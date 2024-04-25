Резолюция ЕП: "Закон об иноагентах" закроет путь Грузии в ЕС

Диалог Тбилиси с ЕС будет полностью остановлен, если Грузия примет "закон об иноагентах". Грузинская власть не должна копировать тактику Кремля, преследуя гражданское общество, говорится в резолюции Европарламента.

Брюссель не будет начинать переговоры с Грузией о вступлении в ЕС, если власть этой страны не откажется от планов принять проект "закона о прозрачности иностранного влияния". Об этом говорится в резолюции Европарламента, принятой в четверг, 25 апреля, в Страсбурге.

Этот законопроект, по мнению евродепутатов, "несовместим с ценностями и демократическими принципами ЕС, противоречит амбициям Грузии стать членом ЕС, наносит ущерб международной репутации Грузии и ставит под угрозу ее перспективы евроинтеграции". "Переговоры о вступлении Грузии в ЕС не следует начинать, пока этот закон является частью правового порядка страны", - подчеркивается в резолюции.

"Закон об иноагентах" нарушает обязательства Тбилиси перед ЕС

Европарламент "настоятельно призывает" Тбилиси приостановить все процедуры, ведущие к принятию закона. А также просит правительство Грузии выполнить обязательства, взятые на себя в марте 2023 года, когда власть пообещала, что окончательно отзовет "закон об иноагентах", ограничивающий деятельность гражданского общества и независимых СМИ.

В резолюции указывается, что "закон об иноагентах" предает стремление подавляющего большинства грузинского народа жить в демократическом обществе (…) и двигаться по пути к членству в ЕС". В декабре прошлого года Грузия получила статус страны-кандидата на вступление в ЕС, взяв на себя обязательство, исполнить рекомендации Еврокомиссии, среди которых создание благоприятных условий для функционирования гражданского общества. Ведь именно неправительственные организации и независимые СМИ "имеют решающее значение для проведения реформ, необходимых для вступления в ЕС".

Европарламент осуждает тот факт, что пытаясь принять "закон об иноагентах", "правительство Грузии черпает вдохновение из весьма спорного аналогичного российского законодательства, которое дискриминирует организации гражданского общества и заставляет замолчать оставшиеся критические голоса в стране".

В резолюции еще раз подчеркивается, что ЕС продолжает поддерживать европейские устремления грузинского народа и "его желания жить в стране, свободной от коррупции, уважающей основные свободы и права человека". И поэтому евродепутаты призывают правительство Грузии "вернуться на европейский путь" и начать полную реализацию требований, обязательных к выполнению для страны-кандидата и для дальнейшего членства Грузии в ЕС.

"Власть обманывает надежды грузинского народа"

"Закон об иноагентах" является примером того пути, по которому сейчас движется Грузия, с сожалением отметил эстонский евродепутат от группы социалистов Свен Миксер во время дебатов, прошедших накануне голосования за резолюцию. "Грузинская власть и правящая партия заявляют, что хотят вступления в ЕС, но их действия говорят об обратном. И за последние несколько лет Грузия совершила откат от принципов демократии и верховенства права", - считает политик.

Он уверен, что принятие "закона об иноагентах" будет иметь последствия для европейских стремлений Грузии и она "не может ожидать, что станет членом ЕС".

Брюссель предоставил Грузии статус страны-кандидата на вступление в ЕС, чтобы "ответить на надежды грузинского народа", которые теперь пытается обмануть правящая власть, полагает евродепутат-консерватор из Польши Анна Фотига. Она считает, что ЕС "должен подумать о введении целевых индивидуальных санкций", в частности, против политика и олигарха, являющегося почетным председателем правящей партии "Грузинская мечта", Бидзины Иванишвили.

Во время дебатов несколько ораторов выражали обеспокоенность влиянием России на внутреннюю политику Грузии. Так, литовский евродепутат от Европейской народной партии Андрюс Кубилюс уверен, что "правительство Грузии пытается ввести "закон об иноагентах" в российском стиле, чтобы умышленно увести страну с европейского пути". Более того, грузинское правительство "делает все, чтобы показать Кремлю, что оно активно продвигает российскую повестку дня". "В то же время мы должны понимать, что главное препятствие на пути Грузии в ЕС - это не грузинский народ, а правительство", - заявил евродепутат.