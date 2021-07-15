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Евромайдан

Массовая акция протеста в центре Киева и регионах, которая длилась с 21 ноября 2013-го по февраль 2014 года, закончившаяся низложением президента Украины Виктора Януковича и победой оппозиции.

Евромайдан начался 21 ноября 2013 года в Киеве с акции протеста в ответ на приостановку правительством Януковича подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации между Европейским Союзом и Украиной. Выступления прошли не только в столице, но и в ряде других городов Украины. После разгона палаточного городка оппозиции в ночь с 29 на 30 ноября акция переросла в широкие антипрезидентские протесты.

18 февраля ситуация в Киеве резко обострилась. В столкновениях протестующих с силовиками погибли люди - в том числе вследствие действий неустановленных снайперов. 21 февраля под давлением стран Запада президент Янукович пошел на уступки и подписал с оппозицией соглашение об урегулировании кризиса на Украине. В тот же день он бежал из страны. В ходе протестов в период с ноября 2013 года по апрель 2014 года в Киеве и регионах погибли 106 человек.

2494824 09/17/2014 Ukraine's Interior Minister Arsen Avakov at a meeting of the Cabinet. Alexandr Maksimenko/RIA Novosti

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Aussenansicht des Europaeischen Gerichtshofs für Menschenrechte am Freitag (29.10.10) in Strassburg (Strasbourg), Frankreich. exterior view the european Court of Justice for Human rights at Friday 29 10 10 in Strasbourg Strasbourg France

Решение ЕСПЧ: что грозит Украине из-за жертв Майдана 21.01.2021

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KHARKIV, UKRAINE. OCTOBER 25, 2015. Kharkiv mayor Hennadiy Kernes registered t a polling station before casting his ballot during local elections. Konstantin Cherginsky/TASS

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Gedenkaktion in Kiew zu Tag der Freiheit am Maidan Quelle: DW/O.Sawitzkiy

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08.11.2019 Protestaktion in Kyiv am 8.11.19 zu sehen, die von Angehörigen der Opfern des Euromaidans (2013-2014) organisiert wurde.

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Autor Natalia D. Portfolio ansehen Bildnummer 11694044 Land Ukraine Repräsentative Kategorie Menschen Körperteile Arme / Beine Konzeptionelle Kategorie Menschliche Merkmale Schwäche Verletzbarkeit Keywords bank bekommen betrug bribe business büro caucasian daumen deal dokument dollar einsehbar erfolg finger geben geld gespann hand hartgeld hundert ile de cité isoliert job suche kaufmann korruption leute lohn mann männlich nagel papier person reich schmiergeld straftat suit verkauf weiß work zahlen zwei

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Антикоррупционные дела в Украине "буксуют" из-за затягивания рассмотрения дел в судах. DW встретилась с двумя борцами с коррупцией, которые на себе ощутили все трудности отстаивания справедливости.
Anti-government protesters carry an injured man on a stretcher after clashes with riot police in the Independence Square in Kiev February 20, 2014. Ukrainian protesters hurling petrol bombs and paving stones drove riot police from the central square in Kiev on Thursday despite a truce which embattled Ukrainian President Viktor Yanukovich said he had agreed with opposition leaders. REUTERS/Yannis Behrakis (UKRAINE - Tags: POLITICS CIVIL UNREST)

Пять лет после убийств на Майдане: как далеко продвинулось следствие? 20.02.2019

Расследование убийств на Майдане в феврале 2014 года по-прежнему не завершено. Почему после 5 лет следственных действий виновные до сих пор не наказаны? DW собрала основные факты о ходе расследования.
Im Gerichtssaal in Kiew Foto: Olexandr Sawytsky, DW-Korrespondent in Kiew

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Защитники, обвинители и независимые эксперты разошлись во мнениях по поводу приговора, вынесенного экс-президенту Украины Виктору Януковичу.
Picture 10 - everyday life in Mariupol ++++ Foto: DW Korrespondent Nicholas Connolly

Исследование: что украинцы знают о своих правах? 10.12.2018

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A man takes photos of a Wanted notice, of fugitive Ukrainian President Victor Yanukovich, plastered on the window of a car used as barricade near Kiev's Independent Square February 24, 2014. Ukrainian President Viktor Yanukovich, ousted after bloody street protests in which demonstrators were shot by police snipers, is wanted for mass murder, authorities announced on Monday. REUTERS/Yannis Behrakis (UKRAINE - Tags: CIVIL UNREST POLITICS)

Суд над Януковичем: главные факты о резонансном процессе 07.12.2018

На суде по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в госизмене завершено рассмотрение дела. Судьи готовятся к вынесению приговора. DW напоминает главные факты о ходе этого судебного процесса.
Installation in Kiew zur Ehre des Euromaydans in 2013 (c) DW/Alexandra Indjuhowa

Пятилетие разгона Евромайдана: как одна ночь изменила историю Украины 30.11.2018

В ночь на 30 ноября 2013-го силовики жестко разогнали студентов, протестовавших против отказа Киева от евроинтеграции. Как Евромайдан перерос в революцию, рассказали очевидцы.
Activists of the Ukrainian opposition hold a EU flag as they shout slogans during a protest rally on Independence Square in Kiev on late November 21, 2013. Ukraine's decision to scrap plans to sign a deal deepening ties with the EU was motivated by economic concerns and does not represent any change in its strategy of European integration, Prime Minister Mykola Azarov said on November 22, 2013. AFP PHOTO/ YURY KIRNICHNY (Photo credit should read YURY KIRNICHNY/AFP/Getty Images)

Воспоминания евродепутатов о Майдане: Курс Украины уже не изменить 21.11.2018

К пятой годовщие начала Евромайдана DW пообщалась с евродепутатами, не раз бывавшими в Киеве во время протестов. О чем они вспоминают?
An anti-government protester wave the Ukrainian flag as he stands on fortifications against riot police in Kiev, January 28, 2014. Ukrainian Prime Minister Mykola Azarov resigned on Tuesday while deputies loyal to President Viktor Yanukovich, acting to calm violent street protests, back-tracked and overturned anti-protest laws they rammed through parliament 12 days ago. The writing reads, Get Out! REUTERS/Thomas Peter (UKRAINE - Tags: POLITICS CIVIL UNREST TPX IMAGES OF THE DAY)

Комментарий: Неоконченная революция в Украине 21.11.2018

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ITAR-TASS: KIEV, UKRAINE. FEBRUARY 20, 2014. Flames seen during the mass anti-government protests in Independence Square (Maidan). (Photo ITAR-TASS/ Maxim Nikitin)

5 лет после Майдана - хроника событий, изменивших Украину 21.11.2018

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