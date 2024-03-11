Путин запретил рекламу на ресурсах "иностранных агентов"

Подписанный президентом закон также запрещает рекламировать в СМИ и интернете ресурсы самих "иноагентов". Спикер Госдумы Володин надеется, что запрет размещать рекламу лишит "иноагентов" до 80% рекламного дохода.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий российским гражданам и компаниям размещать рекламу на ресурсах "иностранных агентов" - на их сайтах, в их соцсетях, блогах и на других площадках. Он также запрещает рекламировать в СМИ и интернете ресурсы самих "иноагентов". Подписанный президентом документ выложен в понедельник, 11 марта, на портале публикации правовых актов.

Ранее закон единогласно одобрили Совет Федерации и Государственная дума. Российские законы об "иноагентах" предусматривают как административное наказание в виде штрафа до 50 тысяч рублей для граждан и до 500 тысяч для юридических лиц, так и уголовное - до двух лет лишения свободы.

Закон о запрете рекламы у "иноагентов"

Законопроект о запрете рекламы у "иноагентов" был внесен в Госдуму 15 февраля, его соавторами стали 395 депутатов, в том числе спикер Вячеслав Володин и руководители фракций. Володин заявлял, что запрет коснется любых платформ - как сайтов, так и соцсетей. Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев отмечал, что поправки к закону "О рекламе" запрещают в рекламных целях размещать гиперссылки на ресурсы "иноагентов". В то же время цитировать их с добавлением требуемой маркировки по-прежнему можно.

Вячеслав Володин утверждал, что запрет на размещение рекламы лишит "иноагентов" 50-80 процентов рекламного дохода. По его словам, речь идет о 5 млрд рублей. Он отмечал, что закон "показал свою эффективность" еще до своего вступления в силу. "Кто-то уже объявил о закрытии проекта, другие - сокращают штаты своих редакций", - пояснял Володин. Он также предложил запретить выплачивать "иноагентам" вознаграждения по авторским и смежным правам.

После того как Госдума одобрила запрет на рекламу у "иноагентов", ведущая YouTube-канала "Скажи Гордеевой" Катерина Гордеева сообщила, что проект приостанавливает работу. Вскоре Гордеева объявила о сборе средств для продолжения работы проекта. Журналист Алексей Пивоваров объявил, что из-за нового закона он вынужден "попрощаться со значительной частью" команды, отвечавшей за проект "Редакция".

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