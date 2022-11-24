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Фото: DW
ПолитикаРоссия

Госдума РФ одобрила введение новых запретов для "иноагентов"

Александра Иванова
1 ч. назад

В России "иноагентам" запретят вести просветительскую деятельность среди несовершеннолетних. Их "информационную продукцию" будут продавать лишь в непрозрачной упаковке.

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Госдума России приняла в третьем, заключительном, чтении законопроект о поправках в ряд законов, регулирующих деятельность лиц, которым власти присвоили статус "иноагентов". Об этом сообщается на сайте Госдумы в четверг, 24 ноября.

Как заявил один из авторов инициативы, депутат от "Единой России" Василий Пискарев, цель поправок - обеспечить вступление в силу с 1 декабря базового закона "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием".

Ужесточение запретов для "иноагентов" в России

Принятые изменения законодательства предусматривают, в частности, для "иноагентов" запрет на выступления на публичных мероприятиях. Им будет также запрещено быть членами избирательных комиссий с правом решающего голоса и вести преподавательскую и просветительскую деятельность в отношении несовершеннолетних.

Среди прочих запретов: работа на государственной и муниципальной службе и в органах внутренних дел. Статус "иноагента" будет основанием для увольнения из ФСБ, СК, СВР, ФСИН, органов таможни, внутренних дел и противопожарной службы, говорится на сайте Госдумы.

Принятые поправки запретили в России распространять среди несовершеннолетних информацию, которая содержится "в информационной продукции, произведенной иностранным агентом".

На таких печатных материалах теперь нужно будет ставить маркировку "18+". В книжных магазинах и киосках они будут продаваться только в непрозрачной упаковке. В организациях для детей такие материалы будут запрещены.

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