Война России против Украины: 10 лет и конца не видно?

Агрессия России на Украину началась с аннексии Крыма в 2014 году. Ее долго недооценивали, в том числе жители Украины. Все изменилось в 2022 году. Итоги десятилетия - в материале DW.

Марина Люшина планировала 24 февраля 2022 провести "мастер-класс по шоколаду". За день она подготовила столы в своем частном детском театре в Конотопе на севере Украины и радовалась приходу детей. В ту ночь актриса и мать двоих детей спала плохо, сквозь сон ей слышался шум, который она приняла за шум трамвая. "В семь утра позвонила подруга и сказала: включай телевизор, война", - вспоминает Люшина, которая сегодня живет в Бонне.

Конотоп находится примерно в 80 километрах от границы с Россией. Два года назад город был за несколько часов окружен российскими войсками. Сопротивление было, но силы были неравные. Украинская армия оставила город. Позднее ВСУ его освободили. Люшина в первые дни войны переехала к матери на окраину, где встретилась с российскими солдатами. На вопрос, что они делают в ее стране, услышала: "Мы пришли за Зеленским" и "Скоро уйдем". Это прозвучало так, будто Украина не независимое государство, возмущается Люшина. По ее словам, оккупанты рассчитывали, что их приходу будут рады, и удивлялись, что это не так. Через три дня женщина бежала с семьей на запад Украины, а оттуда, как и миллионы украинцев, - в страны Евросоюза. Муж остался в Украине.

Аннексия Крыма - начало необъявленной войны

Сегодня Марина Люшина до сих пор пытается осознать происходящее: "Я не понимаю, как это могло произойти в 21-м веке в центре Европы?" Беженка считает, что Запад сначала воспринимал Украину как предмет торгов. "Европа смотрела, убьют нас или не убьют", - вспоминает женщина начало войны РФ против Украины. Среди украинцев такие оценки звучат часто, на Западе их не все сочтут справедливыми. Страны Запада еще до полномасштабного вторжения России заявил о своей безоговорочной поддержке Украины, а после ими были расширены санкции в отношении РФ, начались переговоры о предоставлении финансовой и военной помощи Киеву, в экстренном порядке принимали и размещали миллионы украинских беженцев. Правда, на все это потребовалось время. Более того, еще до широкомасштабного вторжения России США, Великобритания и другие страны после аннексии РФ Крыма поставляли Киеву оружие. Германия присоединилась к оказанию военной помощи позднее, сейчас она - вторая после США по количеству предоставляемой Украине помощи.

Российский флаг в Симферополе после аннексии РФ Крыма. Март 2014 года Фото: Vasily Maximov/AFP via Getty Images

Полномасштабное российское вторжение 24 февраля 2022 года стало неожиданностью для многих, в том числе в самой Украине. Хотя фактически агрессия России против Украины началась за восемь лет до этого -с аннексии РФ украинского полуострова Крым. 27 февраля 2014 года вооруженные мужчины в масках и без опознавательных знаков захватили парламент и здания властей в Крыму. Президент России Владимир Путин позднее признал, что это были российские военные. А 16 марта Россия провела так называемый "референдум" о статусе Крыма, где решался вопрос о его присоединении к РФ. Он не был признан Украиной и большинством стран международного сообщества, поскольку нарушал законы Украины и международное право.

Позиционная война, а не замороженный конфликт

10 лет назад Украина была сильно ослаблена. После протестов сторонников евроинтеграции Украины на Майдане президент Украины Виктор Янукович бежал в Россию. Новое прозападное правительство не решилось применить силу для защиты Крыма. Как утверждают многие эксперты в Украине, еще и потому, что Запад советовал Киеву вести себя сдержанно. В том числе и тогда, когда весной 2014 года в Донбассе начались военные действия - Россия вела гибридную войну, поддерживая тех, кого СМИ называли "пророссийскими сепаратистами" на юге и востоке Украины. Эти были как местные жители, так и граждане России. Новых жестких санкций, кроме тех, что были введены за аннексию Крыма, в отношении России после Донбасса не последовало. Россия тайно поставила своих граждан во главе пророссийских сил в самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" в Донецке и Луганске и так же тайно поставляла им все больше оружия. Запад пытался урегулировать конфликт путем переговоров, но в итоге все подписанные с этой целью минские договоренности, так и не заработали в полную силу. Украина не ввела военное положение. Военные действия в Донбассе были названы Киевом "антитеррористической операцией".

Разрушенный в ходе военных действий украинский город Бахмут Фото: Libkos/AP/picture alliance

Все это привело к тому, что для многих война казалась очень далекой. "В Украине многие не поняли, что это их война", - говорит Люшина. Максим Козуб к таковым не относится. Переводчик из Киева вспоминает, как в июне 2014 года, во время протестов у российского посольства требовал разрыва дипотношений. Той весной он понял, что "это война". Козуб отправился добровольцем на фронт в Донбасс, был ранен. Он был частью патриотически настроенного меньшинства украинцев, которое стало на пути России в самом начале войны. После вторжения 2022 года Козуб снова воюет в украинской армии.

Должна ли была Украина воевать за Крым? Многие украинцы сегодня так думают. "Хочется сказать, что стоило попробовать", - говорит Сюзан Стюарт (Susan Stewart), эксперт берлинского фонда "Наука и политика" (SWP). Но она напоминает о "слабости руководства в Киеве". К фактам относится и то, что Россия в 2014 году стянула войска к границам Украины и уже тогда угрожала массированным вторжением. Украинская армия в Крыму была деморализована, значительная часть перешла на сторону РФ.

Конец войны? Зависит от западной помощи

Война в Донбассе казалась замороженной с 2015 по 2022 годы, но фактически была позиционной, с тысячами погибших - военных и гражданских. Многие сегодня задают вопрос, почему Запад считал, что всё так и останется и не поставлял Украине тяжелые вооружения, а занимался бизнесом с Россией, например, газовым проектом "Северный поток - 2"? Сюзан Стюарт объясняет это верой в то, что интеграция может предотвратить войны в Европе.

Украинские флаги на фоне портретов погибших на войне украинских военных Фото: SIPA Images/picture alliance

После 2022 года Украина изменилась сильнее, чем до этого. "Мы выстояли и продолжаем отстаивать Украину, хотя и очень большой ценой", - говорит Максим Козуб. По его словам, армия сильно изменилась, стала более профессиональной, хотя и не без проблем. "Общество во многих ситуациях показало свою способность к самоорганизации", - отмечает военный. Очевидный пример - волонтерское движение, возникшее 10 лет назад и снабжающее ВСУ машинами, приборами ночного видения или медикаментами. Козуб верит в победу Украины, но ожидает долгой войны с еще большими жертвами. "Путина, его готовность плевать на правила игры, недооценили все", - говорит он об ошибках Украины и Запада.

Марина Люшина тоже верит в украинскую победу. Актриса говорит, что война сделала ее более жесткой и бескомпромиссной в отношении России, русского языка и культуры. Со временем она хотела бы вернуться к мужу в Украину, но жить не в родном Конотопе, а в западной Украине. "Там безопаснее", - говорит женщина, отмечая, что РФ останется опасным соседом.

Сюзан Стюарт не решается на прогноз дольше года. В России эксперт не ждет "сюрпризов". Она полагает, что Украина продержится с западной помощью, но усталость от фактически десятилетней войны проявляется все больше. На Западе "слишком мало думают о том, что будет, если Украина проиграет", - говорит Стюарт. Цена будет "намного выше" поддержки, необходимой сейчас.

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