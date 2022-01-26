Россия и Украина. Как они оказались на пороге большой войны

Предпосылки для напряженности в отношениях России и Украины и угрозы большой войны складывались не один десяток лет. Аргументы, которые приводит президент России Владимир Путин, уходят корнями еще дальше, в Средневековье, когда части нынешних Украины и России входили в Киевскую Русь. Оттуда тезис главы Кремля об "одном народе", к которому он причисляет и белорусов.

При этом президент РФ редко вспоминает, что у русских и украинцев не всегда был один путь и что в итоге сформировались два языка и две культуры - родственные, но разные. Когда обе республики стали отдельными странами после распада Советского Союза появилось еще одно отличие, политическое. Киев пошел по пути западных демократий, со сменяемостью власти. Москва с него свернула.

Нынешний конфликт - результат политики последних 30 лет. Его можно условно разделить на три этапа, каждый примерно по десять лет. DW - о поворотных событиях.

1992-2003: Украина уходит, Россия не против

В декабре 1991 года Украина вместе с Россией и Белоруссией была одной их трех республик, которые в Беловежской пуще закрепили распад СССР. Москва, очевидно, рассчитывала сохранить влияние при помощи Содружества независимых государств (СНГ) и поставок дешевого газа. Но вышло иначе. Россия и Беларусь создали союзное государство, Украина все чаще смотрела на Запад.

Корабли ЧФ России в Севастополе, 2010 год

Это раздражало Кремль, но Украина тогда унаследовала от СССР почти миллионную армию и третий в мире ядерный арсенал. От ракет Киев отказался, передав их России в обмен на гарантии безопасности (Будапештский меморандум) и экономическую помощь. Пока Запад не отвечал Украине взаимностью и не собирался интегрировать ее в свои структуры, реакция Москвы выглядела сдержанной. Выстрелов не было, если не считать инцидент со стрельбой в воздух в 1992 году, когда сторожевой корабль ЧФ поднял украинский флаг и ушел из Севастополя в Одессу. Россия в первом постсоветском десятилетии была слаба экономически, а чеченские войны отнимали ресурсы. Разделив Черноморский флот и подписав в 1997 году "Большой договор", РФ признала границы Украины, включая Крым.

2003-2013: Трещины в постсоветской дружбе

Первый большой дипломатический кризис между Москвой и Киевом произошел при президенте Путине. Осенью 2003 года Россия внезапно начала строить дамбу в Керченском проливе в направлении украинского острова Тузла. Киев воспринял этот как попытку передела границ. Конфликт был разрешен после личной встречи президентов. Строительство было прекращено, но декларируемая дружба двух стран получила первые трещины.

Сторонники Ющенко в Киеве, октябрь 2004

На выборах президента Украины 2004 года Россия активно поддержала пророссийского кандидата Виктора Януковича, но "оранжевая революция" не допустила его победы на фоне обвинений в фальсификации. Президентом стал прозападный политик Виктор Ющенко. Его победа стала отправной точкой перемен в политике РФ. Они направлены на недопущение того, что в Москве называют "цветными революциями" и в чем обвиняют Запад. Во время правления Ющенко РФ дважды перекрывала Украине газовый кран - в 2006 и 2009 годах, что привело к перебоям транзитных поставок в Европу.

Ключевое для понимания нынешней ситуации событие произошло в 2008 году. На саммите НАТО в Бухаресте президент США Джордж Буш попытался добиться предоставления Украине и Грузии Плана действий по подготовке членства в альянсе (ПДЧ). Путин резко выступил против, Москва дала понять, что не признает полностью независимость Украины. В итоге Германия и Франция заблокировали план Буша. Обеим постсоветским странам, Украине и Грузии, было обещано членство в НАТО, но без даты.

Поскольку быстро продвинуться в военный альянс не получилось, Украина взяла курс на экономическую интеграцию путем соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Летом 2013 года, за несколько месяцев до возможного подписания, Россия начала оказывать на Украину масштабное экономическое давление, почти перекрыв на границе украинский экспорт. Осенью правительство Януковича, который стал президентом в 2010 году, заявило о приостановке подготовки к подписанию соглашения с Брюсселем, сославшись на давление РФ. Решение Януковича вызвало протесты в Украине, на фоне которых он в феврале 2014 года бежал в Россию.

2014-2021: Аннексия Крыма и война в Донбассе

Российские военные во время аннексии Крыма, март 2014

В Киеве возник вакуум власти, в марте 2014 года Россия аннексировала Крым. Это был поворотный момент, начало необъявленной войны. Одновременно российские и местные полувоенные структуры дали толчок сепаратизму в Донбассе, были провозглашены "народные республики" в Донецке и Луганске, которыми руководили приехавшие из РФ люди в форме без опознавательных знаков. Киев реагировал медленно, ждал президентских выборов в конце мая и лишь потом решился на масштабное применение силы, которую назвал "антитеррористической операцией" (АТО).

В начале июня 2014 года во Франции на мероприятиях по случаю 70-й годовщины высадки союзников в Нормандии новоизбранный президент Украины Петр Порошенко впервые встретился с российским коллегой Путиным при посредничестве лидеров Германии и Франции. Так появился "нормандский формат". Летом украинская армия начала теснить сепаратистов, но в конце августа Россия, как утверждает Киев, масштабно применила в Донбассе свою армию. Москва это опровергает. Украинские силы потерпели поражение под Иловайском, что стало пиком конфликта. Война по всей линии фронта закончилась подписанием в сентябре в Минске соглашения о прекращении огня, которое было быстро нарушено.

Танк пророссийских сепаратистов возле Донецка, 2015 год

Тогда началась позиционная война, которая продолжается до сих пор. В начале 2015 года сепаратисты перешли в широкое наступление. Киев снова обвинил Москву в применении армии без опознавательных знаков, РФ опять все отрицала. Украинские силы потерпели поражение в районе узлового города Дебальцево, который им пришлось в спешке оставить. Тогда при посредничестве ФРГ и Франции был подписан "Минск-2", соглашение, которое до сих пор остается главным документом по урегулированию конфликта. Ни один и его пунктов полностью не выполнен, в чем стороны обвиняют друг друга.

Последний раз прорыв казался возможным летом и осенью 2019 года, когда стороны договорились и реализовали отведение сил на нескольких участках. Но после саммита "нормандского формата" в Париже больше встреч не было. Россия отказывается от прямого общения с украинским президентом Владимиром Зеленским, обвиняя его в невыполнении "Минска-2". В 2021 году РФ дважды стягивала войска к границам Украины - весной и поздней осенью. В декабре президент Путин впервые в ультимативной форме озвучил требование к США и НАТО не принимать в альянс Украину и другие постсоветские страны, а также не оказывать им военную помощь. Альянс ответил отказом.

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