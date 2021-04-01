 Минюст РФ объявил ″иноагентами″ Евгения Чичваркина, Олега Кашина и Алексея Пивоварова | Новости из Германии о России | DW | 03.06.2022

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Россия

Минюст РФ объявил "иноагентами" Евгения Чичваркина, Олега Кашина и Алексея Пивоварова

Еще шесть человек признаны в России СМИ-"иноагентами". Бизнесмен Евгений Чичваркин внесен в список физлиц-"иноагентов".

Лист бумаги с надписью Иностранный агент прямая трансляция в Госдеп

Министерство юстиции России в пятницу, 3 июня, включило в реестр СМИ-"иностранных агентов" еще шесть человек, в том числе журналистов Олега Кашина и Алексея Пивоварова. Кроме того, в обновленном списке оказались историк Михаил Соколов, художница Юлия Цветкова, политолог Николай Петров и активистка Ирина Данилович.

Помимо этого, ведомство обновило перечень физических лиц, выполняющих функции "иностранного агента". В этот реестр внесен проживающий в Лондоне предприниматель Евгений Чичваркин, в прошлом совладелец сети салонов сотовой связи "Евросеть". По данным Минюста, Чичваркин занимается политической деятельностью, получая при этом финансирование из Украины.

Создание единого реестра "иноагентов"

Законодательство об "иностранных агентах" появилось в России в 2012 году. С тех пор в проскрипционные списки были внесены около 450 организаций и физических лиц. Реестр физлиц-"иноагентов" был запущен в начале апреля, став четвертым подобным перечнем наряду со списком НКО-"иноагентов", СМИ-"иноагентов" и незарегистрированных организаций-"иноагентов".

В конце апреля Госдума разработала новый законопроект об "иностранных агентах". Он должен будет объединить существующие сейчас реестры в один. Если закон примут, то это позволит властям присваивать статус "иноагента" без финансирования из-за рубежа, а при условии получения "поддержки или иностранного влияния".

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  • Род деятельности НКО, признанных в России иностранными агентами

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    Политическая деятельность - понятие растяжимое

    Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если они занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России. При этом профиль включенных в список Минюста РФ НКО дает понять: спектр их деятельности очень широкий, а фокус работы многих из них не ассоциируется с политикой.

  • Города и регионы в России, где зарегистрировано наибольшее число некоммерческих организаций, признанных иностранными агентами.

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    В каких регионах РФ больше всего признанных "иноагентами" НКО

    DW подсчитала, в каких регионах России чаще всего находят НКО- "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей с большим отрывом идет Санкт-Петербург. На третьем месте по числу НКО-"иноагентов" - Екатеринбург.

  • Что стало с некоммерческими организациями, признанными в России иностранными агентами.

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    Что стало с признанными "иноагентами" НКО

    С 2012 года в реестр "иноагентов" Минюста РФ было занесено 200 организаций. Сегодня свою работу продолжают 75 из них. Оспорить статус "иноагента" очень сложно, а новые правила и ограничения для таких организаций появляются чуть ли не каждый год. Большинство из этих предписаний тормозят работу коммерческого сектора и вынуждают организации прекращать работу, уверены правозащитники.

  • График, показывающий, сколько СМИ и сколько физических лиц получили в России статус СМИ-иноагента.

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    СМИ-"иноагентом" может быть признан любой гражданин РФ

    В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий причислять к СМИ-"иноагентам" физлиц. В числе первых граждан РФ, получивших этот статус, - основатель движения "За права человека" Лев Пономарев, петербургская активистка Дарья Апахончич и отдельные журналисты изданий "Псковская губерния", "7х7" и "Радио Свобода".

    Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель


Смотреть видео 25:38

В России продолжается борьба против "иностранных агентов"? Европа в фокусе

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