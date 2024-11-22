Как сын погибшего на Майдане воюет в ВСУ

Во время Евромайдана в Киеве в 2014 году погибло более ста протестующих. Некоторые из их детей продолжают борьбу родителей - воюют в рядах ВСУ. DW пообщалась с одним из них.

Александр Щербанюк был убит во время противостояния между силовиками и протестующими Евромайдана на улице Институтской в ​​Киеве в начале 2014 года. Тогда его сыну Даниилу Щербанюку было 14 лет. Это событие повлияло на всю жизнь Даниила. В первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году он добровольно вступил в ряды сначала теробороны (ТРО), а затем пошел служить в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Даниил рассказал DW, почему свою борьбу он считает наследием отца и других погибших протестующих Евромайдана.

"Евромайдан изменил все"

DW встречается с Даниилом Щербанюком на улице Институтской в ​​Киеве, где находится мемориальная локация в память о героях "Небесной сотни" - участниках Евромайдана, погибших в противостояниях с силовиками. Среди табличек с именами и фотографиями Даниил находит фото отца, которому "навсегда 46". С одной стороны, рассказывает Даниил, это место для него - максимально травмирующее, но с другой, ему хочется время от времени приезжать сюда, чтобы чтить память отца и вспоминать историю, которая, по его словам, изменила всю его жизнь. "Какая-то такая точка, после которой все пошло по-другому. Для меня эта точка - это Майдан, папина гибель", - говорит Даниил.

Когда начался Евромайдан, Даниил учился в 9-м классе. Его отец занимался строительным делом в Черновцах и был активным общественным деятелем. Он участвовал в "Оранжевой революции" в 2004 году, поэтому никто из семьи не удивился, что он уехал на Майдан в 2013 году. Даниил вспоминает, что накануне поездки отец приглашал его отправиться в Киев вместе с ним. Парень тогда очень этого хотел, но мать его не пустила.

Даниил Щербанюк - сын погибшего участника Евромайдана Фото: Vladyslav Konstantynov

Александр приезжал домой в Черновцы раз в несколько недель и рассказывал Даниилу, что происходило на Майдане в Киеве. Он круглосуточно участвовал в протестах, возводил баррикады, готовил коктейли Молотова для защиты от силовиков "Беркута" и часто читал Библию. Даниил вспоминает, что когда последний раз отец приезжал домой в феврале 2014-го, Александр говорил, что на Майдане ситуация все более критическая. Из пластмассовой крышки для гаражных инструментов дома он смастерил себе самодельный щит. С ним и отправился на Майдан. "Он говорил, что там уже все, там уже месиво, без щита тяжело. Он уехал со щитом, буквально, и вернулся на щите", - с грустью рассказывает Даниил.

20 февраля 2014 года на улице Институтской Александр Щербанюк погиб от пули снайпера. Спасая другого раненого протестующего, он получил ранение в сердце. Даниил уверен, что это был замысел снайпера: ранить одного, чтобы потом убить двоих. На тот момент 14-летний сын Александра не мог поверить, что отца больше нет. "Не так, что ты похоронил и все, его нет. Ты потом сидишь и ждешь, что он войдет в помещение", - говорит Даниил, вспоминая, как несколько лет после потери пытался вообще не говорить о событиях на Майдане.

Служба в ВСУ как продолжение дела Евромайдана

С годами, после Евромайдана и начала боевых действий в Донбассе, Даниил начал сильнее интересоваться историей. И признается, что поэтому стал лучше понимать отца. По его мнению, герои "Небесной сотни" заложили фундамент для дальнейшего развития обновленного украинского общества. "Именно эти 100 человек положили свою жизнь здесь, чтобы мы дошли до того, где мы сейчас", - говорит Щербанюк младший.

События на Майдане в Киеве (20 февраля 2014 года) Фото: Bulent Kilic and Maksym Marusenko/ AFP

История отца также повлияла и на выбор Даниила в 2022 году, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. В свои 22 года, не имея военного опыта, он добровольно записался в ряды ТРО в Черновцах. Мать Даниила отреагировала эмоционально, рассказывает он, ведь вспомнила, как потеряла на Майдане мужа, и теперь переживала за своего сына.

Из-за возраста Даниила командиры сначала не допускали его к опасным операциям, но он искал способы присоединиться к подразделениям ВСУ. И спустя несколько месяцев ему удалось. Сейчас у Даниила есть опыт выполнения задач в нескольких приграничных регионах Украины. В его обязанности входит подготовка и выполнение спецопераций ВСУ по дестабилизации врага. Это морально очень мотивирует Даниила. "Есть ощущение вовлеченности в процесс. Это капля в море, сгоревшие "буханки", уничтоженные камеры наблюдения (российских сил. - Ред.). Где-то я приложил к тому руку. И меня это очень радует", - рассказывает о своей службе Даниил. Он считает, что находясь в рядах ВСУ, продолжает дело отца. Мол, это наследие его, других героев "Небесной сотни" и прошлых поколений украинцев.

Даниил Щербанюк в Киеве, на месте, где был убит его отец, участник Евромайдана Фото: Vladyslav Konstantynov

Гражданская жизнь - только после завершения войны

Даниил Щербанюк по профессии - учитель информатики и робототехники. Пока не закончится война в Украине, он не думает о карьере. Говорит, что морально чувствует себя на своем месте. Какой видит победу в войне, не уточняет, поскольку ситуация на фронте непредсказуема. Однако Даниил уверен, что сможет своей службой добиться наилучшего результата из всех возможных. К продолжительной борьбе он тоже готов. "Будем ли мы вообще живы, я не знаю. Я просто хочу быть уверен в том, что сделал все возможное", - говорит боец.

Он также мечтает жениться на любимой девушке Юлии. Они знакомы с детства, учились в одной школе в Черновцах. А теперь девушка ждет его с войны в Киеве, как несколько лет назад ждала с фронта отца, участника военных действий в Донбассе. "Война застала наше детство, юность. И даже если война закончится в ближайшие пять лет, все равно это останется с нами до конца. Это то, что мы пронесем через всю жизнь", - говорит Юлия.

Большой поддержкой для Даниила также являются его сослуживцы в ВСУ. Некоторые из них - участники Евромайдана, как и его отец. Кто-то даже знал Александра Щербанюка лично. Общаясь с участниками событий на Майдане 2013-2014 годов, Даниил убедился, что их мотивация тогда не отличалась от его собственной сейчас. "Вот война, вот мой дом. Что я должен делать? Защищать свой дом. Так же было и в 2014-м, просто люди взяли в руки не оружие, а щиты и палки", - убежден военный.