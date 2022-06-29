 Приняты поправки в закон об ″иноагентах″ в РФ: кому и чем они грозят | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 29.06.2022

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Россия

Приняты поправки в закон об "иноагентах" в РФ: кому и чем они грозят

Госдума России серьезно ограничила в правах россиян, которых власти признали "иноагентами". О новом законе, его последствиях, а также об аффилированных с "иноагентами" лицах - DW.

Человек с плакатом на спине, на котором написано иностранный агент

В среду, 29 июня, Госдума приняла закон, который ограничивает в правах "иностранных агентов" и вводит понятие аффилированных с ними лиц. Депутаты отказались рассматривать поправки, которые смягчают законодательство. "В нынешних условиях, когда проводится специальная военная операция, всякого рода либерализация данного законопроекта недопустима", - заявил соавтор поправок Василий Пискарев.

Теперь, например, стать "иностранным агентом" можно за получение помощи от лиц, которые находятся под "иностранным влиянием". DW - о новом законе и последствиях для тех, кого он коснется.

Толкование термина "иностранный агент" расширили

Согласно принятым большинством голосов поправкам в законодательство об "иностранных агентах", теперь, в частности, соответствующий реестр будет содержать не только ФИО "иноагентов", но и основание для их включения в список. Законодатели расширили толкование самого понятия "иностранный агент". Теперь им считается "лицо, получившее поддержку и (или) находящееся под иностранным влиянием". Иностранным влиянием считается помощь или любое воздействие со стороны зарубежных источников. Расширен и круг деятельности, за которую можно попасть в реестр при получении иностранной поддержки.

Зал заседаний Госдумы

Зал заседаний Госдумы

Признать "иностранным агентом" теперь можно будет за сбор информации, касающейся военной сферы. Блогерская и медиадеятельность тоже может стать основанием для внесения в реестр. В законе она прописана так - "распространение предназначенных для неограниченного круга лиц печатных, аудио-, аудиовизуальных и иных сообщений".

Впрочем, не обязательно даже создавать собственный контент. Закон позволяет наказывать и просто за "распространение мнений" о решениях власти. Также основаниями для признания лица "иностранным агентом" могут стать публичные обращения к властям и проведение опросов.

Запрещено участвовать в выборах и организовывать митинги

Новый закон вводит восемнадцать новых запретов для "иноагентов". Теперь тем, кто окажется в соответствующем реестре, будет запрещено работать в госорганах и быть членами избирательных комиссий. Им также можно будет отказать в работе, связанной с доступом к гостайне. Организации-"иноагенты" не смогут выдвигать кандидатов для участия в работе общественных наблюдательных комиссий, которые защищают права заключенных.

Карикатура Сергея Елкина на тему иноагентов в России

Карикатура Сергея Елкина на тему "иноагентов" в России

Гражданские права "иноагентов" тоже серьезно ограничены. Им запрещено участвовать в избирательных кампаниях и вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов. Не допускается с их стороны и финансирование политических партий. Организаторам публичных мероприятий больше нельзя принимать от "иностранных агентов" деньги на эти цели. А самим "иноагентам" запрещено быть организаторами публичных мероприятий - например, протестных митингов.

"Иностранные агенты" также больше не смогут заниматься просветительской работой с несовершеннолетними. В образовательных организациях им запретят быть педагогами. Антикоррупционная и экологическая экспертиза больше не может быть проведена "иноагентами". Кроме того, участникам реестра будет отказано в госфинансировании.

Новый реестр для аффилированных с "иноагентами" лиц

После вступления закона в силу появится еще один реестр - физлиц, аффилированных с "иностранными агентами". В него, например, впишут учредителей, членов, участников, руководителей и работников юрлица-"иноагента". Также в реестре могут оказаться те, кто участвует в политической деятельности и получает за это деньги или имущество от "иностранных агентов".

Вывеска Минюста на его здании

В реестр "иноагентов" физические и юридические лица вносит Минюст России

На занесенных в этот реестр не распространяются требования и запреты, установленные для "иноагентов". Закон предусматривает и процедуру исключения из реестра аффилированных с "иноагентом" физлиц. Для этого нужно доказать отсутствие признаков аффилированности в течение более двух лет с момента включения в список.

Возможность исключения из реестра

Новый закон предусматривает и процедуру исключения из основного реестра "иноагентов". Для этого нужно подать заявление в уполномоченный орган. В течение двух месяцев власти проведут внеплановую проверку и вынесут решение об исключении или отказе.

Основаниями для исключения могут стать, например, ликвидация юрлица-"иноагента" и смерть физлица-"иноагента". Другим основанием считается отсутствие иностранной поддержки и "иноагентской" деятельности в течение года. Также можно выйти из реестра, если не позднее чем через три месяца после включения в него отказаться от иностранной поддержки.

Только пять депутатов были против

Против всех этих поправок в законодательство на заседании Госдумы 29 июня высказался только депутат от КПРФ Алексей Куринный. Он напомнил коллегам о временах маккартизма в США, когда множество американских коммунистов и людей левых взглядов были наказаны за надуманные связи с СССР. Куринный при этом указал, что под угрозой признания "иноагентами" теперь оказались и профсоюзы. Однако депутат от КПРФ не убедил коллег - законопроект поддержал 331 депутат, и только 5 проголосовали против.

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    Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель


Смотреть видео 25:38

В России продолжается борьба против "иностранных агентов"? Европа в фокусе

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