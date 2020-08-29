Женский марш в Минске: как это было (фотогалерея)

Около 10 тысяч женщин приняли участие в протестном шествии по Минску. Самые яркие снимки с этой акции - в фотогалерее DW.
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Сотни тысяч белорусов, окруженные автозаками и силовиками, прошли по улицам Минска к резиденции Александра Лукашенко, который позже прибыл туда с автоматом в руках. Подробнее - у DW.