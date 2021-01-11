 Правозащитники о новых законах в РФ: Цель - заставить замолчать несогласных | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 12.01.2021

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Россия

Правозащитники о новых законах в РФ: Цель - заставить замолчать несогласных

Борьба в России с YouTube и Facebook, а также с "иноагентами", сократит число НКО, и люди останутся наедине с агрессивной госмашиной, считают правозащитники. О влиянии нацеленных на это новых законов - DW.

Человек, на спине которого прикреплен плакат иностранный агент

Иностранные агенты повсюду? Российские правозащитники не исключают, что скоро в стране будет именно так. О том, как новая редакция закона об "иноагентах" и серия других изменений законодательства повлияют на общественную жизнь в преддверии парламентских выборов 2021 года, активисты правозащитных организаций рассказали журналистам в понедельник, 11 января, на брифинге, организованном Гражданским форумом ЕС-Россия.

Чиновники получат законное право запретить любую инициативу

Принятие новых законов означает еще больший, практически тоталитарный госконтроль над российским обществом, считает глава правозащитной организации "Гражданский контроль" Елена Шахова. По ее словам, чиновники получат законное право запретить любую инициативу, которая покажется им критической или недостаточно лояльной по отношению к властям. А многие граждане окажутся без правовой помощи, без правозащитных организаций. "Они останутся с агрессивной государственной машиной один на один", - предупредила Шахова.

Елена Шахова

Елена Шахова

В 2014 году ее организация была внесена в список "иностранных агентов". В конце декабря 2020 года президент РФ Владимир Путин утвердил поправки в закон, в том числе позволяющие причислять к "иноагентам" и физических лиц, получающих финансовую и организационно-методическую поддержку из-за рубежа. Теперь Шахова должна передавать в Минюст РФ программы и "иные документы" о планируемых мероприятиях, а затем - отчеты о проделанной работе.

Кроме того, отныне сообщать о своем статусе "иноагента" должна будет не только сама НКО, но и ее руководитель, учредители и члены организации. "Это значит, что управляющий состав членов организаций будет распадаться, потому что многие люди будут опасаться за свою жизнь, за свою работу. Ведь они, учреждая НКО, не обязательно работают только в ней, и им есть что терять", - пояснила Елена Шахова.

Кого могут причислить к "иноагентам" в России

Опасения правозащитников вызывает и одобренный Госдумой во втором и третьем чтении законопроект, согласно которому вводится уголовная ответственность (до пяти лет лишения свободы) для физлиц, признанных иностранными агентами и не сообщающими об этом статусе.

Госдума России

Госдума России

По прогнозам Галины Араповой, директора Центра защиты прав СМИ, такая борьба с "иностранным вмешательством" может повлечь за собой волну репрессий. "В этом году мы можем столкнуться с уникальной ситуацией в стране, когда многих людей будут наказывать штрафами, преследовать в уголовном порядке и объявлять иностранными агентами", - не исключает она. По мнению Араповой, под ударом может оказаться практически любой - не только правозащитники, журналисты, работники зарубежных СМИ и активисты, но и российские граждане, живущие за границей и работающие в международных организациях.

Для многих НКО ограничительные меры будут означать прекращение сотрудничества с зарубежными партнерами. Елена Бобровская, руководитель организации "Интерра", в том числе координирует международные образовательные и культурно-просветительные проекты. Статус "иноагента" ее НКО пока не присвоен, но новые правила вселяют большую тревогу: "Если гайки начнут закручивать и применение законов будет суровым, то нас ждет ликвидация последних независимых организаций в этой сфере, и тогда останутся только организации военно-патриотической направленности".

Заблокируют ли в России YouTube?

Сразу несколько новых законов направлены на регулирование интернета. В том числе приняты поправки, согласно которым появляются новые основания для блокировки крупных онлайн-платформ - например, если они как-либо ограничат распространение контента российских СМИ. Правозащитники уверены, что речь в данном случае идет о провластных масс-медиа.

Артем Козлюк

Артем Козлюк

Как полагает Артем Козлюк, руководитель проекта "Роскомсвобода", продвигающего идеи свободы информации в интернете, новые ограничения нужны для того, чтобы оказать давление на IT-корпорации. "Не обязательно их прямо завтра заблокируют, но принудить к более эффективному рассмотрению дел по предоставлению данных, по ограничению доступа к информации - могут", - полагает Козлюк.

Он напомнил, что иностранные интернет-платформы уже отчасти удовлетворяют запросы Роскомнадзора - об этом свидетельствуют отчеты, которые публикуют сами компании. "И Twitter, и Facebook, и YouTube, и Google в какой-то мере передают данные российским властям, но каждый такой закон, наверное, ставит целью заставить Google и Apple взаимодействовать (с властями РФ. - Ред.) еще более эффективно".

Логотип YouTube отражается в глазе человека

Эксперты не исключают внесения Youtube в реестр запрещенных в России сайтов

Однако, по оценке Козлюка, это не исключает внесения Facebook или Youtube в реестр запрещенных сайтов: "YouTube легче заблокировать, чем Facebook, просто потому что проще внести помехи в его тяжелый трафик, проще ограничить трансляции. Поэтому наверняка в первую очередь мы увидим ограничения в работе YouTube и стримов в момент каких-то политических протестов и акций в тех или иных регионах, если, конечно, они будут проиходить".

Выборы в Госдуму и поправки в законы о полиции и о митингах

Правозащитники связывают принятие новых ограничительных мер с парламентскими выборами, которые состоятся в этом году. По их мнению, цель таких законов - заставить замолчать несогласных. В этой ситуации правозащитные организации надеются на широкую огласку происходящих в России нарушений прав и свобод и поддержку международной общественности.

Особое беспокойство участников брифинга вызвали поправки в закон, ужесточающие условия организации митингов, которые, по выражению Шаховой, превратят проведение любого публичного мероприятия в крайне бюрократизированную процедуру. Кроме того, правозащитники указывают на принятые недавно в первом чтении законопроект, расширяющий полномочия силовых структур, в том числе право на применение полицейскими огнестрельного оружия, если это покажется им обоснованным.

"Эти законы призваны снять ответственность за применение силы, развязать руки. Если будет проходить митинг, протестная акция, то у силовиков будут все возможности для того, чтобы применять силу именно так, как им кажется нужным, и оставаться при этом совершенно анонимными, потому что снята индивидуальная ответственность", - указала Елена Шахова.

В то же время у юристов из-за законов, регулирующих проведение митингов и полномочия полиции, будет гораздо меньше возможностей добиться правосудия. Но резкого всплеска насилия, по прогнозам Шаховой, не случится - по крайней мере если не будет массовых акций протеста.

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