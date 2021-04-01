Минюст РФ объявил "иноагентами" Евгения Чичваркина, Олега Кашина и Алексея Пивоварова

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Еще шесть человек признаны в России СМИ-"иноагентами". Бизнесмен Евгений Чичваркин внесен в список физлиц-"иноагентов".
Министерство юстиции России в пятницу, 3 июня, включило в реестр СМИ-"иностранных агентов" еще шесть человек, в том числе журналистов Олега Кашина и Алексея Пивоварова. Кроме того, в обновленном списке оказались историк Михаил Соколов, художница Юлия Цветкова, политолог Николай Петров и активистка Ирина Данилович.
Помимо этого, ведомство обновило перечень физических лиц, выполняющих функции "иностранного агента". В этот реестр внесен проживающий в Лондоне предприниматель Евгений Чичваркин, в прошлом совладелец сети салонов сотовой связи "Евросеть". По данным Минюста, Чичваркин занимается политической деятельностью, получая при этом финансирование из Украины.
Законодательство об "иностранных агентах" появилось в России в 2012 году. С тех пор в проскрипционные списки были внесены около 450 организаций и физических лиц. Реестр физлиц-"иноагентов" был запущен в начале апреля, став четвертым подобным перечнем наряду со списком НКО-"иноагентов", СМИ-"иноагентов" и незарегистрированных организаций-"иноагентов".
В конце апреля Госдума разработала новый законопроект об "иностранных агентах". Он должен будет объединить существующие сейчас реестры в один. Если закон примут, то это позволит властям присваивать статус "иноагента" без финансирования из-за рубежа, а при условии получения "поддержки или иностранного влияния".
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