Президент РФ Владимир Путин подписал новый закон об "иноагентах", по которому этим статусом могут наделять лиц и без иностранного финансирования. Закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в четверг, 14 июля. Он начнет действовать с 1 декабря.

Согласно закону "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", "иноагентами" могут быть признаны любые российские или иностранные организации или физические лица, если они получают иностранную поддержку или "находятся под иностранным влиянием в иных формах", а также ведут политическую деятельность, либо собирают сведения о военно-технической деятельности России, которые "можно использовать против безопасности страны".

Не могут быть признаны "иноагентами" объединения работодателей, торгово-промышленные палаты и должностные лица международных организаций, говорится в документе.

Запреты для "иноагентов"

Политической деятельностью, как подчеркивается в документе, не считаются защита традиционных семейных ценностей, деятельность в области науки, культуры, здравоохранения, соцподдержки, пропаганды здорового образа жизни, спорта, защиты природы и благотворительность.

Вместе с тем документ запрещает "иноагентам" вести просветительскую и педагогическую деятельность с несовершеннолетними и производить для них информационную продукцию, участвовать в закупках товаров и услуг для государственных и муниципальных нужд, получать финансовую господдержку, использовать значимые объекты критической инфраструктуры и участвовать как экспертам в государственной экологической экспертизе. "Иноагентам" также запретят работу на государственной и муниципальной службе, им нельзя быть членами избиркомов и организаторами публичных мероприятий.

Смотрите также:

"Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ Политическая деятельность - понятие растяжимое Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если они занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России. При этом профиль включенных в список Минюста РФ НКО дает понять: спектр их деятельности очень широкий, а фокус работы многих из них не ассоциируется с политикой.

"Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ В каких регионах РФ больше всего признанных "иноагентами" НКО DW подсчитала, в каких регионах России чаще всего находят НКО- "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей с большим отрывом идет Санкт-Петербург. На третьем месте по числу НКО-"иноагентов" - Екатеринбург.

"Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ Что стало с признанными "иноагентами" НКО С 2012 года в реестр "иноагентов" Минюста РФ было занесено 200 организаций. Сегодня свою работу продолжают 75 из них. Оспорить статус "иноагента" очень сложно, а новые правила и ограничения для таких организаций появляются чуть ли не каждый год. Большинство из этих предписаний тормозят работу коммерческого сектора и вынуждают организации прекращать работу, уверены правозащитники.

"Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ СМИ-"иноагентом" может быть признан любой гражданин РФ В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий причислять к СМИ-"иноагентам" физлиц. В числе первых граждан РФ, получивших этот статус, - основатель движения "За права человека" Лев Пономарев, петербургская активистка Дарья Апахончич и отдельные журналисты изданий "Псковская губерния", "7х7" и "Радио Свобода". Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель

