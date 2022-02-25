Минобороны РФ заявило о масштабном наступлении в Украине

Москва в субботу, 26 февраля, приказала расширить военное наступление в Украине. Вооруженные силы России получили приказ "развивать наступление по всем направлениям", заявили в министерстве обороны РФ. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков обосновал это тем, что Украина якобы отказалась от переговоров с Россией.

Украина опровергает утверждения Москвы об отмене Киевом переговоров

Между тем украинское руководство опровергло утверждения Москвы о том, что оно отказалось от мирных переговоров с Россией. Советник президента Украины Михаил Подоляк обвинил российское правительство во лжи. "Их комментарии о том, что мы якобы отказались от переговоров, - это просто часть их тактики", - заявил Подоляк в субботу. По его словам, Москва намерена завести переговоры в тупик еще до их начала. Подоляк призвал к тому, чтобы переговоры основывались на "здравом уме" и проходили так, "чтобы можно было наработать честное решение" в интересах украинцев и государственности Украины.

Подоляк также подверг критике заявления Кремля о том, что Россия приостановила наступление в пятницу вечером в связи с ожидаемыми переговорами. Как он заявил, реальность показала, что это ложь. "Бои были жестокими, при максимальной интенсивности. Именно потому, что президент Зеленский категорически не воспринимает любые неприемлемые для Украины условия и ультиматумы. Только полноценные переговоры", - подчеркнул советник президента Украины Михаил Подоляк.

Россия начала вторжение в Украину в ночь на четверг, 24 февраля. В течение нескольких часов российские сухопутные войска продвинулись в район Киева. В настоящее время в украинской столице идут бои.

Мэр города Виталий Кличко ввел в городе комендантский час с 17.00 субботы по местному времени (18.00 мск) до 08.00 понедельника. "Все гражданские лица, находящиеся на улицах в период комендантского часа, будут считаться членами диверсионно-разведывательных групп врага", - написал Кличко в соцсетях.

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