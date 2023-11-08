Как Брюссель устроил праздник Украине, Молдове и Грузии

Украина и Молдова - в шаге от начала переговоров о вступлении в ЕС, а Грузия получила долгожданный статус кандидата. В Евросоюзе не скупились на похвалы, но и "домашку" тоже задали.

Переговоры о вступлении в ЕС - Украине и Молдове, статус кандидата - Грузии: 8 ноября стало важным днем для этих стран, где так активно добиваются сближения с Евросоюзом. "Протесты на Майдане начались десять лет назад. Протесты на Майдане, где людей расстреливали за то, что они заворачивались в флаг ЕС. И вот, десять лет спустя, сегодня исторический день, потому что Европейская комиссия рекомендует Совету ЕС открыть переговоры с Украиной и Молдовой о вступлении в Евросоюз", - заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) на пресс-конференции в Брюсселе. Кроме того, Еврокомиссия порекомендовала Совету ЕС предоставить Грузии статус страны-кандидата при условии, что она сделает конкретные шаги в сторону реформ.

Как пояснили в Еврокомиссии, фактически эти решения означают, что если их поддержит Совет ЕС на саммите в Брюсселе 14-15 декабря, то переговорный процесс о вступлении в Евросоюз с Киевом и Кишиневом начнется буквально в тот же день. То есть это может произойти уже в середине декабря 2023 года, о чем неоднократно просили украинские власти и для чего, по словам чиновников ЕС, они приложили недюжинные усилия. "Уже на следующий день наша команда отправится в Киев. Нам нельзя терять время", - сказал высокопоставленный чиновник в Брюсселе. Там уверены, что страны-члены Евросоюза не станут препятствовать старту переговоров.

Киев, 2014 год Фото: Sergei Supinsky/AFP/Getty Images

"Украинцы платят жизнями за свой европейский выбор"

Украина - член "европейской семьи", заявил верховный представитель по иностранным делам Жозеп Боррель. "За этот выбор украинцы заплатили своими жизнями, сопротивляясь жестокой захватнической войне России, и, к несчастью, продолжают платить. Сегодняшнее решение является четким признанием неустанных реформ и стойкой политической воли Украины, несмотря на трагические обстоятельства", - сказал он в видеообращении из Японии, где страны G7 намерены ускорить консультации по санкциям в отношении российских энергетики, металлов и алмазов.

Боррель также поздравил всех молдаван и отметил, что их достижения на пути в ЕС - результат серьезной работы. Грузию он заверил, что дверь ЕС для нее открыта и теперь все зависит только от нее самой. В данном случае Евросоюз больше всего интересует согласование внешней политики Грузии с общей политикой ЕС, борьба с дезинформацией и преодоление раскола в обществе.

Грузинские журналисты на пресс-конференции Еврокомиссии радовались и благодарили ее за доверие. "Да, вам сегодня есть что отпраздновать", - сказала им заметно растроганная фон дер Ляйен.

Домашнее задание на зиму

Следующий шаг для Украины и Молдовы, который они должны сделать параллельно с началом переговорного процесса, - до марта 2024 года выполнить оставшиеся условия Еврокомиссии. По этому вопросу она представит Совету ЕС доклад к марту 2024 года. В случае позитивной оценки страны Евросоюза примут план переговоров с Киевом и Кишиневом.

Украину просят провести конкретные реформы по борьбе с коррупцией, снижению влияния олигархов на депутатов и защите национальных меньшинств. Молдову - сделать шаги по укреплению судебной системы, прокуратуры и антикоррупционных органов, а также реализовать план по деолигархизации.

Удастся ли Киеву и Кишиневу справиться с таким внушительным списком к марту? В Брюсселе с полной уверенностью отвечают, что да. Обе страны четко следуют намеченному плану, действуют быстро и выражают исключительную приверженность его выполнению, говорят чиновники Евросоюза. Кроме того, по их словам срок был выбран обоюдно.

Европарламент воспринял новости с энтузиазмом

Решение Еврокомиссии рекомендовать открыть переговорный процесс о вступлении в ЕС с Украиной и Молдовой и предоставить статус кандидата Грузии приветствовали в Европарламенте. Во время заседания комитета ЕП по иностранным делам, на котором еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи представил главные выводы Пакета расширения 2023, евродепутаты называли рекомендации ЕК "историческим шагом" и "важным геополитическим месседжем".

Оливер Варгеи в Европарламенте Фото: Eric Vidal/EU

По словам немецкого евродепутата от Европейской народной партии (ЕНП) Михаэля Галера (Michael Gahler), прогресс Украины в реформах, "несмотря на агрессивную войну России и трудности, вызванные ею, - впечатляющий", поэтому решение об открытии переговоров с Киевом он назвал правильным. Что касается Грузии, то, по его мнению, кандидатский статус заслужили "грузинские граждане, президент, храбрые представители гражданского общества и оппозиция". А правящему грузинскому правительству "надо предпринять значительные усилия, чтобы сориентировать страну в направлении ЕС и не подвергать ее угрозе автократии". По мнению Галера, решение о расширении, принятые в Брюсселе, является "четким сигналом агрессору, Москве, что больше не существует серых зон и орбиты Москвы" и что страны, которые хотят вступить в ЕС, "уже являются частью европейской семьи свободных наций".

В группе зеленых считают, что Украина и Молдова заслужили на открытие переговоров с ЕС "не только благодаря видимому прогрессу в реформах". "Мы ценим их непоколебимость в защите европейский ценностей", - заявил представитель этой группы, австрийский евродепутат Томас Вайц (Tomas Waitz).

"Украина пробила лед" в процессе расширения ЕС

День, когда в Брюсселе дали "зеленый свет" на начало переговоров с Киевом и Кишиневом, войдет в историю и принесет большие изменения, не только для этих стран, но и для всего европейского континента, убежден литовский евродепутат Андрюс Кубилюс. Он также отметил, что Украина сыграла "роль ледокола, который разрушил стагнацию процесса расширения ЕС". Обращаясь к еврокомиссару Варгеи, депутат попросил его спрогнозировать, сколько лет будут длиться переговоры о вступлении Украины и Молдовы. "А какую цифру вы хотели бы услышать? Для меня лично, было бы лучше всего, если бы один год, но не думаю что это осуществимо", - с улыбкой ответил еврокомиссар. И уже с серьезным лицом повторил формулу расширения от Еврокомиссии: чем быстрее страна-кандидат будет проводить реформы, тем быстрее она вступит в ЕС. "Главное то, что наши двери открыты, государства-члены демонстрируют преданность и волю приветствовать новых членов", - подчеркнул Варгеи.

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