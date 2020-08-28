Протесты в Беларуси: на чьей стороне церковь?

Костел святого Симеона и святой Елены (или Красный костел) - один из архитектурных памятников и духовных символов Минска. В начале ХХ века безутешный отец возвел этот храм в память о своих умерших детях. Начиная с 9 августа, после выборов президента страны, у здания этого католического храма, который находится на площади Независимости, практически ежедневно проходят акции протеста против Александра Лукашенко.

Совместная молитва в Красном костеле

На фоне жестких столкновений силовиков с демонстрантами и массовых задержаний, в Красном костеле состоялась совместная молитва за мир представителей различных христианских конфессий, иудеев и мусульман. Всего в Беларуси существует 25 религиозных конфессий. Около 80 процентов верующих относят себя к православным, 15 процентов считают себя католиками. Во время совместной молитвы верующие выступили за диалог общества и власти, осудили насилие и призвали к миру.

Но их призыв не был услышан властями - 27 августа мирная акция у стен костела святого Симеона и святой Елены закончилась массовыми задержаниями. А накануне во время разгона протестующих силовики блокировали вход и выход из костела - запертыми в храме оказались несколько десятков человек.

О недопустимости и незаконности подобных действий заявил после этого инцидента генеральный викарий Минско-Могилевского архидиоцеза епископ Юрий Касабуцкий: "Запрещение входа и выхода людей противоречит праву граждан на свободу совести и религии, гарантированному Конституцией Республики Беларусь, оскорбляет чувства верующих и выходит за рамки законов человека и Бога".

Такой же точки зрения придерживается и митрополит Минско-Могилевский, архиепископ Тадеуш Кондрусевич: "Эти и подобные действия сотрудников силовых структур не способствуют снятию напряженности ради скорейшего восстановления мира и согласия в белорусском обществе в то время, как католическая церковь призывает к примирению и диалогу".

Что думают о протестах католики в Беларуси

Тадеуш Кондрусевич не раз призывал положить конец насилию и приглашал стороны конфликта сесть за стол переговоров. 19 августа Кондрусевич молился у стен изолятора на улице Окрестина в Минске, где с задержанными, по словам правозащитников, обращались особенно жестоко. Он встречался и с министром внутренних дел Беларуси Юрием Караевым. Во время этой встречи архиепископ выразил обеспокоенность сложной социально-политической ситуацией в стране и действиями правоохранительных органов. Караев же сказал, что не отдавал приказ силовикам о применении насилия против демонстрантов и сочувствует потерпевшим.

Участники акции протеста собрались у здания Красного костела в Минске

"То, что сегодня происходит в Беларуси, очень тревожит Святой престол. Папа римский призвал к справедливости, миру, решению возникших вопросов путем диалога и поиска взаимопонимания", - заявил в свою очередь пресс-секретарь Конференции католических епископов в Беларуси Юрий Санько.

Во время акций протеста католические священники старались своим присутствием сдержать насилие на улицах белорусских городов. В Гродно и Жодино они вставали между силовиками и протестующими, а двери храмов оставались открытыми для всех.

По словам Юрия Санько, Римско-католическая церковь в Беларуси никогда не станет на ту или иную сторону, но всегда будет говорить правду: "Сегодня, объективно, правда на стороне народа. Была пролита невинная кровь. Важно отношение к этому нас как христиан: или мы принимаем и спокойно относимся к тому, что происходит, или все-таки хотим справедливости".

Реакция православной церкви в Беларуси на протесты

Свою позицию в связи с нынешними событиями в стране выразили и представители Белорусской православной церкви (БПЦ), которая подчиняется Московскому патриархату Русской православной церкви (РПЦ). "Белорусская православная церковь не раз высказывалась по поводу ситуации в стране, - говорит заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общества, протоиерей Александр Шимбалёв. - Так, еще до президентских выборов митрополит Павел опубликовал обращение к гражданам Беларуси. А после 9 августа также были заявления патриаршего экзарха, Синода, нашего отдела".

Назначение нового митрополита, главы БПЦ

Церковь осуждает любое насилие, жестокость, призывает к мирному решению проблем, которые возникли в белорусском обществе, подчеркивает Шимбалёв. Это же звучит и ежедневных молитвах, и в общении с верующими: "Мы постоянно говорим с людьми, оказываем помощь пострадавшим, священники приезжали в больницы и СИЗО".

С людьми, которые пострадали во время акций протеста и от избиений в СИЗО, встречался в одной из больниц Минска теперь уже бывший глава БПЦ, патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Заславский Павел. В одном из своих выступлений он обратился к президенту Лукашенко: "Прошу Александра Григорьевича Лукашенко, который является гарантом конституции нашей страны, сделать все возможное, чтобы остановить насилие".

После обращения митрополита Павла к Лукашенко Священный Синод Русской православной церкви назначил другого главу БПЦ. Епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин в своем первом выступлении на этой должности отметил, что скорбные события в стране произошли от того, что сердца белорусов "склонились в недобрую сторону".

Как Лукашенко ответил духовенству

Между тем заявления Белорусской православной церкви и Римско-католической церкви в Беларуси не остались не замеченными президентом Александром Лукашенко. 22 августа на митинге в Гродно он призвал представителей различных конфессий не вмешиваться в вопросы политики, "остепениться и заняться своим делом". "Меня удивляет позиция наших конфессий. Дорогие мои священнослужители, остепенитесь и займитесь своим делом. Церкви, костелы - не для политики, - заявил Лукашенко. - Не идите на поводу у отщепенцев. Вам будет стыдно и позорно за то, какую вы, некоторые, позицию занимаете сейчас. И государство с безразличием смотреть на это не будет".

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