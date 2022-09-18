Против кого направлены поправки в закон РФ об "иноагентах"?

Депутаты Госдумы продолжают "регулировать институт иностранных агентов" - именно такую формулировку содержит пояснительная записка к законопроекту, внесенному в нижнюю палату парламента РФ 14 сентября. Если он будет одобрен и вступит в силу, россиянам будет грозить штраф до 500 тысяч рублей за то, что они сами не попросили включить себя в реестр "иноагентов", а руководителям "СМИ-иноагентов" в интернет-публикациях придется указывать свою аффилированность с таким изданием, предупреждает юрист.
Депутаты требуют соблюдать законы
На этой неделе члены комиссии Госдумы по борьбе с иностранным вмешательством внесли в нижнюю палату парламента новые поправки в законодательство об "иностранных агентах". Группа депутатов из всех думских партий, кроме КПРФ, во главе с Василием Пискаревым из "Единой России" хочет расширить круг лиц, кого должны касаться соответствующие нормы.
Пискарев после внесения проекта заявил, что ответственность за нарушение законодательства об "иноагентах" остается прежней, но если поправки будут одобрены, возникнет больше случаев, когда появляются основания для привлечения к ответственности, говорится на сайте нижней палаты.
"Наши требования просты: лица и организации, выполняющие функции иностранного агента, должны строго соблюдать наши законы, - цитируют Пискарева. - Регистрируйтесь в качестве иноагента, маркируйте свою продукцию и отчитывайтесь о расходовании средств - никто препятствовать вашей законной деятельности не будет".
Галина Арапова: Россиян накажут за то, что они не донесли на себя
Изменения предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) и Уголовный кодекс (УК). DW приводит комментарий к законопроекту директора и ведущего юриста "Центра защиты прав СМИ" Галины Араповой. По ее словам, подготовленные поправки опаснее, чем может первоначально показаться.
При беглом просмотре они выглядят как унификация или систематизация законодательства в связи с принятием закона об "иностранном влиянии", говорит Арапова. Предлагается все виды "иностранных агентов" свести в один реестр, после чего не будет "НКО-иноагента", "физлица-иноагента", "иностранного СМИ-иноагента", а останется просто "иноагент".
"С одной стороны, кажется, что это упрощает ситуацию, ведь вместо четырех реестров будет один. Но если приглядеться, то мы увидим существенное изменение. Там (в проекте поправок. - Ред.) появилась такая формулировка - "физическое лицо, намеревающееся действовать или действующее в качестве иностранного агента", - указывает юрист.
Раньше, по ее словам, по поводу соответствующих намерений было только две позиции в законодательстве: "Во-первых, только некоммерческие организации могли привлечь к административной ответственности за то, что они сами не сообщили в Минюст о намерении заняться иноагентской деятельностью. Их вносили в реестр иностранных агентов и штрафовали на 300-500 тысяч рублей".
Во-вторых, продолжает Галина Арапова, к уголовной ответственности за "недонесение" на себя как "иноагента" могли привлечь людей, "которые собирались осуществлять целенаправленный сбор в военно-технической сфере, которая могла бы быть доступна иностранным источникам и могла быть ими использована против интересов нацбезопасности РФ". Приговоров по этой статье УК пока нет.
Штрафы как инструмент сдерживания и запугивания
То, что депутаты предлагают сейчас, - это привлекать к ответственности всех "иностранных агентов" за непредоставление сведений о себе контролирующим органам, то есть за то, что самостоятельно не попросили внести себя в реестр "иноагентов". То есть теперь привлекать к административной ответственности и штрафовать на 300-500 тысяч рублей будут не только НКО, но всех, кто пополнял списки "иностранных СМИ-иноагентов" - журналистов, медиа, юристов и так далее, уточняет юрист.
По ее оценке, это дополнительное наказание: "Их включат в реестр и заодно пополнят бюджет штрафами. Кроме того, это инструмент сдерживания и дополнительного запугивания. Одно дело - тебе прилетит статус иноагента, а другое - штраф. Никто же не пойдет включаться сам. Это значит, что люди еще больше будут бояться делать то, что по закону относится к деятельности иностранного агента". А это, предупреждает юрист, все что угодно: "Участие в публичных мероприятиях, критика власти, распространение информации, участие в конференциях - огромный спектр того, что считается политической деятельностью".
По ее выражению, надо будет сидеть тише воды ниже травы, чтобы тебя не посчитали "иностранным агентом": "Теперь ведь даже иностранное финансирование не требуется для признания тебя иноагентом - достаточно иностранного влияния. То есть это подавление любой гражданской активности в принципе".
"Иноагентам" откажут в пенсии?
По мнению Араповой, появление слов "иное юридическое лицо" наравне с "некоммерческой организацией" в одной из поправок означает, что руководители СМИ, признанных "иноагентами", должны указывать в своих обращениях в органы госвласти и личных постах в соцсетях, что они являются руководителями "СМИ-иноагента": "Там же нет уточнения, что считать личным постом, а что рабочим. Или это российский суд будет решать?".
Юрист "Центра защиты прав СМИ" обратила внимание на то, что в целом депутаты должны внести очень много изменений в законодательство: "В законе о лицах, находящихся под иностранным влиянием, куча запретов. Они не могут участвовать в деятельности ОНК, антикоррупционной экспертизе, не могут получать государственную финансовую помощь, преподавать в государственных образовательных учреждениях. Теперь во все эти нормативные акты - об образовании, антикоррупционной экспертизе и так далее - должны будут внести изменения".
Для примера Арапова взяла запрет на помощь от государства: "Пенсия, пособие по потере кормильца, пособие по безработице, компенсационные выплаты многодетным семьям - это все относится к государственной финансовой помощи. Они (депутаты Госдумы. - Ред.) должны будут либо вносить изменения и уточнять, что они имели в виду, либо тут открывается ящик Пандоры".