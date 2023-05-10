Сближение с Россией: потеряет ли Грузия шанс на Евросоюз?

Россия контролирует пятую часть Грузии: Абхазию и Южную Осетию. Сейчас Москва ведет войну против Украины. Несмотря на это правительство Ираклия Гарибашвили взяло курс на сближение с Москвой. При этом больше половины населения выступает за евроинтеграцию. Насколько сильно Тбилиси зависит от Москвы? Что ждет россиян, бежавших в Грузию? И будет ли сближение с Москвой стоить Грузии членства в ЕС?

Россия контролирует пятую часть Грузии: Абхазию и Южную Осетию. Сейчас Москва ведет войну против Киева. Несмотря на это между Москвой и Тбилиси наблюдается потепление. Россия отменила визы для грузин, возобновила авиасообщение. Грузинские власти пытались принять закон об "иноагентах" по типу российского. Курс на сближение с Москвой взяло правительство Ираклия Гарибашвили от партии "Грузинская мечта". Ее создал бывший премьер-министр и пророссийский бизнесмен Бидзина Иванишвили.

Но простые грузины поддерживают сближение не с Москвой, а с ЕС. За евроинтеграцию выступает больше половины населения и президент страны Саломе Зурабишвили. И чтобы получить статус кандидата в ЕС, Грузия должна до конца года выполнить ряд рекомендаций Еврокомиссии.

Насколько сильно Тбилиси зависит от Москвы? Что ждет россиян, бежавших в Грузию? И будет ли сближение с Россией стоить Грузии членства в ЕС?

Гости в студии:

🔵 Торнике Гордадзе — политолог, профессор института политических исследований Science Po. В прошлом — министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, замминистра иностранных дел Грузии.

🔵 Тина Хидашели — председательница НКО Civic IDEA. В 2015-2016 годах — министр обороны Грузии.

🔵 Виктор Кипиани — председатель НКО Geocase, а также экс-адвокат бизнесмена и основателя партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили.