В Госдуме хотят запретить "иноагентам" участвовать в выборах

Фракция партии "Справедливая Россия" внесла законопроект о запрете для "иностранных агентов" баллотироваться на выборах всех уровней. Действующее законодательство РФ уже запрещает им вести наблюдение на выборах.

Лидер фракции партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов и заместитель руководителя партийной фракции в Государственной думе РФ Дмитрий Гусев внесли во вторник, 2 апреля, на рассмотрение парламента законопроект о запрете на участие в выборах для граждан, внесенных в реестр так называемых "иностранных агентов". Об этом сообщило агентство РБК на основании документа, имеющегося у него в распоряжении.

На сайте агентства отмечается, что авторы предлагают лишить объявленных "иноагентами" граждан России права быть избранными как в федеральные и региональные органы власти, так и в органы местного самоуправления. Кроме того, российские политики планируют ввести запрет на назначение этой "категории" граждан РФ на должности в органах публичной власти, государственной и муниципальной служб и отказывать им во вхождении в составы избирательных комиссий.

Как заявил журналистам Миронов, он обосновал свое предложение тем, что многие из "иностранных агентов в настоящее время проживают за рубежом, выступают с антироссийской позицией и "поддерживают, в том числе и материально, Вооруженные силы Украины".

Госдума ранее приняла закон о запрете рекламы для "иноагентов"

В конце февраля Госдума приняла закон о запрете рекламы для "иноагентов". Согласно нему, организациям будет запрещено рекламировать всех, кто признан российскими властями "иностранными агентами", и рекламироваться самим на их ресурсах. За нарушение запрета предусмотрен штраф до 50 тысяч рублей для физических лиц и до 500 тысяч - для юридических.

11 марта президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий российским гражданам и компаниям размещать рекламу на ресурсах "иностранных агентов" - на их сайтах, в их соцсетях, блогах и на других площадках. Документ также запрещает рекламировать в СМИ и интернете ресурсы самих "иноагентов".

Закон об "иноагентах" в России

Законодательство об "иностранных агентах" появилось в России в 2012 году. С тех пор в проскрипционные списки были внесены несколько сотен организаций и физических лиц. Реестр физических лиц-"иноагентов" был запущен в начале апреля 2022 года, став четвертым подобным перечнем наряду со списком НКО-"иноагентов", СМИ-"иноагентов" и незарегистрированных организаций-"иноагентов".

С декабря 2022 года закон позволяет объявлять "иноагентами" тех, кто, по версии российских властей, получает "поддержку из-за рубежа", а также "находится под иностранным влиянием".

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