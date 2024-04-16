На протестах в Тбилиси применили слезоточивый газ

Участники протестов против закона об "иноагентах" в столице Грузии забросали полицию бутылками и камнями, сообщает МВД. На акции были задержаны 11 человек.

В столице Грузии Тбилиси во вторник, 16 апреля, продолжились массовые протесты против закона "О прозрачности иностранного влияния", являющегося аналогом российского закона об "иноагентах". Как передает корреспондент DW, на проспекте Руставели в этот день собрались около 15 тысяч человек. Некоторые принесли с собой флаги ЕС.

Силовики попытались разогнать акцию, от здания парламента протестующих оттеснял спецназ. По данным МВД Грузии, к вечеру 16 апреля на протесте было проведено 11 задержаний. Собравшиеся нарушали общественный порядок и закидывали полицию различными предметами, "в том числе бутылками и камнями", утверждает пресс-служба министерства.

В результате "противоправных действий" протестующих один полицейский получил травму и был доставлен в больницу, говорится в пресс-релизе. Кроме того, был поврежден полицейский автомобиль. "Чтобы избежать физической конфронтации, министерство внутренних дел применило спецсредство - так называемый перечный газ", - указывает ведомство .

Грузинский закон об "иноагентах"

Спорный закон "О прозрачности иностранного влияния" в Грузии является аналогом российского закона об "иноагентах". В начале апреля правящая партия "Грузинская мечта" объявила о намерении вновь вынести на голосование измененный вариант законопроекта, который был отозван год назад после массовых протестов в Тбилиси с участием десятков тысяч человек.

Документ предусматривает, что организации, получающие не менее 20 процентов своего финансирования из-за рубежа, должны регистрироваться в органах власти. Если в первоначальном варианте закона такие организации должны были классифицироваться как "иностранные агенты", то в нынешнем проекте речь идет об "организациях, представляющих интересы иностранной державы".

Как сообщает корреспондент DW, голосование по вызвавшему протесты закону было перенесено на 17 апреля, якобы из-за затянувшихся допоздна дебатов.