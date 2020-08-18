 Синод РПЦ освободил от должности главу Белорусской церкви | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 26.08.2020

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Беларусь

Синод РПЦ освободил от должности главу Белорусской церкви

Освобождение от должности главы Белорусской православной церкви, митрополита Павла может быть связано с критикой им насилия на протестах, считают некоторые СМИ.

Патриарший экзарх всея Беларуси, митрополит Минский и Заславский Павел

Патриарший экзарх всея Беларуси, митрополит Минский и Заславский Павел

Священный Синод Русской православной церкви (РПЦ) во вторник, 25 августа, освободил от должности патриаршего экзарха всея Беларуси, митрополита Минского и Заславского Павла. Как отмечает телеканал "Дождь", это произошло вскоре после того, как Павел раскритиковал репрессии в отношении участников протестов в Беларуси.

Как сообщает в своем Telegram-канале глава Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом Владимир Легойда, митрополит Павел сам подал прошение об отставке.

Роль церкви в условиях политических конфликтов

Должность патриаршего экзарха всей Беларуси, митрополита Минского и Заславского была передана епископу Борисовскому и Марьингорскому Вениамину, а митрополит Павел был назначен главой Кубанской митрополии, сообщает Легойда. Бывший митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор скончался в начале августа от последствий COVID-19.

25 августа Синод РПЦ выразил одобрение усилий митрополита Павла, епископатов и клириков Белорусского экзархата, направленные на восстановление мира и общественного спокойствия. Тогда же Синод призвал власти Беларуси тщательно расследовать все случаи применения насилия "как к гражданам страны, так и сотрудникам сил правопорядка" и отметил особую важность "сохранения и укрепления церковного единства народов исторической Руси в условиях обострения общественно-политических конфликтов".

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  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

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    На проспекте Победителей протестующие соорудили баррикады из мусорных контейнеров, чтобы перегородить дорогу. По данным МВД, в ходе столкновений за сутки пострадали более 50 граждан и 39 силовиков. Правозащитный центр "Весна" также сообщил об одном погибшем из-за наезда спецтехники. Эту информацию МВД опровергло. Одно видео в соцсетях показывает, как автозак сбивает протестующего в Минске.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

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    К часу ночи по белорусскому времени милиция в Минске взяла ситуацию под контроль. По данным МВД Беларуси на 10 августа, всего было задержано около 3000 человек, около 1000 в столице и более 2000 в других регионах республики. Их обвиняют в массовых беспорядках и насилии в отношении милиции.

  • Техника и баррикады на протестах в Беларуси

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Градус насилия вырос

    В ночь на 11 августа протесты продолжились, став более ожесточенными. В Минске появилась военная техника, ранее не использовавшаяся для разгона демонстраций в Беларуси. На фото и видео с места событий видно, что протестующие пускают в ход "коктейли Молотова". А силовики забрасывают движущийся автомобиль светошумовыми гранатами, после чего водитель жмет на газ и врезается в группу омоновцев.

  • Протесты в Минске

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Первые жертвы

    10 августа на улице Притыцкого в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих. По версии МВД Беларуси, в руках мужчины сдетонировало взрывное устройство, которое он хотел бросить в сотрудников милиции. В то же время авторы Telegram-канала "Беларусь головного мозга", считают, что мужчина мог погибнуть после того, как силовики бросили ему под ноги свето-шумовую гранату.

  • Протесты в Минске

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Протесты продолжаются

    В ночь на 12 августа граждане страны вышли на акции протеста в 25 городах. По данным Минздрава, за прошедшую ночь пострадал 51 участник протестов и 14 представителей милиции и внутренних войск. Следственными органами возбуждено 17 уголовных дел.

  • Акция у Комаровского рынка

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Дневные акции мирного протеста

    У Комаровского рынка в Минске днем 12 августа 250 девушек с розами в руках выстроились в цепь - в знак солидарности с теми, кто в эти дни пострадал от насилия. Вскоре появилась милиция и через громкоговоритель потребовала разойтись, предупредив об "установленной законом ответственности". Девушки кричали "Позор!", положили цветы на землю и разошлись. Такие же акции прошли в других городах страны.

  • Светлана Алексиевич

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Алексиевич призвала Лукашенко уйти в отставку

    Вечером 12 августа в разных городах страны опять проходили акции протеста, на этот раз завершившиеся без жестких столкновений с силовиками. По данным МВД, за сутки задержаны еще 700 человек. В Гомеле после задержания скончался 25-летний парень. Несколько телеведущих написали заявления об увольнении с государственного ТВ, а Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич призвала Лукашенко уйти в отставку.

  • Задержанных выпускают на свободу

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Задержанных начали выпускать на свободу

    Ночь с 13 на 14 августа впервые прошла без применения насилия к протестующим. Из Центра изоляции правонарушений ГУВД Мингорисполкома, известного в Минске как "Окрестина", начали выпускать задержанных на акциях протеста. Многие из них рассказывали о пытках, переполненных камерах, жаловались на голод и жажду. Кому-то требовалась медицинская помощь.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Жесткий ответ протестующим

    Нынешние президентские выборы стали шестыми по счету в истории современной Беларуси - самыми напряженными и беспрецедентными по жесткости разгона протестов, как отмечают наблюдатели.

    Автор: Виктория Зарянка


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Ссылки в интернете

Статья онлайн-издания РБК о возможных причинах отставки главы Белорусской православной церкви, митрополита Павла

Главу белорусской церкви отправили в отставку после призыва к Лукашенко

Сообщение пресс-службы Белорусской православной церкви о том, что митрополит Павел взял назад поздравление Лукашенко с победой на выборах

Сообщение пресс-службы Белорусской православной церкви о том, что митрополит Павел взял назад поздравление Лукашенко с победой на выборах

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