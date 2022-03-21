 Женщина извинилась за фейк об ″украинских беженцах″ в ФРГ | Новости из Германии о Германии | DW | 21.03.2022

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Германия

Женщина извинилась за фейк об "украинских беженцах" в ФРГ

Женщина, рассказавшая фейк об "украинских беженцах" в ФРГ, в новом видео в TikTok призналась, что история "оказалась неправдой". В полиции Бонна DW сообщили, что устанавливают личность этой женщины.

Скриншот твита о якобы имевшем место убийстве юноши в Ойскирхене

Скриншот твита о якобы имевшем место убийстве юноши в Ойскирхене

Женщина, рассказавшая о якобы имевшем место нападении "украинских беженцев" на 16-летнего молодого человека в городе Ойскирхен (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия), призналась, что эта история "оказалась неправдой". О новой видеозаписи, выложенной в TikTok, сообщили DW в понедельник, 21 марта, в отделении полиции в Бонне.

"Я хотела бы у вас у всех, кто видел мое видео, попросить прощения за то, что это оказалось неправдой", - говорит женщина в этом ролике. "Я сегодня хотела спросить, когда похороны (якобы убитого молодого человека. - Ред.), а это оказалось выдумкой", - добавила она. Человек, от которого она, предположительно, услышала фейк, "ненавидит украинцев, и такой историей решил сделать хуже", отметила автор заявления, утверждая, что была введена в "такое заблуждение".

"Я так сердечно поверила, что мне даже никаких фактов не надо было, никаких фотографий, никаких подтверждений... Я хочу, чтобы вы не делали такой ошибки, как я. Без подтверждения не верьте никому", - добавила женщина. По ее версии, она попалась "в такую ловушку", ее "так подставили и так использовали". В конце видеозаписи женщина заявила, что ей стыдно и что она извиняется за распространение фейка.

Полиция Бонна устанавливает личность женщины

В полиции Бонна на вопрос DW о личности женщины отметили: "Мы ведем расследование в отношении лица, которое фигурирует в видео".

В фейковой записи речь шла "про одного мальчика" по имени Даниэль, якобы избитого до полусмерти на вокзале за то, что он говорил по-русски, и затем скончавшегося в больнице.

Ни кадров "нападения", ни каких-либо иных подтверждений сказанного в ролике не приводилось.

"Просим тщательно проверять всю информацию, особенно из соцсетей"

В полиции Бонна, отвечающей, в частности, за расследование тяжких уголовных преступлений в регионе, подчеркнули, что не располагают информацией "о столь серьезном нападении и тем более о случае со смертельным исходом".

Расследование инцидента ведет подразделение полиции Бонна, отвечающее за охрану безопасности государства.

Эксперты предполагали, что речь шла о преднамеренно созданном "фейковом видео с целью разжигания ненависти", написали представители правоохранительных органов в Twitter. "Мы просим вас не распространять это видео и особо тщательно проверять всю информацию, особенно из социальных сетей, на предмет подлинности", - подчеркнули в полиции.

В результате войны России в Украине эту страну, по данным ООН, покинуло более 3 млн человек. К 20 марта свыше 218 300 из них зарегистрированы в Германии, в основном - женщины и дети. Реальное число прибывших из Украины в ФРГ может быть еще выше, отмечают специалисты.

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    Автор: Анатолий Колесников


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