3 дня жестокости. Осудят ли Януковича за разгон Евромайдана

Процесс по важнейшему делу Майдана - о роли Виктора Януковича и его окружения в разгоне протестов - начнется уже этой осенью. Даже при отсутствии обвиняемых он растянется на долгие годы.

Накануне десятой годовщины начала Евромайдана Государственное бюро расследований (ДБР) Украины и Офис генерального прокурора передали в суд результаты расследования его трагического финала. Дело, которое следователи называют "материнским", касается экс-президента Виктора Януковича и руководителей силового блока Украины - правоохранительные органы называют их "преступной группой", созданной с целью препятствования мирным собраниям.

Три дня жестокости в центре Киева

Расследование касается событий последних трех дней протестов в центре Киева. Они начались с шествия демонстрантов под стены парламента: утром 18 февраля 2014 года митингующие отправились с Майдана Незалежностив Верховную раду, где в тот день оппозиция требовала рассмотреть поправки в конституцию, ограничивающие власть президента. Подходы к парламенту охраняли бойцы милицейского спецназа "Беркут" и отряды внутренних войск, а в Мариинском парке стояли сторонники "Партии регионов", так называемый "Антимайдан".

Градус противостояния в те дни повышался ежечасно (Киев, 18 февраля 2014 года) Фото: Reuters

Достаточно быстро между двумя лагерями начались стычки, милиция начала разгон евромайдановских колонн. Бойцы спецназа избивали протестующих резиновыми дубинками, бросали светошумовые гранаты и стреляли по ним из помповых ружей резиновыми пулями и свинцовой картечью.

Через несколько часов силовики оттеснили евромайдановцев обратно к Майдану Незалежности. Появились первые погибшие. Ночью спецназ СБУ штурмом захватил Дом профсоюзов, где, в частности, размещался "Правый сектор" - радикальное крыло протестующих, а также госпиталь. Властями была объявлена "антитеррористическая операция".

Утром 20 февраля евромайдановцы предприняли попытку контрнаступления, первыми начав обстреливать милиционеров. Бойцы "Беркута" и внутренних войск, отступая по улице Институтской, расстреляли колонны протестующих, убив за несколько часов 48 человек и ранив. Всего за три дня погиб 71 участник протестов и 11 правоохранителей.

Следствие считает Виктора Януковича главным организатором разгона Евромайдана - пытаясь сохранить власть, он якобы хотел остановить протесты. Поэтому экс-президент "отдал явно преступные приказы о применении сотрудниками МВД и СБУ спецсредств и огнестрельного оружия для силового противодействия протестам безосновательно и с нарушением законодательства".

"Черная рота" столичного "Беркута" стреляет в митингующих (Киев, 20 февраля 2014 года) Фото: Reuters

Указания главы государства, по мнению прокуратуры, выполняли министр внутренних дел Виталий Захарченко, его заместитель Виктор Ратушняк, командующий внутренними войсками Сергей Шуляк, начальник столичного управления МВД Валерий Мазан, его заместитель Петр Федчук и командир киевского "Беркута" Сергей Кусюк. Кроме милиционеров, приказы по разгону протестов выполняли министр обороны Павел Лебедев, глава Службы безопасности Александр Якименко и его заместитель Владимир Тоцкий.

Всех десятерых прокуратура обвиняет в создании преступной группировки с целью препятствования мирным протестам путем превышения служебных полномочий, что сопровождалось насилием, применением оружия и повлекло тяжкие последствия, в организации террористического акта, массовых убийств и увечий. По самым тяжелым статьям предусмотрено наказание вплоть до пожизненного заключения.

Подозреваемые сбежали из Киева еще в феврале 2014 года: кто в Москву, кто в оккупированный Крым. Украинские правоохранители требовали их экстрадиции и объявления в международный розыск, но Россия и Интерпол отказывали из-за якобы политического характера обвинений. В конце концов, после изменений в законодательство о заочном судопроизводстве в 2021 году, прокуратура смогла завершить расследование и рассчитывает судить всех даже при их отсутствии - так же, как в 2019 году уже осудили Виктора Януковича за государственную измену и призывы к агрессивной войне против Украины.

Косвенные доказательства преступного заговора Януковича и Ко.

За долгие годы расследований следствие так и не нашло прямых подтверждений преступного заговора обвиняемых и того, что Виктор Янукович лично отдавал приказы о разгоне протестов, признает в беседе с DW Денис Иванов, заместитель руководителя департамента по делам Майдана Офиса генпрокурора. Впрочем, удалось собрать большой массив косвенных доказательств, которые в своей совокупности не оставляют в этом сомнений, убеждает он.

Виктор Янукович 19 февраля 2014 года угрожал "радикалам" расправой Фото: Reuters

Например, у следствия нет записей разговоров подозреваемых, однако есть данные о регулярных телефонных соединениях между ними в самые драматические моменты этих дней. "Условно говоря, мы видим, что Янукович звонил Захарченко 18 февраля, сразу после этого тот созывает совещание в министерстве, участники которого свидетельствуют: там обсуждалось применение оружия. А после него "Беркуту"раздают боевые патроны", - объясняет прокурор, собирающийся лично представлять в суде обвинения против чиновников.

Другим важным доказательством стали планы спецопераций СБУ "Бумеранг" и "Волна" по захвату Дома профсоюзов и вытеснению протестующих с Майдана Незалежности - весьма близко совпадающие с действиями правоохранителей перед и после объявления "антитеррористической операции". Документы еще 24 февраля 2014 обнародовал украинский депутат Геннадий Москаль - в прошлом и сам заместитель глав МВД и СБУ. В ходе следствия выяснилось, что операции были спланированы еще в январе, в конце концов, правоохранители нашли компьютер с оригиналами файлов и их автора, рассказывает прокурор Иванов. "Часть документов руководство СБУ сожгло еще в феврале, но, в конце концов, в штабе "антитеррористической операции" работали около 50 человек, там трудно что-то скрыть", - объясняет он.

Дом профсоюзов после "антитеррористической операции" сгорел (Киев, 19 февраля 2014 года) Фото: Reuters

Объемы доказательств, которые должен исследовать суд, впечатляют: дело насчитывает 1878 томов, только фото и видеоматериалы занимают более трех терабайт. На их предварительное изучение у защитников обвиняемых ушло почти два года - о завершении расследования Офис генпрокурора объявлял еще в ноябре 2021 года. Денис Иванов заранее обвинял адвокатов в затягивании рассмотрения и через суд ограничил сроки ознакомления с материалами.

Что осталось от защиты?

Из всех обвиняемых чаще всего с критикой следствия долгое время выступали защитники Виктора Януковича. С Виталием Сердюком, старшим партнером юрфирмы Aver Lex, представлявшей интересы экс-президента с 2014 года, корреспондент DW последний раз подробно обсуждал дело в феврале 2022 года - адвокаты тогда успели изучить около сотни томов доказательств. "Когда мы только подписывали соглашение с Виктором Федоровичем, я спросил партнеров: считает ли кто-то его причастным к этим убийствам. Никто не считал, потому что мы все понимали, что это не в его интересах", - убеждал адвокат.

Виталий Сердюк (справа) с Виктором Януковичем в ноябре 2020 года свидетельствовали из Ростова-на-Дону по другому делу о расстрелах 20 февраля 2014 года Фото: picture-alliance/dpa/V. Matytsin

Во время Евромайдана сотрудники Aver Lex защищали в судах нескольких задержанных митингующих, но сам Сердюк решительно осуждал протесты. Расследование "материнского дела", как и всех других дел против своего главного клиента, он называл заангажированным, поскольку вину на Виктора Януковича лидеры Евромайдана возложили заранее. Другим важным аргументом адвоката был принятый еще в 2014 году закон о недопущении преследования протестующих - он запрещал правоохранителям даже расследовать обстоятельства применения оружия евромайдановцами. "В результате следствие подгоняет доказательства под то, что все эти убийства - результат преступных приказов Януковича и силовиков, а не защита правоохранителей от нападений протестующих", - рассказывал Сердюк.

По его словам, защита экс-президента вела собственное расследование событий 18-20 февраля. Адвокат приводил пример свидетельства одного из милиционеров: тот якобы слышал, как сигнал к началу беспорядков в правительственном квартале 18 февраля подавали именно командиры "Самообороны Майдана". Другие аргументы адвоката опирались на еще более конспирологические свидетельства о "грузинских снайперах", теорию "сакральных жертв", а также убеждение в том, что экс-президенту ни к чему было силой разгонять протесты, которые и так шли на убыль.

В апреле 2022 года Aver Lex неожиданно объявила о том, что срок действия соглашения о защите Виктора Януковича истек. То же сделала и другая фирма, защищавшая экс-президента - GORO Legal. Как можно узнать из госреестра судебных решений, Центр бесплатной правовой помощи предоставил Януковичу бесплатного защитника - Андрея Доманского, который и раньше уже несколько раз представлял его интересы.

Мемориал погибшим на улице Институтской в Киеве (фото из архива) Фото: S. Gallup/Getty Images

В разговоре с DW Доманский отметил, что в этот раз не смог связаться с экс-президентом и еще одним своим подзащитным по этому делу, экс-председателем СБУ Александром Якименко, а потому не может комментировать обвинения. Якименко после полномасштабного вторжения России в Украину СБУ подозревают еще и в госизмене, руководстве незаконным вооруженным формированием и пытках - в прошлом году он возглавил так называемую "Государственную службу безопасности" в оккупированной Херсонской области.

Адвокат Денис Чубаров, которого Центр бесплатной правовой помощи также назначил для защиты заместителя главы МВД Виктора Ратушняка, в свою очередь, напомнил DW, что задача бесплатного защитника в подобных случаях - следить за законностью следствия и суда, исходя из презумпции невиновности.

Годы в ожидании справедливости

Адвокаты обвиняемых, опрошенные DW, единодушны в том, что на рассмотрение всех доказательств, допрос всех потерпевших и свидетелей, заявленных обвинением, уйдут долгие годы. "Надеюсь, наши внуки дождутся приговора", - шутит 44-летний Андрей Доманский.

То, что судебный процесс против экс-президента и силовиков будет длительным, признает и прокурор Денис Иванов. Задержки в рассмотрении уже начались - Печерский райсуд Киева на этой неделе отказался рассматривать дело по территориальной подсудности по ожидаемой причине: все его судьи участвовали в нем на этапе следствия. Следовательно, Киевский апелляционный суд должен найти новый суд, который сможет сформировать коллегию из трех судей для рассмотрения таких обвинений.

Приговор "беркутовцам" Александру Маринченко и Сергею Тамтуре (справа) должны объявить в октябре 2023 года (фото из архива) Фото: picture-alliance/NurPhoto/M. Marusenko

Примечательно, что за почти 10 лет киевские суды вынесли только один приговор за события 18-20 февраля 2014 года: боец харьковского "Беркута" Андрей Ефимин еще в 2016 году сам признал вину в избиении "самообороновца" Сергея Дидича и за превышение служебных полномочий получил условный срок с запретом на работу в правоохранительных органах. Он один из немногих милиционеров, давших показания против своего командира - Владислава Лукаша, которого продолжают судить за силовой разгон 18 февраля.

В октябре Святошинский райсуд должен огласить приговор киевским "беркутовцам" Александру Маринченко и Сергею Тамтуре по важному делу о расстрелах 20 февраля. Слушания в нем продолжались более семи лет и считались едва ли не самыми бодрыми, учитывая объемы дела и загрузку столичных судов. Только на заслушивание 200 потерпевших в нем суд потратил около двух лет. Пострадавших по "материнскому делу" - более тысячи.

"Но для нас важно, чтобы в суде могли выступить все желающие, чтобы их услышали, - говорит прокурор Денис Иванов. - В свою очередь, мы задались целью показать всю цепочку, как конкретные действия обвиняемых привели к травмам каждого раненого или гибели".

Оксана Михалевич, участница Адвокатской совещательной группы, которая представляет интересы около 50 потерпевших от разгона Евромайдана, тоже не ожидает скорого приговора Виктору Януковичу и его окружению. В разговоре с DW она признает, что полномасштабное вторжение РФ заслонило общественный интерес к делам Майдана, впрочем, не у участников протестов. "Наши клиенты ждут приговоров, ждут справедливости и продолжают свидетельствовать, включаясь (в другие судебные заседания. - Ред.) даже из окопов на передовой. Для многих из них эта война - прямое продолжение событий 2014 года", - говорит адвокат.

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