В Грузии - задержания на акции против закона об "иноагентах"

Протестующие против закона об "О прозрачности иностранного влияния" в Тбилиси "нарушали общественный порядок и оказывали сопротивление полиции", заявили в МВД Грузии.

В Грузии на акции против закона об "иноагентах", проходившей на проспекте Руставели, у здания парламента в Тбилиси, были задержаны 14 человек. Это следует из сообщения МВД Грузии, обнародованного вечером в понедельник, 15 апреля.

По данным министерства, протестующие не соблюдали "законные рамки для реализации права на свободу собраний и свободу выражения мнений", "нарушали общественный порядок, оказывали сопротивление сотрудникам правоохранительных органов и оскорбляли их". "В результате насильственных действий протестующих пострадал один сотрудник МВД, которому была оказана соответствующая медицинская помощь", - указано также в пресс-релизе грузинского министерства внутренних дел.

Грузинское онлайн-издание Ambebi пишет, что граждане, вышедшие 15 апреля на проспект Руставели с протестом против законопроекта, попытались устроить шествие вокруг здания парламента, однако полиция помешала им. Указывается, что на месте проведения акции присутствовал спецназ и автомобиль с водометом.

Закон об "иноагентах" в Грузии

Спорный закон "О прозрачности иностранного влияния" в Грузии является аналогом российского закона об "иноагентах". В начале апреля правящая партия "Грузинская мечта" объявила о намерении вновь вынести на голосование измененный вариант законопроекта, который был отозван год назад после массовых протестов в Тбилиси с участием десятков тысяч человек.

Документ предусматривает, что организации, получающие не менее 20 процентов своего финансирования из-за рубежа, должны регистрироваться в органах власти. Если в первоначальном варианте закона такие организации должны были классифицироваться как "иностранные агенты", то в нынешнем проекте речь идет об "организациях, представляющих интересы иностранной державы".

По данным портала Civil.ge , проект закона "О прозрачности иностранного влияния" поддержал юридический комитет парламента Грузии.