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Евродепутат: На переговоры о членстве Украины в ЕС 3-4 года

Ксения Польская Брюссель
1 ч. назад

Завершить переговоры о вступлении Украины в Евросоюз в 2027 году - это цель, которую должны поставить себе Брюссель и Киев, заявил член парламентского комитета ассоциации Украина-ЕС Андрюс Кубилюс.

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Заседание парламентского комитета ассоциации Украина-ЕС в Брюсселе, 5 июля
Заседание парламентского комитета ассоциации Украина-ЕС в Брюсселе, 5 июляФото: Alain Rolland/European Union 2023

Киеву и Брюсселю нужно стремиться завершить переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз в 2027 году, заявил депутат Европарламента Андрюс Кубилюс в среду, 5 июля. "Необходимо четко сформулировать, как, по нашему мнению, будут проходить эти переговоры. Одно дело - стиль Западных Балкан, другое дело - стиль Центральной Европы и стран Балтии", - сказал он на заседании парламентского комитета ассоциации Украина-ЕС в Брюсселе. 

Кубилюс напомнил, что переговоры о вступлении в Евросоюз Литвы, которую он представляет в Европарламенте, длились три года (то же касается Латвии и Эстонии. - Ред.), а Польши - четыре года.

Андрюс Кубилюс
Андрюс КубилюсФото: Christoph Hardt/Panama Pictures/IMAGO

В то же время Албания получила статус кандидата на вступление в ЕС в 2013 году, Сербия - в 2012-м, Черногория - в 2010-м, Северная Македония - в 2005-м. Но ни одна из этих стран до сих пор не присоединилась к Евросоюзу. Босния и Герцеговина подписала соглашение об ассоциации с ЕС в 2008 году, а статус кандидата ей предоставили лишь в 2022 году.

Инвесторам нужно знать конкретные сроки

Скорость проведения переговоров будет зависеть "не только от того, насколько Украина продвинется в реформах, но и от ее институтов", подчеркнул евродепутат. "Нам нужно стремиться провести переговоры за три-четыре года. Хорошо бы начать в этом году, а в 2027 году, когда Литва будет председательствовать в Совете ЕС, можно будет закончить. Это наш план, - сказал Кубилюс, признав, что невозможно предугадать будущее. - Но сейчас такие амбиции крайне необходимы. Потому что переговоры о вступлении в ЕС будут вестись параллельно с реконструкцией Украины, и те, кто придет туда инвестировать, должны знать, что ЕС и Украина готовы к этому амбициозному плану".

Вадим Галайчук
Вадим ГалайчукФото: Eric Vidal/European Union 2023

Сопредседатель комитета депутат Верховной рады Вадим Галайчук поблагодарил Кубилюса за призыв определить временные рамки для планов о переговорах.

В ЕС отметили продвижение Украины на пути реформ

В июне Еврокомиссия объявила устную промежуточную оценку выполнения Украиной рекомендаций ЕС по проведению реформ. Оценку "выполнено" Киев получил в двух категориях из семи - это судебная реформа и закон о СМИ. Оценку "существенный прогресс" получила реформа Конституционного суда Украины. Остальные четыре рекомендации: борьба с коррупцией, отмыванием средств, антиолигархическое законодательство и принятие закона о правах нацменьшинств получили оценку "определенный прогресс" и советы по дальнейшей работе.

В октябре Еврокомиссия объявит окончательные результаты выполнения семи условий, и именно эта оценка повлияет на решение о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС в 2023 году. За это выступает официальный Киев, а лидеры институтов Евросоюза не исключают такой возможности. "Украине не стоит переживать. Ее результаты все равно лучше, чем у Молдовы и Грузии", - сказал ранее DW чиновник ЕС. По его словам, общий настрой в Евросоюзе положительный и все идет к тому, что переговоры начнутся в конце 2023 года.

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Ксения Польская, корреспондентка DW в Брюсселе
Ксения Польская Передает главные новости о России, Украине, Беларуси и Европе из сердца Евросоюза - Брюсселя.
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