Журналист Пивоваров вынужден распустить часть "Редакции"

Известный российский журналист Алексей Пивоваров вынужден "попрощаться со значительной частью" команды, которая делала YouTube-проект "Редакция" из-за недавно принятого Госдумой законопроекта, запрещающего рекламу у "иноагентов", которым он является с июня 2022 года. О своем решении Пивоваров объявил в своем личном Telegram-канале в субботу, 2 марта.

"Несмотря на то, что "Редакция" находится в России, работает вбелую, и все наши рекламодатели тоже здесь, по нам он бьет намного сильнее, чем по многим, кто работает из-за границы", - написал он, поясняя причину расставания с рядом сотрудников - "поскольку я просто не могу больше платить людям зарплату". Число подписчиков YouTube-проекта "Редакция" - более 4 миллионов. Алексей Пивоваров запустил его в марте 2019 года.

В то же время права на Telegram-канал "Пивоваров (Редакция)", число подписчиков которого составляет более 1 миллиона, и управление им Пивоваров намерен передать "команде редакторов, которые вели и ведут его все последнее время". "В самое ближайшее время "Пивоваров (Редакция)" поменяет название и логотип, - сообщил журналист. - Не буду скрывать, для меня это сложные и болезненные изменения, но я уверен, что проект переходит в хорошие руки". Свой личный Telegram-канал "Алексей Пивоваров" (200 тысяч подписчиков) журналист будет по-прежнему вести сам.

Госдума приняла законопроект о запрете рекламы для "иноагентов"

28 февраля Государственная дума РФ приняла законопроект о запрете рекламы для "иноагентов". Согласно документу, организациям будет запрещено рекламировать всех, кто признан российскими властями "иностранными агентами", и рекламироваться самим на их ресурсах. За нарушение запрета предусмотрен штраф до 50 тысяч рублей для физических лиц и до 500 тысяч - для юридических.

В связи с принятием закона крупные рекламные агентства намерены включать в договоры с клиентами пункт, который позволит расторгнуть контракт в одностороннем порядке, если тех объявят "иноагентами". Также рассматривается возможность требования компенсации в случае признания, например, блогера, "иноагентом".

Проект "Скажи Гордеевой" приостановил работу из-за нового закона

В этот же день проект "Скажи Гордеевой" с интервью русскоязычных деятелей заявил о приостановке своей работы. Об этом объявила его ведущая Катерина Гордеева. По словам журналистки, признанной "иноагентом" в 2022 году, проект существовал на средства от рекламных интеграций.

Сейчас в России 570 физических лиц, СМИ, НКО и движений признаны "иностранными агентами". Критерии включения в реестр "иноагентов" очень расплывчаты. Этот статус обязывает среди прочего ежеквартально отчитываться о движении средств на личных счетах и маркировать все публичные сообщения. За ошибки в отчете или отсутствие маркировки грозит наказание вплоть до лишения свободы. "Иноагентам" запрещено преподавать в госучреждениях, быть организаторами публичных мероприятий, служить в армии по контракту и быть членами избирательных комиссий.

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