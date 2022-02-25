 Lufthansa приостанавливает полеты в Россию | Новости из Германии о Германии | DW | 27.02.2022

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Германия

Lufthansa приостанавливает полеты в Россию

Немецкая авиакомпания Lufthansa объявила, что все запланированные российские рейсы отменяются до 5 марта в связи с текущей ситуацией, пообещав следить за ее развитием.

Немецкая авиакомпания Lufthansa объявила о временном прекращении всех полетов в Россию. "В связи с текущей регуляционной ситуацией и ее актуальным развитием Lufthansa не будет использовать воздушное пространство России до 5 марта", - говорится в заявлении, появившемся на сайте немецкой авиакомпании в ночь на воскресенье, 27 февраля.

Как уточняется в тексте, по этой причине все уже запланированные на этот промежуток времени рейсы аннулируются, пассажиров просят следить за обновлениями на сайте авиакомпании.

В концерне Lufthansa Group продолжают внимательно следить за ситуацией, находясь в тесном контакте с местными и международными властями, говорится в заявлении.

Британские санкции против "Аэрофлота" из-за развязывания войны с Украиной

Ранее, 24 февраля, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о новых санкциях против России на фоне полномасштабного российского вторжения в Украину. Эти штрафные меры включают в себя, в том числе, запрет на полеты "Аэрофлота" в Великобританию и заморозку активов около 100 российских физических лиц и компаний, включая ВТБ, "Ростех" "Уралвагонзавод", "Сибур", "Промсвязьбанк" и предполагаемого бывшего зятя Владимира Путина Кирилла Шамалова.

В ночь на 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале войны против Украины, назвав ее "специальной военной операцией в Донбассе", после чего российские войска начали ракетный обстрел украинской территории, а затем полномасштабное вторжение. Украина разорвала дипотношений с Россией. Совет Европы приостановил членство РФ в организации. Германия впервые приняла решение о поставках вооружения Киеву.

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    Автор: Николай Пермяков


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