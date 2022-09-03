В России объявили "иноагентами" Макаревича и еще 11 человек

Составляемый министерством юстиции РФ реестр "СМИ-иноагентов" расширился до 179 человек и юридических лиц, список "физлиц-иноагентов" - до 19 человек.

Министерство юстиции России в пятницу, 2 сентября, внесло в составляемые им перечни "иноагентов" еще 12 человек, а также одно СМИ. По шесть человек были добавлены в реестр "физических лиц-иностранных агентов" и в список "СМИ-иноагентов".

Список "физлиц-иноагентов" пополнился музыкантом Андреем Макаревичем, украинским журналистом Дмитрием Гордоном, российской журналисткой Катериной Гордеевой, соратником Алексея Навального Иваном Ждановым, филантропом Борисом Зиминым и политологом Федором Крашенинниковым. Минюст утверждает, что все они получают финансирование из Украины и занимаются политической деятельностью.

В реестр "СМИ-иностранных агентов" внесены артист Михаил Шац, бывший московский муниципальный депутат Юлия Галямина, главный редактор издания "Новая газета. Европа" Кирилл Мартынов, журналист Сергей Лойко, блогер Кирилл Федоров, историк Сергей Медведев, а также ООО "Новости" - юрлицо красноярской телекомпании ТВК.

В реестре "СМИ-иноагентов" теперь числятся 179 медиа, человек и юрлиц, созданных для отчета перед Минюстом. В реестре "физлиц-иноагентов" - 19 человек.

"Так клеймят неугодных"

Андрей Макаревич в разговоре с телеканалом RTVI заявил, что не планирует ничего предпринимать в связи с внесением в реестр. "Слушайте, тратить время жизни на то, чтобы бороться с этими ветряными мельницами... Я думаю, что это был вопрос времени. Те, кого они называют иноагентами, к понятию "иноагент" никакого отношения не имеют, потому что они не "агенты" и не "ино". Они просто так клеймят неугодных", - сказал музыкант.

Юлия Галямина намерена обжаловать решение Минюста через суд. "Надо всегда заявлять о своей позиции. Обращение в суд - это один из способов заявить свою позицию. Я не согласна с этим законом. Я считаю этот закон неконституционным и нарушающим мои права. Тем более что никаким иноагентом не являюсь, ни на какое другое государство, кроме России, не работаю", - заявила Галямина.

Новый закон об "иноагентах"

Президент России Владимир Путин в июле подписал новый закон, по которому с декабря статусом "иноагента" смогут наделять людей и без иностранного финансирования. "Иноагентами" можно будет признавать любые российские или иностранные организации или физические лица, если они получают иностранную поддержку или "находятся под иностранным влиянием", а также ведут политическую деятельность, либо собирают сведения о военно-технической деятельности России, которые "можно использовать против безопасности страны".

"Иноагентам" будет запрещено вести просветительскую и педагогическую деятельность с несовершеннолетними, работать на государственной и муниципальной службе, быть членами избиркомов и организаторами публичных мероприятий. Кроме того, четыре действующих реестра "иноагентов" будут объединены в один.

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