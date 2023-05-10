Европейский выбор Молдовы: чем ответит Путин?

Война, развязанная Россией в Украине, вынудила молдован резко пересмотреть свою внешнюю политику. С 2022 года Молдова - кандидат на вступление в Евросоюз, и идет к этой цели семимильными шагами. Помощь Кишиневусо стороны Брюсселя с начала полномасштабного вторжения РФ в соседнюю страну беспрецедентна. ЕС не устает подчеркивать свою готовность поддерживать Молдову не только политически, но также финансово и технически, в ключевых сферах - от обороны до энергетики. Между тем Москва не спешит отказываться от того, что считает своей сферой влияния. Попытки дестабилизации через Гагаузию и пророссийских олигархов, газовый шантаж, эмбарго, киберугрозы, «миротворческие» силы в Приднестровье - это уже привычные для Кишинева вызовы. Какие новые сценарии возможны в Молдове, и на что еще способен пойти Кремль, чтобы не допустить полного выхода бывшей советской республики из-под своего контроля?

Гости в студии:

🔵Валериу Паша, политический аналитик, глава аналитического центра Watchdog

🔵Елена Пахомова, журналист, документалист

🔵Симион Чокинэ, журналист Deutsche Welle в Молдове