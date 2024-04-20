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В Тбилиси прошла демонстрация против закона об "иноагентах"

Олег Соколенко
20 апреля 2024 г.

В Тбилиси прошла проевропейская демонстрация. Сотни молодых людей протестовали против принятия закона об "иноагентах", который может осложнить путь Грузии в ЕС. За два дня протестов были задержаны 40 человек.

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Акция протеста в Тбилиси 16 апреля
Акция протеста в Тбилиси 16 апреляФото: DW

В Тбилиси в пятницу, 19 апреля, прошла проевропейская демонстрация, передает агентство AFP. Сотни молодых людей протестовали против спорного законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", который парламент Грузии в среду, 17 апреля одобрил в первом чтении.

Участники демонстрации в ответ на заданный в мегафон вопрос "Куда мы идем?" хором кричали "В Европу!", передает AFP. Агентство цитирует слова одного из демонстрантов, Георгия Торочелидзе: "Мы не только заставим их отказаться от этого закона, но и вообще больше не будем терпеть пророссийское правительство в Грузии".

Грузинский закон об "иностранных агентах"

Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" сравнивают с российским законодательством об "иноагентах". В Брюсселе заявили, что этот документ "не соответствует основным нормам и ценностям ЕС", создавая угрозу ограничения свободы СМИ и гражданского общества, и что в случае принятия закона путь Грузии в Евросоюз может оказаться под угрозой. Президент страны Саломе Зурабишвили пообещала наложить вето на спорный закон, если он будет принят парламентом в третьем чтении.

Протесты против закона об "иноагентах" продолжаются в Грузии с 16 апреля - в тот день у здания парламента в Тбилиси собралось до 15 тысяч человек, полиция применила для их разгона слезоточивый газ. Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури сообщил, что 16-17 апреля полицейскими в Тбилиси были задержаны 40 участников протестных акций. В ходе столкновений с протестующими пострадали несколько полицейских, двое из них находятся в тяжелом состоянии, добавил Гомелаури.

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