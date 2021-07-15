Массовая акция протеста в центре Киева и регионах, которая длилась с 21 ноября 2013-го по февраль 2014 года, закончившаяся низложением президента Украины Виктора Януковича и победой оппозиции.

Евромайдан начался 21 ноября 2013 года в Киеве с акции протеста в ответ на приостановку правительством Януковича подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации между Европейским Союзом и Украиной. Выступления прошли не только в столице, но и в ряде других городов Украины. После разгона палаточного городка оппозиции в ночь с 29 на 30 ноября акция переросла в широкие антипрезидентские протесты.



18 февраля ситуация в Киеве резко обострилась. В столкновениях протестующих с силовиками погибли люди - в том числе вследствие действий неустановленных снайперов. 21 февраля под давлением стран Запада президент Янукович пошел на уступки и подписал с оппозицией соглашение об урегулировании кризиса на Украине. В тот же день он бежал из страны. В ходе протестов в период с ноября 2013 года по апрель 2014 года в Киеве и регионах погибли 106 человек.