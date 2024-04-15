В парламенте Грузии подрались из-за закона об "иноагентах"

В первый день рассмотрения законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", являющегося аналогом российского закона об "иностранных агентах", произошла потасовка между грузинскими парламентариями.

Во время дебатов по спорному закону об "О прозрачности иностранного влияния", являющегося аналогом российского закона об "иностранных агентах", проходивших в парламенте Грузии в понедельник, 15 апреля, рассмотрение было прервано дракой. Во время выступления лидера парламентского большинства Мамуки Мдинарадзе на него напал лидер оппозиционной партии "Граждане" Алеко Элисашвили, а затем в потасовку включились и другие депутаты. Это привело к отмене прямой трансляции из парламента.

Согласно информации агентства AFP, на сорванном заседании обсуждался закон, согласно которому организации, получающие не менее 20 процентов своего финансирования из-за рубежа, должны регистрироваться в органах власти. Если в первоначальном варианте закона такие организации должны были классифицироваться как "иностранные агенты", то в нынешнем проекте речь идет об "организациях, представляющих интересы иностранной державы".

В начале апреля правящая партия "Грузинская мечта" объявила о намерении вновь вынести на голосование измененный вариант законопроекта, который был отозван год назад после массовых протестов с участием десятков тысяч человек в грузинской столице Тбилиси.

Берлин: Грузия рискует лишиться шанса на членство в ЕС

Правительство Германии с "определенным сожалением" относится к тому факту, что несмотря на недвусмысленно негативную общественную реакцию в самой Грузии, а также за рубежом, "Грузинская мечта" повторно внесла в парламент спорный законопроект об иностранном влиянии. Об этом в начале апреля заявила заместительница официального представителя канцлера ФРГ Кристиане Хоффман (Christiane Hoffmann), отвечая на вопрос корреспондента DW.

Политик напомнила, что "грузинское правительство в прошлом году безоговорочно пообещало снять с повестки дня этот законопроект", и добавила: "Мы ведь знаем, что Грузия идет по пути реформ в направлении членства в Европейском Союзе и заявляет тем самым о приверженности европейским ценностям".

Грузия, получившая в конце прошлого года статус кандидата на вступление в Евросоюз, а тем самым "исторический шанс" на членство в нем, рискует его лишиться, если примет закон об "иноагентах", заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел ФРГ Себастьян Фишер (Sebastian Fischer).

Митинг в Тбилиси в марте разгоняли слезоточивым газом и водометами

Грузинский спецназ 7 марта применил слезоточивый газ и водометы против участников митинга перед зданием парламента в Тбилиси, протестующих против принятия аналога закона об "иноагентах". На протестной акции в тот день собралось несколько тысяч оппозиционеров. Протестующие бросили в полицейских "коктейль Молотова". МВД Грузии распространило заявление, где утверждало, что акция протеста приняла насильственный характер. Ее участники, по данным ведомства, пытались заблокировать один из входов в парламент и применяли "насилие в отношении сотрудников министерства".

Ранее в тот же день большинство депутатов парламента поддержало в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Изначально планировалось, что этот законопроект будет рассматриваться 9 марта, однако неожиданно он был внесен в повестку на два дня раньше. По данным издания "Новости-Грузия", обсуждение началось без большей части оппозиции.

Закон об "иноагентах" в России

Законодательство об "иностранных агентах" появилось в России в 2012 году. С тех пор в проскрипционные списки были внесены несколько сотен организаций и физических лиц. Реестр физических лиц-"иноагентов" был запущен в начале апреля 2022 года, став четвертым подобным перечнем наряду со списком НКО-"иноагентов", СМИ-"иноагентов" и незарегистрированных организаций-"иноагентов".

С декабря 2022 года закон позволяет объявлять "иноагентами" тех, кто, по версии российских властей, получает "поддержку из-за рубежа", а также "находится под иностранным влиянием". В конце февраля 2024 года Госдума приняла закон о запрете рекламы для "иноагентов". Согласно ему, организациям будет запрещено рекламировать всех, кто признан российскими властями "иностранными агентами", и рекламироваться самим на их ресурсах.

11 марта президент РФ Путин подписал закон, запрещающий российским гражданам и компаниям размещать рекламу на ресурсах "иностранных агентов" - на их сайтах, в их соцсетях, блогах и на других площадках. Документ также запрещает рекламировать в СМИ и интернете ресурсы самих "иноагентов". 2 апреля на рассмотрение в Госдуму внесли законопроект о запрете "иноагентам" принимать участие в выборах.