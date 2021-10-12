Кто и как собирается править законы об "иноагентах"

В среду, 15 декабря, комиссия Совета Федерации по предотвращению вмешательства в дела России допустила внесение изменений в законодательство об "иностранных агентах". Этому предшествовало сделанное несколькими днями ранее высказывание президента Владимира Путина, что существующий закон принимался без обсуждения с журналистами, которых он порой ставит в "комичные" условия. К настоящему времени существует уже как минимум 6 законопроектов с поправками к законодательству об "иноагентах". Что они предлагают - в материале DW.

Несколько политических сил предлагают изменить законы

К середине декабря 2021 года в реестре СМИ-"иноагентов" 103 строчки. Их занимают популярные издания, журналисты и политические активисты. Большинство из них Минюст РФ занес в свой список в этому году. Из-за попадания в реестр организации и простые россияне вынуждены отчитываться перед Минюстом о всех своих доходах и расходах. Кроме того, закон предписывает им огромными буквами предупреждать свою аудиторию о том, что они внесены в реестр. За нарушения им грозят блокировки, штрафы и уголовные дела.

Журналисты и политики регулярно критикуют закон за расплывчатые формулировки, из-за которых стать "иноагентом" может едва ли не любой россиянин. Для этого журналисту достаточно получить денежный перевод из-за границы на любую сумму. Об этом представители Минюста рассказали на заседании СПЧ в августе. Признание "иноагентом" происходит без суда, а процедура выхода из этого статуса законом не предусмотрена.

Карикатура Сергея Ёлкина

О смягчающих поправках к закону о СМИ-"иностранных агентах" всерьез заговорили накануне выборов в Госдуму в сентябре 2021 года. Партия "Яблоко" включила исключение этого понятия из законодательства в свою предвыборную программу. Позднее в дискуссию включилась партия "Справедливая Россия" - "справедливороссов" возмутило включение в реестр издания "Росбалт". Свои законопроекты с поправками внесли в Госдуму и новоиспеченная партия "Новые люди", и Совет по правам человека при президенте - вместе с Союзом журналистов.

Отменить нельзя поправить?

Самые радикальные законопроекты подготовили партия "Яблоко" и правозащитный проект "ОВД-Инфо". Они предложили полностью исключить из российского законодательства понятие "иностранный агент". Правоприменительная практика "наносит непоправимый ущерб обществу и интересам государства", объясняют в пояснительной записке к законопроекту правозащитники. Кроме того, некоторые нормы противоречат российскому законодательству и нормам международного права, добавляют в "ОВД-Инфо".

В частности, закон требует от организаций-"иноагентов" разглашать информацию о частных донорах, что противоречит закону о защите персональных данных, говорится в документе. Правозащитники также обращают внимание на то, что из-за отсутствия четких определений политической деятельности и иностранного финансирования к первой относят участие в международных конференциях, а ко второму - переводы между своими счетами.

Петербургские депутаты отказались рассматривать поправки "Яблока" в закон об "иноагентах"

Партия "Яблоко" предложила направить свой законопроект в Госдуму от Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Но местные депутаты 15 декабря отказались даже рассмотреть эти поправки на заседании регионального парламента. В петербургском ЗакСе параллельно с этим собралась комиссия для формирования федеральной инициативы по внесению поправок в законы об "иностранных агентах". В нее вошли представители всех партий и журналисты.

Признание "иноагентом" - только через суд и после предупреждения

Предложения этой комиссии во многом совпадают с теми, которые в своих законопроектах сформулировали "Справедливая Россия", "Новые люди" и СПЧ. Они сводятся к тому, что исключать норму о СМИ-"иноагентах" не нужно, но присваивать этот статус должен только суд по иску Минюста. Причем перед подачей иска в суд Минюст должен сделать организации или человеку предупреждение. После получения предупреждения его можно будет опротестовать или предпринять действия, чтобы исключить основания для попадания в реестр.

Впрочем, в других деталях инициативы отличаются друг от друга. Например, чтобы гарантировать свободную деятельность журналистов, партия "Новые люди" предлагает исключить норму о физлицах-"иноагентах" из "Закона о СМИ". Но государству все равно оставляют возможность вносить отдельных людей в такой реестр. В партии считают, что "иностранными агентами" являются физлица, которые действуют по приказу иностранного государства в области политической, научно-технической и военной деятельности.

СПЧ и "Новые люди" также солидарны в том, что люди-"иноагенты" не должны маркировать свои сообщения, относящиеся к частной жизни. На заседании СПЧ 9 декабря Владимир Путин назвал "комичным", когда журналистам приходится ставить пометки о своем статусе в постах о своих детях. По словам президента РФ, это "избыточная реакция".

В Совфеде изучают предложения

В законопроекте "Справедливой России" предложили обращать внимание на объем иностранного финансирования СМИ. Если Минюст посчитает, что оно было достаточно значительным для признания СМИ "иноагентом", а суд с ним не согласится, то издание не внесут в реестр. В комиссии при петербургском ЗакСе предложили установить минимальную долю иностранного финансирования по отношению к прочим транзакциям.

Одним из главных инициаторов законодательства об "иностранных агентах" в России является комиссия Совета Федерации по предотвращению иностранного вмешательства в дела России. В докладе этого органа от 15 декабря подчеркивается, что там внимательно изучают поступающие предложения. Комиссия собирается уточнять законодательство об "иностранных агентах", в том числе с привлечением профессионального сообщества.

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