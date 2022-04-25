В России хотят признавать "иноагентами" без иностранного финансирования

В Госдуме разработан новый закон о контроле за вмешательством во внутренние дела России. Он позволяет относить к "иностранным агентам" даже тех, кто не получает иностранного финансирования, а также коммерческие компании, если их деятельность будет признана политической, сообщило в понедельник, 25 апреля, агентство РБК со ссылкой на копию законопроекта "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием".

Согласно документу, "иноагентами" могут быть признаны даже те, кто не получал иностранного финансирования, достаточно будет просто находиться под "воздействием" иностранного источника организационно-методической, научно-технической помощи и "помощи в иных формах". Источник РБК в Госдуме пояснил, что, к примеру, если человек прошел за границей обучение тому, как организовывать несанкционированные митинги, и теперь организует их в России, то это может стать основанием для признания "иноагентом".

В настоящее время такая норма уже есть в российском законодательстве: она применяется только к физлицам, но не к физлицам, которые признаны СМИ-"иноагентами". В законопроекте ее предлагается распространить на все категории "иноагентов", в том числе и на коммерческие организации, если их деятельность будет признана политической.

Создание единого реестра "иноагентов"

Законопроект также предполагает создание единого реестра "иноагентов" вместо четырех, которые Минюст ведет в настоящее время - НКО, СМИ (вместе с журналистами-физлицами), незарегистрированные общественные объединения и физические лица вне зависимости от гражданства.

По новым правилам Минюст РФ получит возможность блокировать через Роскомнадзор сайты "иноагентов" в случае нарушения закона, в том числе из-за отсутствия соответствующей маркировки.

Смотрите также:

"Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ Политическая деятельность - понятие растяжимое Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если они занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России. При этом профиль включенных в список Минюста РФ НКО дает понять: спектр их деятельности очень широкий, а фокус работы многих из них не ассоциируется с политикой.

"Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ В каких регионах РФ больше всего признанных "иноагентами" НКО DW подсчитала, в каких регионах России чаще всего находят НКО- "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей с большим отрывом идет Санкт-Петербург. На третьем месте по числу НКО-"иноагентов" - Екатеринбург.

"Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ Что стало с признанными "иноагентами" НКО С 2012 года в реестр "иноагентов" Минюста РФ было занесено 200 организаций. Сегодня свою работу продолжают 75 из них. Оспорить статус "иноагента" очень сложно, а новые правила и ограничения для таких организаций появляются чуть ли не каждый год. Большинство из этих предписаний тормозят работу коммерческого сектора и вынуждают организации прекращать работу, уверены правозащитники.

"Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ СМИ-"иноагентом" может быть признан любой гражданин РФ В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий причислять к СМИ-"иноагентам" физлиц. В числе первых граждан РФ, получивших этот статус, - основатель движения "За права человека" Лев Пономарев, петербургская активистка Дарья Апахончич и отдельные журналисты изданий "Псковская губерния", "7х7" и "Радио Свобода". Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель

