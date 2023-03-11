Как живут "иноагенты" в России

Министерство юстиции России обновило реестр "иностранных агентов": с пятницы, 10 марта, в их число вошли политик Геннадий Гудков, фонд природы WWF и феминистка Ника Водвуд (nixelpixel). Кроме того, в списке оказались экономист Сергей Гуриев, журналист из Владивостока Даниил Губарев, создатель новостного агрегатора The True Story и экс-глава "Яндекс.Новости" Лев Гершензон, а также фонд "Свободная Бурятия".

Закон об "иностранных агентах" был принят в России в 2012 году и на тот момент касался только некоммерческих организаций. Первые физические лица появились в реестре в декабре 2020 года, после того как Госдума приняла соответствующие поправки. С тех пор власть все больше ограничивает их права и добавляет новые обязанности.

Сегодня "иноагенты" должны размещать по определенным правилам во всех своих информационных материалах, в том числе видео и постах в социальных сетях, специальную пометку. Кроме этого, они обязаны раз в полгода отправлять в Минюст отчеты о своей деятельности и ежеквартально предоставлять информацию о расходовании средств со своих банковских счетов. С 1 декабря 2022 года "иноагентам" также запрещено преподавать, заниматься просвещением несовершеннолетних, организовывать публичные мероприятия, быть чиновником и членом избирательной комиссии. В полном списке запретов всего 18 пунктов. За любое нарушение человек может быть оштрафован на сумму от 30 до 50 тысяч рублей, также предусмотрена уголовная ответственность до двух, а в отдельных случаях и до пяти лет лишения свободы.

В реестре "иноагентов" уже более 250 человек, среди них - журналисты, политики, писатели, деятели культуры, правозащитники, активисты с разной степенью известности и влияния. Большинство из них уехали из России, но не все. Корреспондент DW поговорил с тремя людьми, которые, несмотря на то что российская власть считает их врагами, остаются на родине и не планируют ее покидать.

Виктор Воробьев, депутат, Сыктывкар: "Я считаю своим долгом оставаться в стране"

Виктора Воробьева, главу фракции КПРФ в Госсовете Республики Коми, включили в реестр физических лиц - СМИ "иноагентов" 1 апреля 2022 года. В качестве иностранного финансирования ему вменили сумму за возврат купленного в начале 2020 года у британских юго-восточных железных дорог билета, а также деньги от российских правозащитных организаций. Виктор иронизирует, называя Минюст "столом заказов" для администрации президента и силовиков с "региональными квотами", по которым скорее всего включили и его. Он связывает это со своим руководством петербургским отделением незарегистрированной "Партии прогресса" Алексея Навального, а также с конфликтом с главой Республики Коми Владимиром Уйбой.

Сейчас в оппозиционном сообществе новых "иноагентов" поздравляют с включением в реестр и считают это признанием заслуг, но Виктор своему статусу не рад: "Я бы отказался по возможности от этой награды. Оппозиционеры-политэмигранты любят мечтать о том, чтобы их тоже включили в этот клуб. Пожалуй, легко об этом говорить, когда ты живешь за рубежом и тебя это de facto ни в чем не стесняет, но когда ты ведешь активную политическую деятельность в России, попадание в реестр "иноагентов" - сомнительное удовольствие".

Воробьев в 2022 году не выполнил ни одной обязанности, из тех, что закон накладывает на "иноагентов": "Я не считаю решение о включении меня в реестр законным. Без какой-то крайней необходимости я ничего из этого делать не хочу и не буду". Он не ставит маркировку на своих записях на страничке "Вконтакте", потому что считает это унизительным: "У меня не поднимается рука написать, что я иностранный агент. Скажите, чей я агент, и чьи поручения я выполняю. Я выполняю только поручения своих избирателей. Но эта моя дерзость вызывает отдельное раздражение". Роскомнадзор пробовал оштрафовать Воробьева за это, однако в первый раз Сыктывкарский городской суд его оправдал - и он стал не только первым депутатом-"иноагентом", но и первым "иноагентом", оправданным в суде. С 1 декабря 2022 года законодательство об "иностранных агентах" ужесточилось. Теперь после двух административных дел могут завести уголовное, поэтому он все-таки начал соблюдать некоторые требования.

Виктор давно выбрал путь оппозиционера и все риски, связанные с политической деятельностью, воспринимает как данность. И несмотря на то, что, по его мнению, страна скатывается к худшим репрессивным практикам прошлого, уезжать не планирует. Он расценивает депутатские полномочия как свой долг перед избирателями, который не сможет выполнять заграницей. Виктор не понимает политиков, которые готовы вернуться только тогда, когда режим сменится: "Никакие изменения не происходят сами собой. Чтобы менялась политическая повестка дня и общественные настроения, над этим надо работать. Кто-то должен быть выразителем мнения и чаяний той части избирателей, которые хотят жить в другом обществе, иначе их совсем не будет слышно. Таков путь".

Михаил Беньяш, адвокат, Краснодар: "В России мне комфортно"

Михаила Беньяша включили в реестр "иноагентов" 2 сентября 2022 года. На его счету множество правозащитных дел, в том числе защита 12 краснодарских росгвардейцев, уволенных за отказ отправиться в Украину. Но сам Михаил считает, что поводом включения в реестр стала его аналитическая работа по нарушениям на выборах, по результатам которой были обжалованы действия следствия. Иностранным финансированием Минюст счел гонорары от трех российских организаций, которые на момент оплаты статус "иноагента" не имели. Также на Беньяша писали анонимки, которые он видел и уверен, что часть из них - фальшивые.

Михаил Беньяш в суде (сентябрь 2018 года) Фото: Amnestiy International/privat

Михаил отмечает, что для некоторых коллег он теперь враг народа. В целом люди относятся к нему по-разному: кто-то боится получать от него деньги и даже разговаривать, а некоторые активисты, наоборот, его поддерживают и приходят к нему на суды. Беньяш выполняет все требования, предписанные законом. Тяжелее всего для него было маркировать свои публикации: "Я не понимаю "иноагентов", которые живут за границей и ставят плашку. Для меня это недопустимо, меня выворачивает наизнанку, когда я ее ставлю".

У него нет чувства страха, а скорее усталость. Михаил не уезжал из страны, потому что не мог бросить своих клиентов. Но в феврале совет Адвокатской палаты Краснодарского края лишил его статуса адвоката на три года за "нарушение этических норм". Сейчас, без возможности практиковать, без понимания, чем заниматься дальше, он все равно остается: "Тут конечно страшновато, но другого нет, семья тут. Я считаю, что человек должен жить там, где ему хорошо. Пока у меня зона комфорта в России значительно уменьшилась, но она не исчезла".

Работа Минюста теперь похожа конвейер: новые списки публикуются практически в одно и то же время - каждую пятницу в 9 вечера. Михаил считает, что таким образом власти минимальными ресурсами поддерживают страх в обществе: "Каждый из зоны риска, а это каждый, кто свободно открыто говорит, начинает опасаться, бояться и в конце концов фильтрует свою речь. Если бы они раз в год выкатывали список на 500 человек, эффект бы забылся через месяц-два. Когда ты раз в неделю долбишь-долбишь, ужас просто сильнее и сильнее. Это дрессировка общества, в формате медленного яда". По мнению Беньяша, Минюст с помощью реестра начал сводить счеты, и возможно даже включает туда за взятки людей, которые хотят таким образом облегчить себе получение вида на жительство в другой стране: "Посмотрите, как уехавшие реагируют на получение "иноагентства". Они поздравляют, для них это джекпот. А с чем поздравлять?"

В будущее Михаил смотрит оптимистично: "Будем жить! Рано или поздно это все закончится. Я думаю раньше, чем горизонт планирования наших чиновников".

Юлия Галямина, политик, Москва: "Если бы я уехала, я бы потеряла смысл жизни"

Юлия Галямина Фото: Denis Kaminev/AP Photo/picture alliance

Юлию Галямину включили в реестр 2 сентября 2022 года. После того как новый закон, запрещающий "иноагентам" преподавать, вступил в силу, ее официально уволили из Института общественных наук РАНХиГС. Но Юлия не считает, что ее жизнь сильно изменилась: ее лекции в университете прекратились еще в августе, после того как заведующему кафедрой позвонили "сверху".

Юлия отмечает, что не стоит демонизировать статус "иноагента", но и не нужно превращать его в знак качества: "Бояться его смысла нет, он ничего существенно неприятного не несет. Но это все-таки репрессивный механизм". Она выполняет все требования, отправляет отчеты в Минюст. Больше всего неудобств доставляет "иноагентская" плашка, которую нужно не забывать ставить в материалах и сообщениях.

По мнению Галяминой, "иноагентство" - это инструмент для вытеснения из страны людей, не согласных с нынешней политикой. Он работает, потому что многие уехавшие, хотя и остаются на связи, теряют авторитет для тех, кто остается в России. Тем не менее, властям не удалось настроить общество против "иноагентов": "Люди или относятся нормально, или ничего не знают об этом, потому что не интересуются политикой. А кто интересуются, те или "за" или "против", и тогда им не нужно клеймо "иноагента".

Хотя Юлию неоднократно подвергали административному и уголовному преследованию, вопрос об отъезде в их семье даже не поднимался: "Моя основная деятельность - это политика. Как можно заниматься российской политикой в другой стране? Каждый выбирает свою стратегию, я предпочитаю находиться вместе со своим народом".

Юлия не считает смелым поступком то, что она остается в России: "Посмотрите на Навального или Яшина - вот у кого смелые поступки. Я живу у себя дома, сплю в своей в кровати. Для меня было бы ужасом уехать из России. Все, что я делаю, - это ради своей страны, ради людей, которые в ней живут. Если бы я уехала, я бы потеряла смысл жизни".

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