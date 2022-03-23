Как война в Украине повлияла на "русскоговорящую Германию"

Если забить в Google слова "русофобия в Германии", то поисковик меньше чем за секунду выдаст свыше 600 тысяч ссылок. Одних только свежих новостей (главным образов в российских СМИ) на эту тему - больше 34 тысяч. А заголовки примерно такие: "Выходцы из Омска пострадали в Германии от русофобов", "Русофобия сегодня - это практика Холокоста вчера", "Посол РФ рассказал, как в Германии "травят" русских", "Русофобия как неохолокост", "Русофобия и возрождение нацизма"…

Война, развязанная Россией против Украины, и в самом деле не осталась без последствий для русскоговорящих в Германии и отношения к ним коренных жителей. Этой теме был посвящен онлайн-семинар, который проводил 23 марта берлинский Центр восточноевропейских и международных исследований (ZoiS).

Отношение выходцев из экс-СССР к войне в Украине

По оценке историка института исследования миграции при университете в Оснабрюке Яниса Панагиотидиса (Jannis Panagiotidis), работающего сейчас в Венском университете, в Германии проживают в общей сложности примерно 2,7 млн переехавших сюда из республик бывшего СССР; вместе с потомками в первом поколении - около 3,5 млн.

Янис Панагиотидис

Собственно этнических русских из России среди них немного. Самая большая группа - российские немцы и члены их семей, переселившиеся в Германию из Казахстана. Вторая по численности категория - еврейские так называемые контингентные беженцы, многие из которых раньше жили в Украине. А остальные - это жены и мужья граждан ФРГ, а также политэмигранты из России, которых было сравнительно немного, но сейчас становится больше.

Отношение к войне в Украине, говорит Панагиотидис, у них разное: "Есть резкие противники этой войны и Путина, но есть и такие, которые проявляют понимание или даже выступают в поддержку вторжения России в Украину". По его словам, часто линия разлома проходит прямо внутри одной семьи. При этом много зависит от возраста: "Старшее поколение, скорее, склонно разделять официальную российскую точку зрения на эту войну, не называя ее так, а молодежь преимущественно такую точку зрения отвергает".

Особенно трудно сформировать свою позицию тем русскоговорящим в Германии, которые черпают информацию и из немецких, и из российских СМИ с их противоположными нарративами войны в Украине. Некоторые просто не знают, чему верить, царит растерянность, указывает Панагиотидис.

Буква Z и желто-голубые ленточки

Противоречивость в отношении русскоговорящих к войне в Украине проявляется и в публичном пространстве. Об этом говорила на семинаре эксперт ZOiS Татьяна Голова (Tatiana Golova). Одни клеят на свои машины белую букву Z в знак поддержки российского вторжения в Украину, рассказала она, другие, наоборот, вывешивают с балконов украинские флажки и прикрепляют к реверсу желто-голубые ленточки, демонстрируя тем самым солидарность с Украиной.

Татьяна Голова

Во многих городах Германии проходят массовые демонстрации в поддержку Украины и против Путина. Активное участие в них принимают и проукраински настроенные русскоговорящие жители Германии. Но то и дело появляются люди с плакатами, выражающими протест против дискриминации русских и русского языка.

"С одной стороны, многие позиционируют себя как часть немецкого общества, - указала Голова, упомянув, например, митинг российских немцев, - но, с другой стороны, на этой демонстрации было много участников с российскими флагами, а один, державший плакат "Мы здесь дома", был обернут в советский флаг". Многие из таких людей, по наблюдению эксперта, настроены пророссийски, но одновременно тематизируют страх перед дискриминацией.

Реальные факты дискриминации и фейки

Не только в российских, но и в немецких СМИ в последнее время много пишут на тему дискриминации русскоязычных в Германии. О чем, собственно, при этом идет речь?

Один из старейших русских ресторанов в Берлине

У Яниса Панагиотидиса на этот счет амбивалентное мнение. С одной стороны, он не хочет отмахиваться от реальных фактов и тревог, которые по этому поводу испытывают жители Германии, говорящие на русском языке: "И в самом деле есть очень некрасивые случаи, когда, например, русскоговорящие дети в немецких школах подвергались нападкам, когда учителя вели себя не совсем корректно, есть истории русских ресторанов в Германии, которым в интернете давали плохие оценки".

Но вместе с тем, добавляет ученый, есть и большая серая зона, когда неясно, что или кто стоит за тем или иным случаем нападения на русский магазин или русскую танцшколу, или речь идет вообще о фейке, как в истории с якобы избитым украинскими беженцами до смерти русскоговорящем подростке в Ойскирхене.

"Совершенно очевидно, что мы имеем дело с большим количеством манипуляций, целенаправленным распространением в соцсетях сомнительного происхождения фотографий, видеороликов, сообщений на эту тему", - констатирует Янис Панагиотидис. Все это, по его словам, затрудняет оценить реальный масштаб проблемы. "Надо быть осторожным, чтобы не пойти на поводу у кремлевского нарратива о русофобии в Германии, - предупреждает он. - Идиоты, конечно, есть, но есть и весьма проблематичный пропагандистский контекст".

"Русский мир" и идеология войны

Татьяна Голова напомнила в этой связи о том, что "защита русскоговорящих за границей, которых называют "соотечественниками", является основным элементом идеологии "русского мира", которая теперь стала уже идеологией войны". И тему притеснения русских за рубежом Кремль, по ее наблюдениям, стал особенно сильно педалировать с последних чисел февраля.

Русский магазин в Берлине

Голова обратила внимание и на такой аспект, что именно воспринимают как дискриминацию пророссийские русскоговорящие в Германии. "Например, когда в школе учитель рассказывает о войне в Украине, то и дело поступают жалобы от родителей, считающих, что рассказ о происходящем - это односторонняя индоктринация их ребенка", - рассказала она и добавила, что в социальных сетях к услугам таких родителей есть заготовленные стандартные формуляры.

С другой стороны, признает Татьяна Голова, либеральным, критически мыслящим представителям русскоговорящей диаспоры становится все труднее ассоциировать себя с Россией, российский флаг они меняют на бело-голубой-белый: "Многие из них говорят, что вот немцам пришлось в свое время жить с тем, что их все вокруг ненавидели, так и русским теперь это предстоит, и мы, русские, это заслужили".

Подпишитесь на специальную рассылку DW о главных событиях, связанных с войной России против Украины: последние новости, репортажи, интервью, видеосюжеты - ежедневно в 19.00 (CET).

Смотрите также:

Война в Украине - 23.03.2022 Тушение пожара после очередного обстрела Киева. Также в фотохронике войны в Украине от 23 марта - горящий Мариуполь, желто-голубая подсветка консульства РФ в Гамбурге, церемония в Бухенвальде, снимки из больницы в Харькове, надпись на танкере с российской нефтью, украинцы за границей встречают своих близких, акции протеста и солидарности.

Война в Украине - 23.03.2022 23 марта мэр Киева Виталий Кличко по видеосвязи принял участие в заседании городского совета Мюнхена. Украинский политик поблагодарил этот город-побратим за уже оказанную помощь, а также отметил, что Киеву сейчас необходима пожарно-спасательная техника, машины скорой помощи, средства защиты населения - маски, противогазы и медикаменты.

Война в Украине - 23.03.2022 Агентство Maxar Technologies опубликовало актуальные спутниковые снимки Мариуполя, на которых видны горящие многоэтажные жилые здания, а также разрушенные частные дома в этом осажденном городе.

Война в Украине - 23.03.2022 Автобус с жителями, эвакуированными из Мариуполя. Всего в город Запорожье 22 марта удалось вывезти более тысячи человек.

Война в Украине - 23.03.2022 Так сейчас выглядят пляжи в Одессе - колючая проволока, противотанковые ежи, баррикады из песка.

Война в Украине - 23.03.2022 По всему миру продолжают проходить акции солидарности с Украиной. Эта фотография сделана в польском Кракове.

Война в Украине - 23.03.2022 Премьер-министр земли Тюрингия Бодо Рамелов выступает в мемориальном комплексе на территории бывшего концентрационного лагеря Бухенвальд, где почтили память погибшего в результате российского обстрела города Харьков бывшего узника этого и нескольких других нацистских лагерей - 96-летнего Бориса Романченко.

Война в Украине - 23.03.2022 "Террорист номер 1". Акция протеста в швейцарском городе Лозанна.

Война в Украине - 23.03.2022 Вечером 22 марта здание российского консульства в Гамбурге подсветили цветами украинского национального флага. Для этого в окнах дома напротив были установлены мощные проекторы. Спонтанная акция "Shame on you, Putin!" была организована одной из местных радиостанций. Полицейские на месте сообщили, что акция не была согласована с властями, на что в ходе проверки они указали ее участникам.

Война в Украине - 23.03.2022 Еще одна акция, привлекшая к себе внимание, состоялась в Балтийском море, где участники движения "Гринпис" большими буквами написали на борту танкера с российской нефтью фразу "Oil fuels war", призвав тем самым не финансировать войну в Украине, покупая нефть из РФ.

Война в Украине - 23.03.2022 Харьков входит в число украинских городов, подвергающихся самым массированным воздушных атакам и обстрелам российской армии. По данным местных властей, здесь уже разрушено около тысячи зданий - школы, больницы, жилые дома.

Война в Украине - 23.03.2022 Информационные агентства опубликовали снимки из харьковского госпиталя, куда поступают раненые. Пациенту из этой палаты врачам пришлось ампутировать правую ногу.

Война в Украине - 23.03.2022 Жительница Харькова проходит лечение в госпитале после полученного ранения. Только за одну ночь на 23 марта, по данным военной администрации, Харьков пережил более тридцати обстрелов - из танков, реактивных систем залпового огня и артиллерии.

Война в Украине - 23.03.2022 Пострадавший во время обстрела города пожилой житель Харькова в своей больничной палате. Врачи борются здесь за жизни многих других пациентов с очень серьезными - страшными травмами и ранениями. Эти фотографии мы решили здесь не показывать.

Война в Украине - 23.03.2022 Боксерская груша с портретом президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в одном из баров во Львове.

Война в Украине - 23.03.2022 Вокзал в польском городе Пшемысль. Число беженцев из Украины только в соседней Польше уже превысило два миллиона человек.

Война в Украине - 23.03.2022 Старковы - семья беженцев из украинского Харькова добралась до Калдекота около английского Кембриджа, где они теперь будут жить в этом доме. Члены семьи находились в пути более двадцати дней.

Война в Украине - 23.03.2022 90-летняя Людмила Старкова не может удержать слез в первые минуты на новом месте. Отметим, что власти Великобритании существенно упростили правила приема беженцев из Украины. Сейчас получить убежище на три года можно, даже не имея здесь родственников. Каждый гражданин Великобритании может выступить в качестве спонсора, предоставив жилье.

Война в Украине - 23.03.2022 Мама с маленьким сыном - в безопасности. 37 беженцев из Украины приняли в одной из церковных общин в Словакии - в районе Кошице-Околье.

Война в Украине - 23.03.2022 Еще одна фотография из Koinonia Christian Community Centre в Кошице-Околье, где на ужин в этот день были такие вот аппетитные блины.

Война в Украине - 23.03.2022 Живущая в Японии украинская бандуристка Катерина встречает в аэропорту в Токио свою маму, наконец-то добравшуюся сюда из Киева. Автор: Николай Пермяков

