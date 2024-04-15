  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеБлижний ВостокСитуация в Беларуси
Права человекаГрузия

В Грузии - задержания на акции против закона об "иноагентах"

Александра Иванова
16 апреля 2024 г.

Протестующие против закона об "О прозрачности иностранного влияния" в Тбилиси "нарушали общественный порядок и оказывали сопротивление полиции", заявили в МВД Грузии.

https://p.dw.com/p/4ep3y
Акция противников грузинского закона об "иноагентах" у здания парламента в Тбилиси, 15 апреля 2024 года
Акция противников грузинского закона об "иноагентах" у здания парламента в ТбилисиФото: Shakh Aivazov/AP/dpa/picture alliance

В Грузии на акции против закона об "иноагентах", проходившей на проспекте Руставели, у здания парламента в Тбилиси, были задержаны 14 человек. Это следует из сообщения МВД Грузии, обнародованного вечером в понедельник, 15 апреля.

По данным министерства, протестующие не соблюдали "законные рамки для реализации права на свободу собраний и свободу выражения мнений", "нарушали общественный порядок, оказывали сопротивление сотрудникам правоохранительных органов и оскорбляли их". "В результате насильственных действий протестующих пострадал один сотрудник МВД, которому была оказана соответствующая медицинская помощь", - указано также в пресс-релизе грузинского министерства внутренних дел. 

Грузинское онлайн-издание Ambebi пишет, что граждане, вышедшие 15 апреля на проспект Руставели с протестом против законопроекта, попытались устроить шествие вокруг здания парламента, однако полиция помешала им. Указывается, что на месте проведения акции присутствовал спецназ и автомобиль с водометом.

Закон об "иноагентах" в Грузии

Спорный закон "О прозрачности иностранного влияния" в Грузии является аналогом российского закона об "иноагентах". В начале апреля правящая партия "Грузинская мечта" объявила о намерении вновь вынести на голосование измененный вариант законопроекта, который был отозван год назад после массовых протестов в Тбилиси с участием десятков тысяч человек.

Документ предусматривает, что организации, получающие не менее 20 процентов своего финансирования из-за рубежа, должны регистрироваться в органах власти. Если в первоначальном варианте закона такие организации должны были классифицироваться как "иностранные агенты", то в нынешнем проекте речь идет об "организациях, представляющих интересы иностранной державы".

По данным портала Civil.ge, проект закона "О прозрачности иностранного влияния" поддержал юридический комитет парламента Грузии.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Infografik - Ausländische Agentren in Russland - RU

"Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

"Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

Закон об НКО-"иноагентах" действует в России с 2012 года. За это время в соответствующий реестр Минюста попали 200 организаций. Чем они занимаются сегодня - в инфографике DW.
Политика26 февраля 2021 г.4 фото
external

Бывший премьер Грузии: правительство страны действует в российских интересах (24.03.2023)

Бывший премьер Грузии: правительство страны действует в российских интересах (24.03.2023)

Бывший премьер-министр Грузии Георгий Гахария дал интервью DW. Политик рассказал, что современное грузинское правительство Грузии действует в интересах России. Тем временем российское влияние в Грузии растет в самых разных сферах - от экономики до безопасности.
Политика24 марта 2023 г.02:13 мин.

Сообщение МВД Грузии о задержаниях на протесте против закона "О прозрачности иностранного влияния" в Тбилиси

შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადება
police.ge
Показать еще