книга Алексиевич вышла в 2013 году - "Время секонд-хенд". В ней она рассказывает, как марксистко-ленинская власть за 70 лет произвела новый тип человека - Homo sovieticus. Тогда автору казалось, что она очень хорошо знает этого человека. Сегодня, когда Россия воюет с Украиной, писательница признается, что была наивной.

Фото из архива: протестная акция в Минске, 25 октября 2020 года
Протестная акция в Минске, 25 октября 2020 годаФото: Stringer/Reuters

"Как и вы все, я пережила потрясение после начала войны, - призналась Светлана Алексиевич. - Еще не закончилась революция в Беларуси, как началась война в Украине, которая перевернула весь мир. Первые дни я провела в слезах, потому что я наполовину украинка, помню детство, которое прошло в Украине, помню красоту тех мест. И какое счастье было увидеть, что Украина не упала, дала всем нам шанс поверить в наше общее будущее.

Ведь угрозы шли и Молдове, и Литве, и Польше. Трудно даже представить себе тот мир, если бы победил Путин. Но он не победит. Сегодня я бы писала о том, что была наивной, когда в своей последней книге сделала подзаголовок "Конец красного человека". Нет, это не конец, только сегодня по-настоящему падает и уходит в историю Советский Союз. Нам казалось, что это произойдет без крови. Нет, крови уже много, а будет еще больше. И я сегодня пишу об этом книгу".

Сегодняшняя война до боли напоминает события в Афганистане, о чем Алексиевич писала в книге "Цинковые мальчики".

"То, что происходит сегодня в России, - один к одному что творилось во время афганской войны, - заметила писательница. - Те же крематории, которые пытаются скрыть. Тот же обман матерей и народа - сколько погибло, как погибло. Но невозможно представить, чтобы тогда мать или жена кричала: "Да ты убивай их, насилуй, я тебе разрешаю, как можно больше насилуй" (такие телефонные разговоры с родными российских военных перехватывали украинские спецслужбы. - Ред.).

За 30 лет, пока Путин у власти, он вложил огромные деньги в пропаганду своего представления о будущем России - что надо вернуть империю. Когда была демократия, при Горбачеве и Ельцине, телевидение не говорило с людьми. Элита в Москве и Петербурге говорила друг с другом. Эту ошибку учел Путин. Я недавно ехала в поезде, и мне один старик сказал: "Вы знаете, мы всю жизнь жили в лагере. И вдруг нас выпустили за ворота. Мы вышли, но не знаем, что такое свобода: куда идти и что делать. И начали делать то же самое. И это происходит на наших глазах".

"Не хочу ценой крови добиваться победы"

Сегодня в работе у Светланы Алексиевич, кроме книги о событиях в Украине, три рукописи - книга о любви, старости и белорусской революции 2020 года.

"Первым потрясением была наша белорусская революция в 2020 году, когда женщины вышли в белом с цветами, - сказала писательница. - Это было очень красивое зрелище. Тогда я подумала, как я была неправа, когда у меня порой возникали мысли, что я хочу уехать из Беларуси. Нет, я хочу жить в этой стране, среди моих людей. Потом была страшная жестокость власти, которая продолжается до сих пор. Наверняка мы были наивны, но все-таки создали себя и новую культуру борьбы. Человеческая жизнь превыше всего. Я не хочу ценой крови добиваться победы".

Сегодня Беларусь, по мнению Алексиевич, оккупирована. "Если вы поедете на Полесье, то увидите там русские танки, самолеты и пехоту. Лукашенко уже не решает, решают совершенно другие люди, - подчеркнула она. - Народ унижен, 50 тысяч человек прошли через тюрьмы, и каждый день продолжаются аресты. И эта историческая травма будет очень долгой. Но зная белорусов, я думаю, это закончится каким-то взрывом. Это как пружина: вы ее сжимаете, но она выстрелит".

"Все русское стало ненавистным и чужим"

Священник у свежевырытых могил и гробов в Буче, 11 августа 2022 года
Буча, 11 августа 2022 годаФото: Sergei SUPINSKY/AFP

До войны в Киеве, Москве, Вильнюсе и Рейкьявике планировались спектакли по книге "Цинковые мальчики". В Европе их отменили, потому что после событий в Буче не осталось эмпатии к русскому солдату. И съемки фильма по книге "У войны не женское лицо" пока тоже на паузе.

"Голливуд подписал со мной контракт на фильм по книге "У войны не женское лицо", - рассказала Светлана Алексиевич. - Я получила аванс, уже искали режиссера. И тут война в Украине. Я услышала, что сегодня этот фильм невозможен. Хотя я говорила, что это книга о войне глазами женщин, это не об идеях Путина. Сказали: все равно, нужно подождать. Никто не отказывается, но все-таки такое русофобство появилось, то есть все русское стало ненавистным и чужим. Я это понимаю и не спорила. Мне только казалось, что режиссер может сделать фильм, после которого зритель будет против войны".

И все же писательница верит в лучшее: "Где Гитлер, Сталин? Время невозможно остановить. То, что диктаторы станут прошлым, которое мы будем проклинать, нет сомнений. Другое дело, что люди моего поколения, может, этого не увидят. Но в том, что это произойдет, я не сомневаюсь".

Смотрите также:

Российский режиссер Кулябин ставит Чехова в Берлине

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Светлана Алексиевич

Светлана Алексиевич о войне в Украине: Удар от Беларуси - это предательство

Светлана Алексиевич о войне в Украине: Удар от Беларуси - это предательство

Нобелевский лауреат о том, зачем Путину война, почему участие в ней Беларуси - предательство и что будет с Украиной дальше.
Конфликты
24 февраля 2022 г.
Светлана Алексиевич. Иллюстрация Фелисити Лорох

Светлана Алексиевич о новой Беларуси: Надеюсь, пока напишу книгу, финал наступит

Светлана Алексиевич о новой Беларуси: Надеюсь, пока напишу книгу, финал наступит

Нобелевский лауреат поговорила с DW об эмиграции в Берлин и условиях возвращения в Минск, о белорусском Гавеле, цитатах Азаренка и жизни после Лукашенко. Вашему вниманию - вторая часть интервью.
Политика
9 января 2022 г.
external

Пугачева против войны и меняются ли настроения в России? DW Новости (19.09.22)

Пугачева против войны и меняются ли настроения в России? DW Новости (19.09.22)

"Лучшим выступлением" назвали многие русскоязычные пользователи соцсетей пост Аллы Пугачевой, в котором она проявила солидарность с супругом артистом Максимом Галкиным, выступающим против войны в Украине. При этом в посту самой Пугачевой об Украине и украинцах упоминаний не было. Признают ли Пугачеву иноагентом и может ли "женщина, которая поет" повлиять на настроения в России?
19 сентября 2022 г.
31:16 мин.
Показать еще
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Пробка на границе России и Грузии

СМИ: Мужчинам после "референдумов" ограничат выезд из РФ

Конфликты
26 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Глава "Газпрома" Алексей Миллер и экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер

В ФРГ составили "реестр" лоббистов "Газпрома" помимо Шрёдера

В ФРГ составили "реестр" лоббистов "Газпрома" помимо Шрёдера

Экономика и бизнес
8 ч. назад
Джорджа Мелони во время избирательной кампании, 11 сентября 2022 года

"Братья Италии" на пороге власти. Путину рано радоваться?

"Братья Италии" на пороге власти. Путину рано радоваться?

Политика
24 сентября 2022 г.
Алишер Усманов

Любовь к Германии может дорого обойтись Алишеру Усманову

Любовь к Германии может дорого обойтись Алишеру Усманову

Экономика и бизнес
24 сентября 2022 г.
Джорджа Мелони

"Италия превыше всего": кто такая Джорджа Мелони

"Италия превыше всего": кто такая Джорджа Мелони

Политика
24 сентября 2022 г.
Украинские военнопленные после освобождения

Подоляк: Украина работает над формулой обмена "всех на всех"

Подоляк: Украина работает над формулой обмена "всех на всех"

Политика
23 сентября 2022 г.
Очередь из желающих покинуть Россию на пограничном посту "Сырым" в ночь с 21 на 22 сентября

Россияне бегут от мобилизации в Казахстан. Что их там ждет?

Россияне бегут от мобилизации в Казахстан. Что их там ждет?

Конфликты
23 сентября 2022 г.
На главную страницу