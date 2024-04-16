Совет ЕС: Закон об "иноагентах" отдалит Грузию от Евросоюза

16 апреля в парламенте Грузии на фоне многотысячной акции протеста на проспекте Руставели прошло первое заседание по законопроекту об "иноагентах". СМИ сообщают о задержаниях протестующих у стен парламента.

Принятие законопроекта об "иностранных агентах" отдалит Грузию от вступления в Евросоюз, считает председатель Европейского совета Шарль Мишель. "Грузинский народ выбрал европейский путь, и в ответ на это Европейский Совет в декабре прошлого года предоставил Грузии статус кандидата. Позвольте мне четко заявить: законопроект "О прозрачности иностранного влияния" не соответствует стремлению Грузии к ЕС", - написал он в своем аккаунте в соцсети Х.

16 апреля парламент Грузии начал рассматривать скандально известный законопроект об "иноагентах"в первом чтении. Против его принятия выступают оппозиция и неправительственные организации. Также инициативу критикуют страны ЕС и США. В связи с этим правящая партия Грузии обвинила западных партнеров в "излишнем вмешательстве во внутренние дела страны", а глава "Грузинской мечты" Каха Каладзе сравнил ЕС и США с ЦК КПСС времен СССР. "Сегодня происходит один в один то же самое, что и в Советском Союзе - указания, по которым вы не могли сделать ни шагу, если не согласовали их с ЦК".

На протесты против принятия закона об "иноагентах" вышли около 15 тысяч человек

Первый день рассмотрения законопроекта не закончился голосованием. Согласно официальной версии, его перенесли из-за затянувшихся дебатов парламентариев. Как пояснил председатель парламента Шалва Папуашвили, по регламенту пленарное заседание нельзя заканчивать позже восьми вечера, а к этому времени высказаться все желающие депутаты не успели.

Ожидается, что голосование состоится в среду, 17 апреля. При этом сегодняшнее заседание парламента по закону об "иностранных агентах" прошло на фоне массовых акций протеста. Митингующие против принятия закона перекрыли проспект Руставели у здания парламента. По данным СМИ, на улицы Тбилиси вышли около 15 тысяч человек.

Ближе к вечеру в местах скопления протестующих был замечен спецназ и водометы. Полиция приступила к задержаниям. По неподтвержденным данным, спецназ применил против участвующих в протестной акции газовые гранаты и перцовые баллончики.