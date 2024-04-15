В парламенте Грузии подрались из-за закона об "иноагентах"15 апреля 2024 г.
Во время дебатов по спорному закону об "О прозрачности иностранного влияния", являющегося аналогом российского закона об "иностранных агентах", проходивших в парламенте Грузии в понедельник, 15 апреля, рассмотрение было прервано дракой. Во время выступления лидера парламентского большинства Мамуки Мдинарадзе на него напал лидер оппозиционной партии "Граждане" Алеко Элисашвили, а затем в потасовку включились и другие депутаты. Это привело к отмене прямой трансляции из парламента.
Согласно информации агентства AFP, на сорванном заседании обсуждался закон, согласно которому организации, получающие не менее 20 процентов своего финансирования из-за рубежа, должны регистрироваться в органах власти. Если в первоначальном варианте закона такие организации должны были классифицироваться как "иностранные агенты", то в нынешнем проекте речь идет об "организациях, представляющих интересы иностранной державы".
В начале апреля правящая партия "Грузинская мечта" объявила о намерении вновь вынести на голосование измененный вариант законопроекта, который был отозван год назад после массовых протестов с участием десятков тысяч человек в грузинской столице Тбилиси.
Берлин: Грузия рискует лишиться шанса на членство в ЕС
Правительство Германии с "определенным сожалением" относится к тому факту, что несмотря на недвусмысленно негативную общественную реакцию в самой Грузии, а также за рубежом, "Грузинская мечта" повторно внесла в парламент спорный законопроект об иностранном влиянии. Об этом в начале апреля заявила заместительница официального представителя канцлера ФРГ Кристиане Хоффман (Christiane Hoffmann), отвечая на вопрос корреспондента DW.
Политик напомнила, что "грузинское правительство в прошлом году безоговорочно пообещало снять с повестки дня этот законопроект", и добавила: "Мы ведь знаем, что Грузия идет по пути реформ в направлении членства в Европейском Союзе и заявляет тем самым о приверженности европейским ценностям".
Грузия, получившая в конце прошлого года статус кандидата на вступление в Евросоюз, а тем самым "исторический шанс" на членство в нем, рискует его лишиться, если примет закон об "иноагентах", заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел ФРГ Себастьян Фишер (Sebastian Fischer).
Митинг в Тбилиси в марте разгоняли слезоточивым газом и водометами
Грузинский спецназ 7 марта применил слезоточивый газ и водометы против участников митинга перед зданием парламента в Тбилиси, протестующих против принятия аналога закона об "иноагентах". На протестной акции в тот день собралось несколько тысяч оппозиционеров. Протестующие бросили в полицейских "коктейль Молотова". МВД Грузии распространило заявление, где утверждало, что акция протеста приняла насильственный характер. Ее участники, по данным ведомства, пытались заблокировать один из входов в парламент и применяли "насилие в отношении сотрудников министерства".
Ранее в тот же день большинство депутатов парламента поддержало в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Изначально планировалось, что этот законопроект будет рассматриваться 9 марта, однако неожиданно он был внесен в повестку на два дня раньше. По данным издания "Новости-Грузия", обсуждение началось без большей части оппозиции.
Закон об "иноагентах" в России
Законодательство об "иностранных агентах" появилось в России в 2012 году. С тех пор в проскрипционные списки были внесены несколько сотен организаций и физических лиц. Реестр физических лиц-"иноагентов" был запущен в начале апреля 2022 года, став четвертым подобным перечнем наряду со списком НКО-"иноагентов", СМИ-"иноагентов" и незарегистрированных организаций-"иноагентов".
С декабря 2022 года закон позволяет объявлять "иноагентами" тех, кто, по версии российских властей, получает "поддержку из-за рубежа", а также "находится под иностранным влиянием". В конце февраля 2024 года Госдума приняла закон о запрете рекламы для "иноагентов". Согласно ему, организациям будет запрещено рекламировать всех, кто признан российскими властями "иностранными агентами", и рекламироваться самим на их ресурсах.
11 марта президент РФ Путин подписал закон, запрещающий российским гражданам и компаниям размещать рекламу на ресурсах "иностранных агентов" - на их сайтах, в их соцсетях, блогах и на других площадках. Документ также запрещает рекламировать в СМИ и интернете ресурсы самих "иноагентов". 2 апреля на рассмотрение в Госдуму внесли законопроект о запрете "иноагентам" принимать участие в выборах.