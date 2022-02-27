 Путин приказал перевести силы сдерживания ВС РФ в особый режим боевого дежурства | Новости из Германии о России | DW | 27.02.2022

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Россия

Путин приказал перевести силы сдерживания ВС РФ в особый режим боевого дежурства

Президент России Владимир Путин поручил перевести силы сдерживания ВС РФ в особый режим несения службы в войне с Украиной, объяснив это "агрессивными высказываниями высших должностных лиц стран Запада".

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Валерием Герасимовым в воскресенье, 27 февраля, поручил перевести силы сдерживания ВС РФ в особый режим несения службы, обосновав этот шаг "агрессивными высказываниями высших должностных лиц стран Запада".

"Высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают агрессивные высказывания в адрес нашей страны, поэтому приказываю министру обороны и начальнику Генштаба привести силы сдерживания российской армии в особой режим несения боевого дежурства", - заявил он.

Принимаемые Западом санкции Путин назвал нелегитимными.

"Вы видите, что западные страны предпринимают не только недружественные действия в отношении нашей страны в экономической сфере, я имею в виду нелегитимные санкции, о которых все знают, но и высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны", - сказал российский лидер.

Силы сдерживания РФ могут включать ядерное оружие

Стратегические силы сдерживания - это "основа боевой мощи Вооруженных сил России, предназначенные для сдерживания агрессии против России и ее союзников, а также разгрома агрессора в войне с применением различных видов оружия, в том числе ядерного", - указывается в справочнике Минобороны.

В ночь на 24 февраля Россия  по приказу Владимира Путина  начала войну против Украины, которая названа российской стороной "специальной военной операцией в Донбассе" с целью защитить людей, которые "на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Западные страны после этого обвинили лидера РФ во лжи и расширили санкции против России. В санкционный список включен в том числе лично Путин и глава МИД РФ Сергей Лавров. Евросоюз также начал закрывать  воздушное пространство  для российских авиакомпаний.

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    Автор: Марина Барановская


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