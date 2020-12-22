Митинги, пикеты, шествия: что меняется в России с принятием новых законов

Во вторник, 22 декабря, депутаты Госдумы во втором чтении приняли пакет законопроектов, которыми вносятся поправки в действующий Федеральный закон "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях". Их предложил единоросс Дмитрий Вяткин, первый зампредседателя думского комитета по развитию гражданского общества. По его словам, поправки нужны для того, чтобы "обеспечить безопасность людей на любом публичном мероприятии".

Аналитики и юристы правозащитного медиа-проекта "ОВД-Инфо" и Московской Хельсинкской группы (МХГ) уверены, что истинная цель законопроектов другая. "Эти законопроекты направлены на непропорциональное ограничение свободы мирных собраний и выражения мнения", - подчеркивают они в открытом письме. Что же конкретно изменится в нынешнем законе о митингах, если поправки примут?

Новые правила согласования акций

Во-первых, согласовать митинг или шествие после вступления в силу поправок, предложенных депутатом Вяткиным, будет еще сложнее. Сегодня если по каким-то причинам власти не согласовывают место для проведения мероприятия, у заявителей есть шанс обсудить альтернативную площадку. В новом законопроекте альтернативные время и место власти назначают в одностороннем порядке. Если организаторам они не подходят, акцию остается лишь отменить.

Но даже если власти согласовали митинг, они получат право отменить его хоть в день проведения. Например, из-за возможности возникновения чрезвычайных ситуаций или террористических актов. В поправках также уточняется, возле каких мест нельзя проводить массовые акции. Это так называемые здания экстренных оперативных служб, к которым относятся полиция и ФСБ.

В Хабаровске пикеты в поддержку экс-губернатора Фургала проходя даже в морозную погоду

Уже сейчас, по словам правозащитницы Алены Поповой, видно, что предложенные поправки добавят бумажной работы организаторам массовых акций, но мало что поменяют в сути их работы. "Даже без нового законопроекта оппозиционеры сейчас ничего не могут согласовать. Например, акцию против домогательств со стороны депутата Леонида Слуцкого я согласовывала 34 раза и каждый раз получала отказы", - делится Попова.

Оппозиционер Дмитрий Гудков также считает, что очередные законодательные запреты, по сути, не приносят ничего нового, при этом они едва ли способны сдержать недовольство людей. "Хабаровск не спрашивает разрешения и выходит. Минск, несмотря на развязанный Лукашенко террор, - тем более", - подчеркнул он в интервью DW.

Финансирование мероприятий и опознавательные знаки журналистов

Также, согласно поправкам, организаторы акций должны будут отчитываться о том, откуда они получили деньги на организацию акций и на что конкретно их потратили. При этом жертвовать анонимно на массовые мероприятия, которые организуют "НКО-иноагенты", не получится.

Депутаты Госдумы хотят запретить анонимные пожертвования на акции "НКО-иноагентов"

Если человек переведет деньги, но откажется указать свои персональные данные, его пожертвование передадут в федеральный бюджет. Предлагается также ввести запрет и на любые донаты из-за рубежа. Как быть с акциям, для которых вообще не нужен бюджет, в поправках не разъясняется.

Кроме того, отдельные изменения коснутся работы журналистов на массовых мероприятиях. Они должны будут носить опознавательные знаки (какие - пока не уточняется). Если таких знаков не обнаружат, журналиста автоматически признают участником акции. Также журналистам запретят вести сбор подписей, носить плакаты и любую другую символику митинга или шествия.

Очередь на пикет приравняют к массовой акции

Наконец, если поправки примут, согласовывать с властями придется и очередь на одиночный пикет. Вот как в интервью сайту Znak.com объяснял эту инициативу сам депутат Дмитрий Вяткин: "Когда пришел один кто-то попикетировать, ладно. А когда пришли, к примеру, 100 человек на такие пикеты? Значит, надо обеспечивать безопасность, чтобы тех же пикетирующих не помяли прохожие. А если будут провокаторы? Значит, нужно поставить заслон из полицейских или росгвардейцев во избежание конфликтов".

По словам депутата Псковской городской думы, члена партии "Яблоко" Дмитрия Пермяков, реальная причина появления последней поправки состоит в том, что одиночные пикеты становятся все более заметными. "Раньше мерзнущий человек с плакатом у администрации не казался опасным. Но теперь, когда даже в маленьких городах появились корреспонденты федеральных СМИ, о скромном одиночном пикете через полчаса знает весь город. Чиновникам приходится реагировать, комментировать", - объяснил Пермяков DW.

Новые законопроекты не сильно изменят желание выходить на уличные протестные акции, уверен он. Если поправки примут, Пермяков предлагает выходить на пикет с часовым интервалом, а не по очереди, а также "заваливать администрацию заявками на согласования и писать плакаты эзоповым языком".

В свою очередь, правозащитница Алена Попова напоминает, что и сейчас можно получить штраф или даже административный арест за выход на одиночный пикет. Поэтому те, кто выходил раньше, скорее всего, продолжат это делать: "Улица важна. Одна только онлайн-активность не дает представление людям, что вместе они - сила. Почему в деле сестер Хачатурян было важно, когда выстроилась эта очередь у прокуратуры? Пришедшие туда граждане поняли, что их много и, поддерживая друг друга, они могут очень много изменить".

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