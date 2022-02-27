 Сотни тысяч немцев протестуют против российской агрессии в Украине | Новости из Германии о Германии | DW | 27.02.2022

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Германия

Сотни тысяч немцев протестуют против российской агрессии в Украине

Немцы говорят "нет" войне России против Украины. В Германии демонстрации протеста уже давно не собирали такое огромное количество людей.

Берлинская демонстрация протеста против войны в Украине

Свыше 120 000 тысяч человек вышли в воскресенье, 27 февраля, на улицы Берлина в знак протеста против войны,  развязанной Россией в Украине, сообщает полиция германской столицы. По данным организаторов акции, изначально ожидавших примерно 20 000 участников, она собрала даже полмиллиона человек. В любом случае эта демонстрация стала одной из крупнейших в новейшей истории Германии.

С призывом к проведению в ФРГ демонстрации против нападения России на Украину и за прекращение этой войны выступили профсоюзы, церкви, различные инициативы, экологические и пацифистские организации.

За мир в Украине и во всей Европе

Участники демонстрации несли плакаты с надписями: "Остановить Путина - остановить войну", "Сократить пользование отоплением ради мира" или "Делать борщ, а не войну", "Путин боится демократии", "Русские против Путина", "Украинцы и русские отправят вас на свалку истории".

Путина в Гаагу, требует один из демонстрантов

"Путина в Гаагу", требует один из демонстрантов

Во многих местах можно было увидеть символику в цветах украинского флага, демонстранты запускали в небо желтые и голубые воздушные шары. На некоторых транспарантах были изображены карикатуры, где кремлевский лидер сравнивался с Гитлером. Люди, собравшиеся перед зданием российского посольства в центре Берлина, скандировали: "Путин должен уйти!".

В некоторых местах были установлены указатели, напоминавшие о том, что  зона боевых действий  находится всего в нескольких сотнях километров от германской столицы: "Берлин-Фрайбург 680 км, Берлин-Фронт 670 км". Минутой молчания протестующие почтили память тех, кто погиб в Украине.

Сильный жест солидарности с украинским народом

Антивоенная акция прошла возле советского мемориала

Антивоенная акция возле советского мемориала в Берлине: "Путин, это твоя война, а не русского народа"

Председатель Объединения немецких профсоюзов Франк Вернеке (Frank Werneke) расценил демонстрацию как сильный жест солидарности с украинским народом. По словам профсоюзного лидера, важно помнить: "Путин - это не Россия". Вернеке также выразил уважение и солидарность с мужественными активистами оппозиционного движения в России, которые не боятся выступать против путинского режима.

Участница берлинской демонстрации украинского происхождения Александра Бинерт (Oleksandra Bienert) с горечью говорила о том, сколь невыносима для нее война, развязанная Россией на ее родине.

Председатель Совета Евангелической церкви (EKD) Аннетте Куршус (Annette Kurschus) предостерегла от ненависти к русскому народу из-за войны, начатой Путиным в Украине. А климатическая активистка Луиза Нойбауэр (Luisa Neubauer) заявила о том, что одного оружия в борьбе с путинским режимом будет недостаточно, пока уголь и нефть будут поступать в Европу от Путина.

Не только в германской столице

Улица, соединяющая Бранденбургские ворота и Колонну Победы, уже в начале демонстрации была заполнена до отказа. Из-за продолжающейся пандемии коронавируса люди по мере возможностей старались соблюдать социальную дистанцию. Все были в защитных масках. По данным полиции, никаких инцидентов не было.

Митинги протеста против войны в Украине также собрали тысячи людей в других городах Германии. По данным полиции, во Франкфурте-на-Майне на улицы вышли, по разным оценкам, от 6000 до 7000 человек, в Мюнхене - 5000, а в Дюссельдорфе – без малого 4000.

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    Автор: Николай Пермяков


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