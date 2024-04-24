Вагенер: Закон об "иноагентах" - шаг Грузии в сторону от ЕС

Уполномоченный правительства ФРГ Робин Вагенер оценил для DW грузинский законопроект "О прозрачности иностранного влияния", а также последствия его принятия для вступления Грузии в ЕС.

Депутат бундестага от партии "Союз-90/"Зеленые", координатор МИД Германии по межобщественному сотрудничеству со странами Южного Кавказа, Центральной Азии и Молдовой, уполномоченный по связям с представителями российского и белорусского гражданских обществ в изгнании Робин Вагенер (Robin Wagener) в интервью DW поделился оценкой законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", который сейчас находится на рассмотрении грузинского парламента, а также высказался о последствиях его принятия для процесса вступления Грузии в Евросоюз.

DW: Как на заседании комитета бундестага по иностранным делам оценили ситуацию в Грузии, имеется в виду, прежде всего, рассматриваемый сейчас ее парламентом законопроект "О прозрачности иностранного влияния"?

Робин Вагенер: Так же, как, например, я уже высказывался об этом для прессы и регулярно общаясь с грузинскими партнерами. Это странный законопроект (критики документа называют его аналогом российского закона об "иноагентах". - Ред.). За последние годы сближение Грузии с Европейским Союзом фактически стало историей успеха для обеих сторон. В Грузии достигнут большой прогресс, который также привел к предоставлению стране статуса кандидата (на вступление в ЕС. - Ред.).

Робин Вагенер Фото: DW

С этим закононопроектом, а также с законопроектом, направленным против представителей сообщества ЛГБТ+, правительство делает явный шаг в другом направлении и посылает четкие сигналы, которые сложно согласуются или вовсе не согласуются с дальнейшим прогрессом в процессе сближения с ЕС. И мы очень этим обеспокоены и принимаем это во внимание.

- Было ли такое мнение единодушным на заседании комитета по иностранным делам бенудестага?

- Это единодушная оценка демократических фракций в бундестаге. В любом случае таково было однозначное впечатление в ходе заседания комитета.

- Вы упомянули о статусе страны-кандидата на вступление в ЕС. Насколько высоко вы оцениваете риск того, что в случае принятия указанного законопроекта Грузия будет лишена этого статуса?

- Я бы не стал фокусироваться на вопросе, лишится ли она статуса, потому что, на мой взгляд, вопрос в том, реален ли дальнейший прогресс в процессе приема (Грузии в ЕС. - Ред.). Вот в чем все дело. Европейский Союз ждет от Грузии дальнейших шагов, которые она теперь должна предпринять, чтобы начать переговоры о вступлении после получения статуса кандидата. И я на данный момент не вижу, как это будет происходить с таким законодательством, которое использует совершенно другой подход, идет в ином направлении. Оба законопроекта несовместимы с базовыми ценностями Евросоюза.

- Что правительство Германии могло бы или должно было бы сделать сейчас, чтобы вернуть Тбилиси на путь европейских ценностей?

- Я думаю, что правильно, с одной стороны, снова и снова давать понять самой Грузии, что мы заинтересованы в том, чтобы вместе с ней идти по пути евроинтеграции страны. Мы хотели бы, чтобы Грузия стала нашим партнером в Европейском Союзе, и этого хочет явное большинство людей в Грузии.

С другой стороны, мы хотели бы четко заявить, что ЕС является сообществом ценностей и что здесь нет возможности выбирать только то, что нравится. Страна может быть членом Евросоюза только в том случае, если разделяет его основополагающие ценности. А с этими двумя законопроектами Грузия идет в неправильном направлении.

Об этом всегда предельно четко сообщается, это было ясно доведено до сведения правительства Грузии в прошлом году, а теперь снова и снова разъясняется на всех уровнях. Теперь власти Грузии и ее граждане должны сделать окончательный вывод. И люди выходят массово на улицы.