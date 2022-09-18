Против кого направлены поправки в закон РФ об "иноагентах"?

В Госдуму внесен проект поправок в законодательство об "иностранных агентах". Эксперт говорит, что политически активным россиянам грозят штрафы до полумиллиона рублей.

Депутаты Госдумы продолжают "регулировать институт иностранных агентов" - именно такую формулировку содержит пояснительная записка к законопроекту, внесенному в нижнюю палату парламента РФ 14 сентября. Если он будет одобрен и вступит в силу, россиянам будет грозить штраф до 500 тысяч рублей за то, что они сами не попросили включить себя в реестр "иноагентов", а руководителям "СМИ-иноагентов" в интернет-публикациях придется указывать свою аффилированность с таким изданием, предупреждает юрист.

Депутаты требуют соблюдать законы

На этой неделе члены комиссии Госдумы по борьбе с иностранным вмешательством внесли в нижнюю палату парламента новые поправки в законодательство об "иностранных агентах". Группа депутатов из всех думских партий, кроме КПРФ, во главе с Василием Пискаревым из "Единой России" хочет расширить круг лиц, кого должны касаться соответствующие нормы.

Василий Пискарев Фото: picture-alliance/dpa/TASS/A. Novoderezhkin

Пискарев после внесения проекта заявил, что ответственность за нарушение законодательства об "иноагентах" остается прежней, но если поправки будут одобрены, возникнет больше случаев, когда появляются основания для привлечения к ответственности, говорится на сайте нижней палаты .

"Наши требования просты: лица и организации, выполняющие функции иностранного агента, должны строго соблюдать наши законы, - цитируют Пискарева. - Регистрируйтесь в качестве иноагента, маркируйте свою продукцию и отчитывайтесь о расходовании средств - никто препятствовать вашей законной деятельности не будет".

Галина Арапова: Россиян накажут за то, что они не донесли на себя

Изменения предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) и Уголовный кодекс (УК). DW приводит комментарий к законопроекту директора и ведущего юриста "Центра защиты прав СМИ" Галины Араповой. По ее словам, подготовленные поправки опаснее, чем может первоначально показаться.

При беглом просмотре они выглядят как унификация или систематизация законодательства в связи с принятием закона об "иностранном влиянии", говорит Арапова. Предлагается все виды "иностранных агентов" свести в один реестр, после чего не будет "НКО-иноагента", "физлица-иноагента", "иностранного СМИ-иноагента", а останется просто "иноагент".

Галина Арапова Фото: Anna Kumitskaya

"С одной стороны, кажется, что это упрощает ситуацию, ведь вместо четырех реестров будет один. Но если приглядеться, то мы увидим существенное изменение. Там (в проекте поправок. - Ред.) появилась такая формулировка - "физическое лицо, намеревающееся действовать или действующее в качестве иностранного агента", - указывает юрист.

Раньше, по ее словам, по поводу соответствующих намерений было только две позиции в законодательстве: "Во-первых, только некоммерческие организации могли привлечь к административной ответственности за то, что они сами не сообщили в Минюст о намерении заняться иноагентской деятельностью. Их вносили в реестр иностранных агентов и штрафовали на 300-500 тысяч рублей".

Во-вторых, продолжает Галина Арапова, к уголовной ответственности за "недонесение" на себя как "иноагента" могли привлечь людей, "которые собирались осуществлять целенаправленный сбор в военно-технической сфере, которая могла бы быть доступна иностранным источникам и могла быть ими использована против интересов нацбезопасности РФ". Приговоров по этой статье УК пока нет.

Штрафы как инструмент сдерживания и запугивания

То, что депутаты предлагают сейчас, - это привлекать к ответственности всех "иностранных агентов" за непредоставление сведений о себе контролирующим органам, то есть за то, что самостоятельно не попросили внести себя в реестр "иноагентов". То есть теперь привлекать к административной ответственности и штрафовать на 300-500 тысяч рублей будут не только НКО, но всех, кто пополнял списки "иностранных СМИ-иноагентов" - журналистов, медиа, юристов и так далее, уточняет юрист.

По ее оценке, это дополнительное наказание: "Их включат в реестр и заодно пополнят бюджет штрафами. Кроме того, это инструмент сдерживания и дополнительного запугивания. Одно дело - тебе прилетит статус иноагента, а другое - штраф. Никто же не пойдет включаться сам. Это значит, что люди еще больше будут бояться делать то, что по закону относится к деятельности иностранного агента". А это, предупреждает юрист, все что угодно: "Участие в публичных мероприятиях, критика власти, распространение информации, участие в конференциях - огромный спектр того, что считается политической деятельностью".

По ее выражению, надо будет сидеть тише воды ниже травы, чтобы тебя не посчитали "иностранным агентом": "Теперь ведь даже иностранное финансирование не требуется для признания тебя иноагентом - достаточно иностранного влияния. То есть это подавление любой гражданской активности в принципе".

"Иноагентам" откажут в пенсии?

По мнению Араповой, появление слов "иное юридическое лицо" наравне с "некоммерческой организацией" в одной из поправок означает, что руководители СМИ, признанных "иноагентами", должны указывать в своих обращениях в органы госвласти и личных постах в соцсетях, что они являются руководителями "СМИ-иноагента": "Там же нет уточнения, что считать личным постом, а что рабочим. Или это российский суд будет решать?".

Депутатам Думы, видимо, придется внести очень много изменений в законодательство Фото: Anton Novoderezhkin/Tass/imago images

Юрист "Центра защиты прав СМИ" обратила внимание на то, что в целом депутаты должны внести очень много изменений в законодательство: "В законе о лицах, находящихся под иностранным влиянием, куча запретов. Они не могут участвовать в деятельности ОНК, антикоррупционной экспертизе, не могут получать государственную финансовую помощь, преподавать в государственных образовательных учреждениях. Теперь во все эти нормативные акты - об образовании, антикоррупционной экспертизе и так далее - должны будут внести изменения".

Для примера Арапова взяла запрет на помощь от государства: "Пенсия, пособие по потере кормильца, пособие по безработице, компенсационные выплаты многодетным семьям - это все относится к государственной финансовой помощи. Они (депутаты Госдумы. - Ред.) должны будут либо вносить изменения и уточнять, что они имели в виду, либо тут открывается ящик Пандоры".

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