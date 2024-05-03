Иванишвили может повторить судьбу Януковича

Бидзина Иванишвили, апрель 2024 Фото: Shakh Aivazov/AP/dpa/picture alliance

Имя Виктора Януковича давно не мелькало в новостях, но о сбежавшем в Россию 10 лет назад экс-президенте Украины напомнили в Грузии. Это сделал Бидзина Иванишвили, заработавший состояние в России миллиардер, экс-премьер и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта". Выступая в конце апреля на митинге в Тбилиси, Иванишвили сказал, что его страна - "не Грузия времен Шеварднадзе и не Украина времен Януковича". Оба политика утратили власть в результате оппозиционных протестов. Иванишвили дал понять, что его партия уходить не собирается.

Закон "об иноагентах" не помог Януковичу

Протесты в Грузии вспыхнули из-за законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", по сути, аналога российского закона об "иноагентах". Первая попытка грузинских властей принять его провалилась год назад из-за протестов. На этот раз правящая партия не отступает.

Среди прочего, документ предусматривает регистрацию и отчетность организаций и СМИ, получающих более 20 процентов годового финансирования из-за рубежа. Грузинский парламент проголосовал за законопроект во втором чтении, окончательное утверждение запанировано на середину мая. Похожий закон давно действует в России, где его используют для дискредитации всех критиков власти - от некоммерческих организаций до политиков, СМИ и блогеров. Грузинская оппозиция считает, что страна идет по пути РФ, отворачиваясь от Запада.

Роман Гончаренко, обозреватель DW

В Украине времен Януковича тоже был закон об "иноагентах". Он был частью принятого на фоне оппозиционных протестов в январе 2014 года пакета законов, которые оппозиция заклеймила как "законы о диктатуре". Еще там было ограничение работы СМИ, введение уголовной ответственности за клевету и прочее. Все это подлило масла в огонь в противостоянии в Киеве. Уже через месяц, в конце февраля 2014 года, Янукович и члены его правительства утратили власть, многие бежали в Россию. Это была вторая прозападная революция в Украине. Первая, "оранжевая", состоялась в 2004 году и закончилась мирной сменой власти, как и в Грузии за год до этого "революция роз". А что же теперь?

Европейская риторика на фоне сближения с Россией

Сходства есть. Янукович был пророссийским президентом, но пришел к власти под лозунгом евроинтеграции Украины. Многие поверили в то, что он поведет страну в ЕС. Но проевропейская риторика расходилась с пророссийской политикой его правительства, вплоть до полного разворота осенью 2013 года. Тогда Киев остановил подписание Соглашения об ассоциации с ЕС, что вызвало протесты и кровавое противостояние. Янукович бежал в Россию.

В Тбилиси "Грузинская мечта" формально сохраняет проевропейский курс, но по факту все больше отдаляется от Европы, сближаясь с Москвой. Грузия не только не поддерживает Украину в ее противостоянии открытому нападению России в феврале 2022 года, но развивает с РФ деловые связи, например, восстановив авиасообщение. Тбилиси отказался ввести санкции из-за войны России против Украины, товарооборот с РФ вырос. И это при том, что грузинские добровольцы воюют на стороне Украины, а около трети грузинского населения считает, что власти недостаточно поддерживают Киев.

Протесты в Грузии против принятия аналога закона об "иноагентах", 2 мая 2024 Фото: Vano Shlamov/AFP

Запад наблюдает за происходящим в состоянии растерянности, но с надеждой, что дело не дойдет до нового политического кризиса. В США скоро президентские выборы, отношения Тбилиси и Вашингтона остыли, а Брюссель уже выдал все авансы, предоставив Грузии в декабре 2023 года статус страны-кандидата на вступление в ЕС. С принятием закона об "иноагентах" сближение с Европойможет быть фактически остановлено.

Так зачем Тбилиси на это идет? Очевидных причин нет. Можно предположить, что истинная цель закона об "иноагентах" - остановить движение в Европу, но не объявлять об этом формально, как это сделал Янукович.

Европейский курс Грузии слабее, чем в Украине

Более 20 лет назад Грузия стала первой постсоветской страной, где произошла мирная революция и смена власти, а Украина - второй. Обе республики не только считались самыми прозападными странами в СНГ, но и были очень близки друг другу.

С тех пор в обеих странах были попытки вернуть формально многовекторный, но, по сути, пророссийский курс в экономике и внешней политике. Грузия пошла на это, несмотря на фактическую оккупацию РФ Абхазии и Южной Осетии. В Украине попытки вернуться в орбиту России потерпели поражение. Янукович не продержался у власти и одного срока, а "Грузинская мечта" правит уже более десяти лет. Очевидно, значительную часть общества ее политика устраивает. Евромайдан в Украине был намного масштабнее чем то, что сейчас происходит в Грузии. Возможности прозападного президента Саломе Зурабишвили, которая не поддерживает закон об "иноагентах", ограничены.

Какой путь окончательно выберет Грузия - вопрос открытый. Большую роль сыграет ход войны России против Украины. Если Москва победит, это даст ей силы продолжать имперскую политику на постсоветском пространстве. В то же время поражение Украины ослабит как сам Запад, так и силы в Европе, которые стремятся стать членами западного клуба. В таком случае Иванишвили, который сменил риторику и обвиняет Запад в том, что тот сделал "Грузию и Украину пушечным мясом", может сохранить влияние.

Возможно, точки над і расставят парламентские и президентские выборы осенью 2024 года. Проевропейский курс в Грузии пока проявился слабее, чем в Украине. Иванишвили до сих пор действовал более осторожно, чем Янукович. Но долго усидеть между РФ и ЕС ему не удастся. Многое будет зависеть от того, останутся ли протесты мирными, либо власти пойдут на насилие, как Янукович. Тогда Иванишвили и "Грузинская мечта" могут повторить судьбу украинского президента и его Партии регионов, а Грузия, как и Украина, пройти через вторую прозападную революцию.

Автор: Роман Гончаренко, обозреватель DW

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