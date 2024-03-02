Россия объявила "иноагентом" писательницу Людмилу Улицкую

Министерство юстиции России внесло в так называемый реестр "иностранных агентов" писательницу Людмилу Улицкую. Как сообщается на сайте ведомства в пятницу, 1 марта, Улицкая давала интервью и комментарии "иноагентам" и иностранным СМИ, выступала против "специальной военной операции" - так в России официально называют войну против Украины - "осуществляла пропаганду ЛГБТ-отношений" и, кррме того, живет за границей.

В обновленный перечень "иноагентов" также попали кинорежиссер Илья Хржановский и бывший депутат городской думы Перми от КПРФ Сергей Медведев. Организациями-"иноагентами" признаны Центр защиты прав человека "Мемориал" и благотворительный фонд "Нужна помощь".

Закон об "иноагентах" в России

Законодательство об "иностранных агентах" появилось в России в 2012 году. С тех пор в проскрипционные списки были внесены несколько сотен организаций и физических лиц. Реестр физических лиц-"иноагентов" был запущен в начале апреля 2022 года, став четвертым подобным перечнем наряду со списком НКО-"иноагентов", СМИ-"иноагентов" и незарегистрированных организаций-"иноагентов".

С декабря 2022 года закон позволяет объявлять "иноагентами" тех, кто, по версии российских властей, получает "поддержку из-за рубежа", а также "находится под иностранным влиянием".

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