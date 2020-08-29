 Женский марш в Минске: как это было (фотогалерея) | Беларусь и белорусы: новости и аналитика | DW | 29.08.2020

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Беларусь

Женский марш в Минске: как это было (фотогалерея)

Около 10 тысяч женщин приняли участие в протестном шествии по Минску. Самые яркие снимки с этой акции - в фотогалерее DW.

  • Участницы женского Марша в Минске 29 августа 2020 года

    Как прошел женский марш в Минске

    Марш солидарности

    Женский марш солидарности прошел в субботу, 29 августа, в Минске. Его участницы собрались на площади Победы и прошли по Минску - сначала в сторону Академии наук, а когда ОМОН перекрыл проход к центру города - к площади Бангалор, где ранее проходили митинги оппозиции.

  • Участницы женского Марша в Минске 29 августа 2020 года

    Как прошел женский марш в Минске

    Около 10 тысяч участниц

    В акции приняли участие тысячи человек, большинство из них - женщины. По оценкам издания Tut.by, число демонстранток достигало 10 тысяч. Они скандировали "Уходи!", "Нас много - ты один!" и "Трибунал!".

  • Мария Колесникова на марше женщин в Минске

    Как прошел женский марш в Минске

    Среди демонстранток - Мария Колесникова

    К протестующим присоединилась и соратница экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, член президиума Координационного совета Мария Колесникова.

  • корреспондент DW Павлюк Быковский

    Как прошел женский марш в Минске

    Задержания журналистов

    За время протестной акции в Минске были задержаны несколько журналистов. Среди них был и корреспондент DW Павлюк Быковский (на фото). Его вскоре отпустили, сказав, что его перепутали с представителями другого СМИ. Быстро отпустили и фотографа "Комсомольской правды". В то же время двух журналистов "Радио Свобода" и сотрудника телеканала "Белсат" доставили в РУВД.

  • Участницы женского Марша в Минске 29 августа 2020 года

    Как прошел женский марш в Минске

    Длительное шествие

    ОМОН несколько раз пытался блокировать движение протестующих. Тем не менее, шествие, несколько раз меняя свое направление, продолжалось около четырех часов.

  • Участницы женского Марша в Минске 29 августа 2020 года

    Как прошел женский марш в Минске

    Без массовых задержаний

    Женский марш обошелся без массовых задержаний. В то же время, по информации Telegram-канала Nexta Live, люди в гражданском задержали парня и девушку прямо в троллейбусе. Связано ли это напрямую с протестной акцией, неизвестно.

    Автор: Илья Коваль


  • Участницы женского Марша в Минске 29 августа 2020 года

    Как прошел женский марш в Минске

    Марш солидарности

    Женский марш солидарности прошел в субботу, 29 августа, в Минске. Его участницы собрались на площади Победы и прошли по Минску - сначала в сторону Академии наук, а когда ОМОН перекрыл проход к центру города - к площади Бангалор, где ранее проходили митинги оппозиции.

  • Участницы женского Марша в Минске 29 августа 2020 года

    Как прошел женский марш в Минске

    Около 10 тысяч участниц

    В акции приняли участие тысячи человек, большинство из них - женщины. По оценкам издания Tut.by, число демонстранток достигало 10 тысяч. Они скандировали "Уходи!", "Нас много - ты один!" и "Трибунал!".

  • Мария Колесникова на марше женщин в Минске

    Как прошел женский марш в Минске

    Среди демонстранток - Мария Колесникова

    К протестующим присоединилась и соратница экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, член президиума Координационного совета Мария Колесникова.

  • корреспондент DW Павлюк Быковский

    Как прошел женский марш в Минске

    Задержания журналистов

    За время протестной акции в Минске были задержаны несколько журналистов. Среди них был и корреспондент DW Павлюк Быковский (на фото). Его вскоре отпустили, сказав, что его перепутали с представителями другого СМИ. Быстро отпустили и фотографа "Комсомольской правды". В то же время двух журналистов "Радио Свобода" и сотрудника телеканала "Белсат" доставили в РУВД.

  • Участницы женского Марша в Минске 29 августа 2020 года

    Как прошел женский марш в Минске

    Длительное шествие

    ОМОН несколько раз пытался блокировать движение протестующих. Тем не менее, шествие, несколько раз меняя свое направление, продолжалось около четырех часов.

  • Участницы женского Марша в Минске 29 августа 2020 года

    Как прошел женский марш в Минске

    Без массовых задержаний

    Женский марш обошелся без массовых задержаний. В то же время, по информации Telegram-канала Nexta Live, люди в гражданском задержали парня и девушку прямо в троллейбусе. Связано ли это напрямую с протестной акцией, неизвестно.

    Автор: Илья Коваль


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  • Минобороны заявило, что берет под охрану и защиту мемориалы и памятники, созданные после войны. Военное ведомство и МВД пригрозили использовать армию.

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  • На Площади независимости выстроились в цепь женщины, держа в руках цветы, бело-красно-белые флаги и плакаты.

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    На Площади независимости выстроились в цепь женщины, держа в руках цветы, бело-красно-белые флаги и плакаты.

  • Почтив минутой молчания память погибших во время протестов, протестующие двинулись через весь Минск к стеле Минск - город-герой на проспекте Победителей.

    Фотогалерея: Белорусы требуют отставки Лукашенко на акции 23 августа

    Минута молчания в память о погибших

    Почтив минутой молчания память погибших во время протестов, протестующие двинулись через весь Минск к стеле "Минск - город-герой" на проспекте Победителей.

  • Вокруг стелы выставлено ограждение, колючая проволока и оцепление из военных.

    Фотогалерея: Белорусы требуют отставки Лукашенко на акции 23 августа

    К стеле не приближаться!

    Приблизиться к стеле демонстранты не могли - вокруг нее было выставлено ограждение, колючая проволока и оцепление из военных.

  • Некоторые протестующие пытались вступить в диалог с оцеплением, утверждая, что источником власти является народ.

    Фотогалерея: Белорусы требуют отставки Лукашенко на акции 23 августа

    Попытка убедить силу словом

    Некоторые протестующие пытались вступить в диалог с оцеплением, утверждая, что источником власти является народ.

  • Однако члены Координационного совета для трансфера власти попросили демонстрантов отойти от силовиков на достаточное расстояние, чтобы не допустить провокаций и применения силы - и люди их послушались.

    Фотогалерея: Белорусы требуют отставки Лукашенко на акции 23 августа

    Не допускать провокаций

    Однако члены Координационного совета для трансфера власти попросили демонстрантов отойти от силовиков на достаточное расстояние, чтобы не допустить провокаций и применения силы - и люди их послушались.

  • Координационный совет оппозиции потребовал вернуть конституцию 1994 года, ограничивающую президентские сроки. Предложено провести по этому вопросу республиканский референдум. Также совет требует отставки всего руководства МВД Беларуси и собирается инициировать процедуру отзыва всех депутатов местных советов.

    Фотогалерея: Белорусы требуют отставки Лукашенко на акции 23 августа

    Оппозиция хочет вернуть старую конституцию

    Координационный совет оппозиции потребовал вернуть конституцию 1994 года, ограничивающую президентские сроки. Предложено провести по этому вопросу республиканский референдум. Также совет требует отставки всего руководства МВД Беларуси и собирается инициировать процедуру отзыва всех депутатов местных советов.

  • По различным оценкам, на улицы Минска вышли от 150 000 до 250 000 человек.

    Фотогалерея: Белорусы требуют отставки Лукашенко на акции 23 августа

    Самая массовая акция протеста

    По различным оценкам, на улицы Минска вышли от 150 000 до 250 000 человек. Государственный телеканал "Беларусь 1" сообщил лишь о 20 тысячах участников.

  • Александр Лукашенко прилетел на вертолете к президентской резиденции, Дворцу независимости. На нем бронежилет, в руках - автомат.

    Фотогалерея: Белорусы требуют отставки Лукашенко на акции 23 августа

    В бронежилете и с автоматом

    Александр Лукашенко прилетел на вертолете к президентской резиденции, Дворцу независимости. На нем бронежилет, в руках - автомат.

  • Перед резиденцией Лукашенко колонну протестующих встретил кордон силовиков вместе с водометами и другой спецтехникой для подавления протестов. Остановившись неподалеку от оцепления, люди скандировали Уходи! и Саня, ты уволен!. Никаких агрессивных действий ни протестующие, ни силовики не предпринимали.

    Фотогалерея: Белорусы требуют отставки Лукашенко на акции 23 августа

    "Саня, ты уволен!"

    Перед резиденцией Лукашенко колонну протестующих встретил кордон силовиков вместе с водометами и другой спецтехникой для подавления протестов. Остановившись неподалеку от оцепления, люди скандировали "Уходи!" и "Саня, ты уволен!". Никаких агрессивных действий ни протестующие, ни силовики не предпринимали.

  • 50 тысяч жителей Литвы выстроились в цепь от Вильнюса до границы с Беларусью.

    Фотогалерея: Белорусы требуют отставки Лукашенко на акции 23 августа

    "Путь свободы"

    В тот же день в поддержку белорусов 50 тысяч жителей Литвы выстроились в цепь от Вильнюса до границы с Беларусью. Свою акцию они назвали "Путь свободы".

    Автор: Евгений Жуков


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